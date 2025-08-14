„Particula fantomă” care s-a izbit de Pământ a doborât recorduri. De unde ar fi venit, de fapt

Experții au dezvăluit că „particula fantomă” care s-a izbit de Pământ a doborât recorduri și a avut un nivel de energie fără precedent.

„Particula fantomă” care s-a izbit de Pământ a avut un nivel de energie fără precedent. Ca urmare, inițial s-a crezut că a fost o eroare la înregistrare.

Dar studii ulterioare au scos la iveală faptul că a fost o detectare a unei particule reale, scrie Science Alert.

În februarie 2023, detectorul KM3NeT, aflat în Marea Mediterană, a observat acest semnal.

Acest incident a fost intens studiat de experți, care și-au prezentat recent rezultatele.

Articolul continuă după reclamă

„Particula fantomă” care s-a izbit de Pământ a doborât recorduri

„Particula fantomă” care s-a izbit de Pământ a doborât recorduri după ce KM3NeT a înregistrat un nivel de energie de 220 petaelectronvolți (PeV). În comparație, recordul anterior pentru un semnal neutrino era de doar 10 PeV.

Acum, o analiză a tuturor datelor legate de evenimentul desemnat KM3-230213A susține concluzia că semnalul a fost provocat de un neutrino de 220 PeV. Dar analiza a scos la iveală un nou mister - de unde ar fi provenit semnalul.

„Tiparele de lumină detectate pentru KM3-230213A corespund clar cu ceea ce se așteaptă de la o particulă relativistă care traversează detectorul. Cel mai probabil un muon, ceea ce exclude posibilitatea unei erori,” a declarat un reprezentant al proiectului KM3NeT.

„Datorită energiei și direcției acestui muon, scenariu este că muonul a fost produs prin interacțiunea unui neutrino astrofizic în apropierea detectorului. Aceasta e explicația cea mai naturală,” a declarat reprezentantul.

Neutrinii se întâlnesc des în Univers. Sunt printre cele mai abundente particule existente, generate în condiții energetice extreme. Precum fuziunea stelară sau exploziile de supernovă. Dar nu au sarcină electrică, masa lor este aproape zero și interacționează foarte puțin cu alte particule.

Sute de miliarde de neutrini trec chiar acum prin corpul nostru. Pentru că îl traversează ca niște fantome, sunt numiți adesea „particule fantomă”.

Această „personalitate evazivă” face ca neutrinii să fie aproape imposibil de detectat. Din când în când însă, un neutrino lovește o altă particulă. Acest eveniment produce o mică „ploaie” de particule precum muoni și fotoni (particule de lumină). Aceasta generează o strălucire extrem de slabă, pe care detectorii potriviți o pot capta. Astfel, experții au concluzionat că „particula fantomă” care s-a izbit de Pământ a doborât recorduri.

KM3NeT se află la o adâncime de 3.450 de metri sub suprafața mării. Aici, lumina solară nu pătrunde, dar evenimentele produse de neutrini strălucesc ca niște faruri minuscule.

Semnalul KM3-230213A a fost extrem de puternic

Cercetătorii au investigat și modul în care KM3-230213A se încadrează în categoria neutrinilor. Incidentul poate scoate la iveală câți neutrini traversează Universul și cum sunt distribuite energiile lor.

Cercetarea a analizat dacă KM3-230213A sugerează existența unei noi componente sau a unui proces necunoscut care produce neutrini cu energii foarte înalte. Acesta ar fi diferit față de procesele deja cunoscute ce stau la baza celorlalți neutrini detectați până acum.

„Acest lucru este relevant pentru că se așteaptă ca o astfel de nouă componentă să apară la energii foarte înalte, prin „neutrini cosmogenici”. Adică neutrini produși de interacțiunea razelor cosmice cu radiația cosmică de fond. Aceasta e prima lumină observabilă a Universului, emisă acum aproximativ 13.8 miliarde de ani,” a continuat reprezentantul proiectului. „E posibil ca semnalul să fi provenit și dintr-o nouă populație de obiecte astrofizice care emit neutrini cu energii foarte înalte.”