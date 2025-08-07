Antena Căutare
Experții vor să intercepteze obiectul interstelar misterios. Unii cred că ar fi o sondă extraterestră

Experții vor să intercepteze obiectul interstelar care călătorește prin Sistemul Solar și se îndreaptă către Pământ.

Publicat: Joi, 07 August 2025, 16:46 | Actualizat Joi, 07 August 2025, 16:48
Un obiect interstelar a atras atenția experților din întreaga lume | Shutterstock

Experții vor să intercepteze obiectul interstelar care călătorește prin Sistemul Solar la viteze fantastice. Unii dintre ei susțin chiar că ar fi o sondă extraterestră.

Obiectul, numit 3I/ATLAS, a fost descoperit de NASA pe 1 iulie 2025, scrie Daily Mail.

E cel de-al 3-lea vizitator din afara Sistemului Solar detectat până acum.

Obiectul va atinge cel mai apropiat punct față de Soare pe 30 octombrie. Atunci, se va afla la 210 milioane de kilometri de stea, înainte să dispară din nou.

Experții vor să intercepteze obiectul interstelar misterios

Experții vor să intercepteze obiectul interstelar misterios înainte ca acesta să dispară. Momentan, una dintre soluțiile propuse ar fi să trimită nave spațiale din tot Sistemul Solar pentru a intercepta obiectul 3I/ATLAS înainte ca acesta să dispară.

Dar obiectul se deplasează cu peste 60 km/s. Așa că misiunea nu va fi deloc ușoară.

Cercetătorii speră că, dacă vor reuși să ajungă la 3I/ATLAS la timp, ar putea afla mai multe despre originile sale. Și chiar să găsească răspunsuri pentru întrebări importante despre formarea galaxiei.

Profesorul Avi Loeb de la Harvard crede chiar că acest lucru ar putea lămuri dacă obiectul este cu adevărat o sondă extraterestră.

Obiectele care provin din alte sisteme solare sunt extrem de rare. Cel puțin comparativ cu miile de meteori cunoscuți care își au originea în propriul nostru sistem.

Până acum, singurele alte obiecte interstelare cunoscute au fost Oumuamua în 2017 și cometa Borisov în 2019.

Ca urmare, observarea 3I/ATLAS în timp ce trece pe lângă Soare să fie un moment extrem de interesant pentru oamenii de știință din întreaga lume. Din acest motiv, experții vor să intercepteze obiectul interstelar misterios. Pentru a-l studia mai de aproape.

Obiectul 3I/ATLAS e deja monitorizat cu ajutorul observatoarelor

Obiectul a fost deja observat de telescoape mari precum Gemini North din Hawaii și Very Large Telescope din Chile.

De asemenea, sunt deja în desfășurare planuri pentru a-l studia mai de aproape cu instrumentele sensibile ale telescopului spațial James Webb. Dar experții vor să afle din ce e compus 3I/ATLAS cu adevărat.

Pentru o astfel de analiză, trebuie să ne apropiem cât mai mult de obiect, cu ajutorul unei nave. Și timpul pentru acest pas e relativ scurt. 3I/ATLAS are o viteză mult prea mare și se află prea departe pentru ca o lansare de pe Pământ să ajungă la obiect în timp util.

Ca urmare, experții au propus ca una dintre navele deja lansate în spațiu să fie redirecționată. Dar un astfel de plan încă nu a fost aprobat.

Profesorul Loeb sugerează ca NASA să utilizeze sonda spațială Juno. În prezent, aceasta colectează date de pe orbita lui Jupiter.

„3I/ATLAS va trece la o distanță de aproximativ 54 de milioane de kilometri de Jupiter la mijlocul lunii martie 2026,” a declarat Loeb. „Juno se află pe orbită în jurul lui Jupiter. Urma să-și încheie misiunea în septembrie 2025.”

