O tânără se simțea rău și a crezut că e balonată din cauza mâncărurilor de sărbători. Ce diagnostic a primit și ce avea, de fapt

O femeie se simțea rău și a crezut că e balonată din cauză că a mâncarea prea multe mâncăruri de sărbători, dar când a ajuns la spital a primit un diagnostic crunt. Ce boală avea, de fapt.

La scurt timp după Crăciun, o femeie a început să se simtă rău și a crezut că este doar balonată din cauza numeroaselor mese copioase pe care le-a savurat în perioada sărbătorilor de iarnă. Totuși, când simptomele s-au agravat, aceasta a decis să meargă la spital. Acolo, medicii i-au pus un diagnostic crunt, ce a luat-o complet prin surprindere.

O femeie se simțea rău și a crezut că e balonată din cauza mâncărurilor de sărbători, dar când a ajuns la spital a primit un diagnostic crunt. Ce avea, de fapt

Aceasta este situația dureroasă prin care a trecut o femeie pe nume Bella Bayliss în vârstă de 25 de ani din Gloucester, Gloucestershire (Marea Britanie). Tânăra a început imediat după Crăciun să se simtă rău și primul său gând a fost acela că este vorba despre o simplă senzație de balonare cauzată, cel mai probabil, de numeroasele mâncăruri consumate în perioada sărbătorilor de iarnă. Indigestiile și disconfortul abdominal sunt simptome frecvente în perioada Crăciunului, așa că tânăra nu s-a speriat.

Ulterior, văzând cât de rău a început să se simtă și că simptomele nu dispar, aceasta a decis să meargă la spital. Acolo, după numeroase analize și investigații, medicii i-au dat un diagnostic crunt.

„Am mers la spital fiindcă mă simțeam foarte rău, dar m-au trimis acasă și mi-au zis că sunt e din cauza menstruației. Eu știam că nu e așa. Eu în perioada respectivă mă trezeam de dimineață, lucram la un supermarket și am dat vina pe oboseală. Oboseam, gâfâiam după activități obișnuite, eram palidă, aveam mereu dureri de stomac. Mi-am pierdut complet pofta de mâncare, nu mai aveam forță în picioare, iar mâinile îmi amorțeau. De Crăciun mi-a fost și mai rău, abia dacă am mâncat puțin, dar totuși mă îngrășam. După fiecare dumicat mă simțeam rău și am zis că sunt balonată din cauza meselor de sărbători”, a povestit tânăra, potrivit thesun.co.uk.

Revenită la spital, medicii i-au făcut investigații mai amănunțite și au descoperit o tumoră în de centimetri în stomac. Tânăra avea sarcom stromal gastrointestinal, o formă rară de cancer localizată în sistemul digestiv. Medicii au operat-o imediat și i-au scos până la 70% din stomac.

Tânăra și-a făcut publică povestea pentru a trage un semnal de alarmă și pentru a arăta faptul că în spatele unor simptome banale se pot ascunde uneori boli cât se poate de grave.