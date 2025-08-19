Obiectul interstelar care a ajuns în Sistemul Solar produce propria lumină. Teoria cometei e contrazisă oficial

Potrivit experților, obiectul interstelar care a ajuns în Sistemul Solar produce propria lumină, ceea ce contrazice teoria potrivit căreia ar fi o cometă.

Obiectul interstelar misterios care a ajuns în Sistemul Solar produce propria lumină, ceea ce ridică semne de întrebare cu privire la originea sa.

Potrivit expertului Harvard Avi Loeb, obiectul numit 3I/ATLAS pare să genereze lumină, similar cu un vehicul care își aprinde farurile, scrie Daily Mail.

Dar sursa obiectului rămâne în continuare un mister.

Noua revelație a venit în urma unei analize realizate asupra imaginii obținute cu ajutorul Telescopului Hubble pe 21 iulie.

Obiectul interstelar care a ajuns în Sistemul Solar, numit 3I/ATLAS, a uimit din nou experții. Lumina de la 3I/ATLAS din fotografia Hubble apare ca o zonă strălucitoare concentrată pe partea obiectului care e orientată spre soare. Nu este o rază sau un laser care iese ca un reflector. Și nici o strălucire uniformă care să acopere întreaga suprafață, susțin experții.

Până acum, teoria principală a fost că obiectul care se deplasează rapid este o cometă uriașă de aproximativ 19 kilometri lungime. Obiectul va trece cel mai aproape de Pământ pe 17 decembrie în acest an.

Într-un nou raport, Loeb susține că această strălucire ar putea fi cauzată de praful care se desprinde de pe suprafața obiectului pe măsură ce este încălzită de soare.

Totuși, luminozitatea strălucirii scade brusc cu distanța. Ceea ce nu corespunde modului în care se comportă de obicei cometele atunci când reflectă lumina solară.

Potrivit lui Loeb, acest lucru adaugă încă un indiciu posibil că 3I/ATLAS ar putea fi artificial. Pentru că el ar conține o sursă puternică de energie capabilă să genereze lumina pe care o vedem de la milioane de kilometri distanță.

„3I/ATLAS ar putea fi o navă spațială alimentată de energie nucleară. Iar praful emis de pe suprafața sa frontală ar putea proveni din murdăria acumulată pe parcursul călătoriei sale interstelare,” a declarat Loeb despre obiectul interstelar care a ajuns în Sistemul Solar.

„Acest lucru nu poate fi exclus, dar necesită dovezi mai bune pentru a fi o ipoteză viabilă,” a adăugat el.

3I/ATLAS nu ar fi o cometă

Cometele strălucesc din cauza prafului și gazelor din jur, care reflectă lumina solară. Această lumină de obicei se răspândește mai uniform și nu se estompează atât de rapid pe măsură ce te îndepărtezi de nucleul cometei.

Oamenii de știință se așteptau ca luminozitatea lui 3I/ATLAS să urmeze un model similar. Dar în schimb aceasta scade brusc. Ceea ce sugerează că lumina ar putea proveni dintr-o cu totul altă sursă.

Descoperirea a fost comparată statul lângă o lanternă puternică. Lumina este intensă de aproape, dar pe măsură ce te îndepărtezi, se estompează rapid.

Loeb și colegul său Eric Keto au sugerat că dacă 3I/ATLAS își produce singur lumina, presupusa cometă ar putea fi mult mai mică decât cei 19 km estimați inițial de oameni de știință.

Dacă își creează propria lumină, Loeb a estimat că 3I/ATLAS ar putea avea doar aproximativ 90 de metri lungime. Luminozitatea obiectului ar putea induce în eroare telescoapele noastre până când acesta se va apropia de Pământ. Dacă acest obiect e o cometă, ceea ce mulți experți nu cred că e.

Aceasta l-ar încadra pe 3I/ATLAS într-o categorie de dimensiuni similară cu Oumuamua. Acesta e primul obiect interstelar înregistrat trecând prin sistemul nostru solar, în 2017.