Antena Căutare
Home News Inedit Obiectul interstelar care a ajuns în Sistemul Solar produce propria lumină. Teoria cometei e contrazisă oficial

Obiectul interstelar care a ajuns în Sistemul Solar produce propria lumină. Teoria cometei e contrazisă oficial

Potrivit experților, obiectul interstelar care a ajuns în Sistemul Solar produce propria lumină, ceea ce contrazice teoria potrivit căreia ar fi o cometă.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 19 August 2025, 17:16 | Actualizat Marti, 19 August 2025, 17:17
Obiectul interstelar care a ajuns în Sistemul Solar ridică semne de întrebare | Shutterstock

Obiectul interstelar misterios care a ajuns în Sistemul Solar produce propria lumină, ceea ce ridică semne de întrebare cu privire la originea sa.

Potrivit expertului Harvard Avi Loeb, obiectul numit 3I/ATLAS pare să genereze lumină, similar cu un vehicul care își aprinde farurile, scrie Daily Mail.

Dar sursa obiectului rămâne în continuare un mister.

Noua revelație a venit în urma unei analize realizate asupra imaginii obținute cu ajutorul Telescopului Hubble pe 21 iulie.

Articolul continuă după reclamă

Obiectul interstelar care a ajuns în Sistemul Solar produce propria lumină

Obiectul interstelar care a ajuns în Sistemul Solar, numit 3I/ATLAS, a uimit din nou experții. Lumina de la 3I/ATLAS din fotografia Hubble apare ca o zonă strălucitoare concentrată pe partea obiectului care e orientată spre soare. Nu este o rază sau un laser care iese ca un reflector. Și nici o strălucire uniformă care să acopere întreaga suprafață, susțin experții.

Până acum, teoria principală a fost că obiectul care se deplasează rapid este o cometă uriașă de aproximativ 19 kilometri lungime. Obiectul va trece cel mai aproape de Pământ pe 17 decembrie în acest an.

Citește și: Experții vor să intercepteze obiectul interstelar misterios. Unii cred că ar fi o sondă extraterestră

Într-un nou raport, Loeb susține că această strălucire ar putea fi cauzată de praful care se desprinde de pe suprafața obiectului pe măsură ce este încălzită de soare.

Totuși, luminozitatea strălucirii scade brusc cu distanța. Ceea ce nu corespunde modului în care se comportă de obicei cometele atunci când reflectă lumina solară.

Potrivit lui Loeb, acest lucru adaugă încă un indiciu posibil că 3I/ATLAS ar putea fi artificial. Pentru că el ar conține o sursă puternică de energie capabilă să genereze lumina pe care o vedem de la milioane de kilometri distanță.

„3I/ATLAS ar putea fi o navă spațială alimentată de energie nucleară. Iar praful emis de pe suprafața sa frontală ar putea proveni din murdăria acumulată pe parcursul călătoriei sale interstelare,” a declarat Loeb despre obiectul interstelar care a ajuns în Sistemul Solar.

„Acest lucru nu poate fi exclus, dar necesită dovezi mai bune pentru a fi o ipoteză viabilă,” a adăugat el.

3I/ATLAS nu ar fi o cometă

Cometele strălucesc din cauza prafului și gazelor din jur, care reflectă lumina solară. Această lumină de obicei se răspândește mai uniform și nu se estompează atât de rapid pe măsură ce te îndepărtezi de nucleul cometei.

Oamenii de știință se așteptau ca luminozitatea lui 3I/ATLAS să urmeze un model similar. Dar în schimb aceasta scade brusc. Ceea ce sugerează că lumina ar putea proveni dintr-o cu totul altă sursă.

Citește și: „Particula fantomă” care s-a izbit de Pământ a doborât recorduri. De unde ar fi venit, de fapt

Descoperirea a fost comparată statul lângă o lanternă puternică. Lumina este intensă de aproape, dar pe măsură ce te îndepărtezi, se estompează rapid.

Loeb și colegul său Eric Keto au sugerat că dacă 3I/ATLAS își produce singur lumina, presupusa cometă ar putea fi mult mai mică decât cei 19 km estimați inițial de oameni de știință.

Dacă își creează propria lumină, Loeb a estimat că 3I/ATLAS ar putea avea doar aproximativ 90 de metri lungime. Luminozitatea obiectului ar putea induce în eroare telescoapele noastre până când acesta se va apropia de Pământ. Dacă acest obiect e o cometă, ceea ce mulți experți nu cred că e.

Aceasta l-ar încadra pe 3I/ATLAS într-o categorie de dimensiuni similară cu Oumuamua. Acesta e primul obiect interstelar înregistrat trecând prin sistemul nostru solar, în 2017.

„Luna Neagră” apare în acest weekend. Fenomenul rar fascinează astronomii...
Înapoi la Homepage
AS.ro Adrian Mutu a spus totul despre afacerea lui cu Pescobar! Planul uriaş al “Briliantului”: “E doar începutul” Adrian Mutu a spus totul despre afacerea lui cu Pescobar! Planul uriaş al &#8220;Briliantului&#8221;: &#8220;E doar începutul&#8221;
Observatornews.ro Un francez şi-a uitat copiii într-o benzinărie din Italia. Conducea liniştit, când a fost sunat de poliţişti Un francez şi-a uitat copiii într-o benzinărie din Italia. Conducea liniştit, când a fost sunat de poliţişti

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

În AntenaPLAY ai comedie la superlativ! Filmul românesc Transilvanian Ninja e diponibil acum
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 În AntenaPLAY ai comedie la superlativ! Filmul românesc Transilvanian Ninja e diponibil acum
Comentarii


Videoclipul zilei
Începe nebunia, începe Asia Express! Noul sezon se vede din 7 septembrie, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 3. Irina Fodor, detalii din culise: Este cel mai răcoros sezon
Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 3. Irina Fodor, detalii din culise: Este cel mai răcoros sezon Joi, 14.08.2025, 00:21
Mireasa sezonul 12, 18 august 2025. Prima petrecere a fost deschisă de Bella Santiago Mireasa sezonul 12, 18 august 2025. Prima petrecere a fost deschisă de Bella Santiago Luni, 18.08.2025, 15:38 Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 18 august 2025. Despre evoluția dintr-o relație. Ce se întâmplă când nu mai există echilibru într-un cuplu Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 18 august 2025. Despre evoluția dintr-o relație. Ce se întâmplă când nu mai există echilibru într-un cuplu Luni, 18.08.2025, 19:00 Insula iubirii Sezonul 9, 18 august 2025. Noapte plină de flirt și momente pasionale între Oana Monea și Marius Avram Insula iubirii Sezonul 9, 18 august 2025. Noapte plină de flirt și momente pasionale între Oana Monea și Marius Avram Luni, 18.08.2025, 23:00
Mai multe
Citește și
China a dezvăluit primul robot care poate rămâne însărcinat. Cum funcționează
China a dezvăluit primul robot care poate rămâne însărcinat. Cum funcționează
Sportul la care Kate Middleton îl învinge pe Prințul William. Prințesa de Wales este competitivă chiar și în familie
Sportul la care Kate Middleton îl învinge pe Prințul William. Prințesa de Wales este competitivă chiar și în... Catine.ro
Ce salariu au astronauții NASA. Suma e diferită față de ce cred cei mai mulți din public
Ce salariu au astronauții NASA. Suma e diferită față de ce cred cei mai mulți din public
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Păcatul de neiertat al lui Trump: alegătorii au tolerat multe, dar există o limită pe care nu o vor trece
Păcatul de neiertat al lui Trump: alegătorii au tolerat multe, dar există o limită pe care nu o vor trece Libertatea.ro
Putin nu a făcut vreo concesie lui Donald Trump. Emisarul președintelui SUA a înțeles pe dos ce a vorbit la Kremlin și îl umilește pe liderul american. Dezvăluiri de ultimă oră
Putin nu a făcut vreo concesie lui Donald Trump. Emisarul președintelui SUA a înțeles pe dos ce a vorbit la... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Primul mesaj transmis de Justin Timberlake după ce a dezvăluit că a fost diagnosticat cu boala Lyme, într-o formă „debilitantă”. FOTO
Primul mesaj transmis de Justin Timberlake după ce a dezvăluit că a fost diagnosticat cu boala Lyme, într-o... Elle
Georgiana Lobonț a fost luată în brațe și aruncată în piscină la un eveniment, în timp ce cântă: ”Îmi pare îndrăgostit domnul”. Cum a reacționat artista | FOTO
Georgiana Lobonț a fost luată în brațe și aruncată în piscină la un eveniment, în timp ce cântă: ”Îmi... Spynews.ro
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia spirituală ascunsă a acestei culori – GALERIE FOTO
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia... BZI
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Macrou în stil spaniol. Rețeta rapidă și foarte gustoasă
Macrou în stil spaniol. Rețeta rapidă și foarte gustoasă HelloTaste.ro
Sfârșit teribil pentru un fotomodel celebru, la câteva luni după nuntă. Mergea spre casă când un elan i-a intrat prin parbriz
Sfârșit teribil pentru un fotomodel celebru, la câteva luni după nuntă. Mergea spre casă când un elan i-a... Antena3.ro
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale useit
Horoscopul zilei de 11 august 2025. Capricornii vor fi mai sociabili. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 11 august 2025. Capricornii vor fi mai sociabili. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Strategia care umple litoralul: românilor le place unde e „ca la bulgari”
Strategia care umple litoralul: românilor le place unde e „ca la bulgari” Jurnalul
Doliu la Hollywood. Terence Stamp, actorul din Superman, a încetat din viață la 87 de ani
Doliu la Hollywood. Terence Stamp, actorul din Superman, a încetat din viață la 87 de ani Kudika
Prioritate pe Drum Național – regula care încurcă șoferii. Ce trebuie să știi în 2025
Prioritate pe Drum Național – regula care încurcă șoferii. Ce trebuie să știi în 2025 Playtech
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu Redactia.ro
Tragedie în drum spre Thassos. 3 morţi după ce un TIR a intrat cu 100 km/h în 2 maşini, la bariera de taxare
Tragedie în drum spre Thassos. 3 morţi după ce un TIR a intrat cu 100 km/h în 2 maşini, la bariera de taxare Observator
Ce vitamine nu se iau împreună. Vitamina A în doze mari poate reduce efectele vitaminei D
Ce vitamine nu se iau împreună. Vitamina A în doze mari poate reduce efectele vitaminei D MediCOOL
Tartă cu jeleu de zmeură și cremă de fistic. Desert fin și delicios
Tartă cu jeleu de zmeură și cremă de fistic. Desert fin și delicios HelloTaste
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie ProSport
O femeie a comandat un set de oale de pe Temu, dar mare i-a fost mirarea când a deschis coletul, acasă. Ce a primit, de fapt
O femeie a comandat un set de oale de pe Temu, dar mare i-a fost mirarea când a deschis coletul, acasă. Ce a... Gandul
Zguduitor! Parapanta lui Felix Baumgartner s-ar fi oprit brusc, în zbor! Cine a încasat 500 de milioane de euro
Zguduitor! Parapanta lui Felix Baumgartner s-ar fi oprit brusc, în zbor! Cine a încasat 500 de milioane de euro CanCan
Cinci alimente care ajută lactația. Cum să te hrănești ca proaspătă mămică, potrivit specialiștilor
Cinci alimente care ajută lactația. Cum să te hrănești ca proaspătă mămică, potrivit specialiștilor DeParinti
Kelly Clarkson își schimbă prioritățile în carieră după moartea fulgerătoare a fostului soț: „A fost o perioadă epuizantă”
Kelly Clarkson își schimbă prioritățile în carieră după moartea fulgerătoare a fostului soț: „A fost o... ZUTV
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide UseIT
Chiar și orezul se poate strica. Iată semnele că trebuie să îl arunci
Chiar și orezul se poate strica. Iată semnele că trebuie să îl arunci Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x