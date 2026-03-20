Home News Inedit Ochelarii AI care i-ar ajuta pacienții care suferă de demență să trăiască independent. Cum funcționează

Ochelarii AI care i-ar ajuta pacienții care suferă de demență să trăiască independent. Cum funcționează

Ochelarii AI care i-ar putea ajuta pacienții care suferă de demență să trăiască independent ar fi disponibili pe piață în curând.

Publicat: Vineri, 20 Martie 2026, 16:10 | Actualizat Vineri, 20 Martie 2026, 16:12
Software-ul AI poate fi introdus în ochelari smart cu diferite funcții capabile să ajute utilizatorii care au nevoie de ajutor, precum pacienții cu demență.

Tehnologia, cunoscută drept CrossSense, tocmai a primit un premiu de 1 miliard de lire sterline și ar putea ajunge în curând pe piață, scrie The Guardian.

Ochelarii sunt dotați cu o cameră, microfon și boxe, funcții ce pot ghida pacienții în viața de zi cu zi.

Dispozitivul include și un asistent virtual numit Wispy.

Ochelarii AI care i-ar ajuta pacienții care suferă de demență să trăiască independent

Asistentul Wispy poate oferi indicații și feedback în timpul activităților, prin semnale verbale și text care apare în fața ochilor purtătorului, dar poate și să pună întrebări, să întrețină conversații ușoare și să ajute la reamintit.

Software-ul a câștigat Premiul Longitude pentru demență, oferit de Challenge Works și susținut de Nesta.

Finanțat de Alzheimer’s Society și Innovate UK, premiul a avut ca scop încurajarea dezvoltării tehnologiilor care să ajute persoanele cu demență să rămână independente mai mult timp. Se estimează că aproximativ 150 de milioane de oameni la nivel global vor avea demență până în 2050.

Citește și: Modurile secrete în care copiii folosesc AI. Părinții nu știu ce fac pe platformele de inteligență artificială

Szczepan Orlins, directorul executiv al CrossSense Ltd, a declarat că banii din premiu vor ajuta la lansarea produsului companiei pe piață. El a spus că o versiune pentru smartphone va fi disponibilă la sfârșitul acestui an, iar ochelarii inteligenți echipați cu CrossSense vor ajunge pe piață la începutul lui 2027.

Potrivit lui Orlins, deși CrossSense furnizează software-ul AI, echipa a lucrat cu rame produse de diverse companii hardware. Acestea pot fi echipate cu lentile cu prescripție și sunt compatibile cu aparatele auditive.

„Cu ajutorul premiului, vom desfășura un proiect pilot cu ochelari inteligenți în ultimul trimestru din 2026, timp de 4 săptămâni, în locuințele oamenilor, ceea ce ne va oferi suficiente date pentru a ști că produsul e gata pentru public,” a spus Orlins.

El a explicat că informații precum nivelul de îngrijire necesar purtătorului pot fi introduse într-o aplicație asociată. Wispy folosește învățarea automată pentru a se adapta nevoilor utilizatorilor, inclusiv schimbărilor din starea lor.

Cât ar putea costa ochelarii CrossSense

Tehnologia CrossSense ar costa aproximativ 50 de lire pe lună, pe bază de abonament, în timp ce ochelarii inteligenți pot ajunge până la 1.000 de lire, deși ar putea deveni mai ieftini în timp. Inițial, acești ochelari vor fi comercializați direct către consumatorii din Marea Britanie. Pe viitor, vor fi disponibili și în alte țări.

Citește și: Cum afectează inteligența artificială gândurile oamenilor. Fenomenul îngrijorător descoperit de experți

Julia Simner, profesor la University of Sussex și coordonatoare științifică a echipei, a testat CrossSense pe 23 de perechi formate din persoane cu demență și îngrijitorii lor. Studiul a arătat că fără ochelari, participanții puteau identifica corect doar 46% dintre obiectele casnice. Cu ochelarii, procentul a crescut la 82%.

„Important e faptul că beneficiul a persistat chiar și după ce ochelarii au fost scoși,” a spus Simner. Potrivit studiului, la o oră după îndepărtarea lor, procentul era încă de 78%.

Foyzul Rahman, expert în declin cognitiv la Loughborough University, care nu a fost implicat în proiect, a declarat că inovația adusă de CrossSense constă în oferirea de indicații în timp real.

Rahman a subliniat că sunt necesare studii mai ample și mai bine controlate pentru a verifica dacă astfel de dispozitive oferă beneficii reale în viața de zi cu zi. De asemenea, există aspecte etice legate de consimțământ, având în vedere că tehnologia colectează date de la utilizatori.

Cum trebuie să aplici corect parfumul pe corp. Dacă faci această greșeală, riști un miros neplăcut... Experții au descoperit 45 de planete pe care ar putea exista forme de viață extraterestră. La ce distanță de Pământ se a...
AS.ro Cristi Borcea a comis infracţiunea pentru care Ceauşescu a fost condamnat la moarte: “Dacă mă prindeau, închisoare pe viaţă” Cristi Borcea a comis infracţiunea pentru care Ceauşescu a fost condamnat la moarte: &#8220;Dacă mă prindeau, închisoare pe viaţă&#8221;
Observatornews.ro O femeie din Cluj a fost amendată pentru că a parcat pe trotuar, la trei ani după ce a murit O femeie din Cluj a fost amendată pentru că a parcat pe trotuar, la trei ani după ce a murit
Antena 3 "Acum e apocalipsa. Următoarele luni vor fi măcel". "Scenariul Armaghedon" pentru piața gazelor după ce Qatarul a fost lovit cu rachete "Acum e apocalipsa. Următoarele luni vor fi măcel". "Scenariul Armaghedon" pentru piața gazelor după ce Qatarul a fost lovit cu rachete
SpyNews Oana Ciocan nu-l mai vrea pe Jador în viața ei? Mesaj cu subînțeles: „Am renunțat...” Oana Ciocan nu-l mai vrea pe Jador în viața ei? Mesaj cu subînțeles: „Am renunțat...”

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Thrillerul The Ex-Wife te prinde într-un joc psihologic fără scăpare. Sezonul 1 e disponibil acum în AntenaPLAY
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Thrillerul The Ex-Wife te prinde într-un joc psihologic fără scăpare. Sezonul 1 e disponibil acum în AntenaPLAY
Citește și
Modurile secrete în care copiii folosesc AI. Părinții nu știu ce fac pe platformele de inteligență artificială
Modurile secrete în care copiii folosesc AI. Părinții nu știu ce fac pe platformele de inteligență artificială
Imagini emoționante cu Bruce Willis în rolul de bunic. Actorul, care suferă de demență frontotemporală, a împlinit 71 de ani
Imagini emoționante cu Bruce Willis în rolul de bunic. Actorul, care suferă de demență frontotemporală, a... Catine.ro
Cea mai veche peșteră din lume. Unde se află și cum s-a format înaintea dinozaurilor
Cea mai veche peșteră din lume. Unde se află și cum s-a format înaintea dinozaurilor
Dilan Cicek Deniz, singurul star din Turcia la petrecerea lui Elton John. Ce ținută a îmbrăcat vedeta
Dilan Cicek Deniz, singurul star din Turcia la petrecerea lui Elton John. Ce ținută a îmbrăcat vedeta Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Un susținător aprig al lui Vladimir Putin întoarce armele împotriva sa: îl numește „ilegitim” și cere judecarea lui pentru „crime de război”
Un susținător aprig al lui Vladimir Putin întoarce armele împotriva sa: îl numește „ilegitim” și cere... Libertatea.ro
„A pierdut tot”. Lovitura uriașă primită de Miodrag Belodedici, după divorțul dureros de Sandra
„A pierdut tot”. Lovitura uriașă primită de Miodrag Belodedici, după divorțul dureros de Sandra AntenaSport
Fiul Andreei Bănică, hărțuit de alți copii. Ce a povestit artista despre situația neplăcută prin care a trecut Noah: „I-au aruncat-o în lac…”
Fiul Andreei Bănică, hărțuit de alți copii. Ce a povestit artista despre situația neplăcută prin care a... Elle
Ce s-a ales de Simina Loica, femeia pe care Jador a idolatrizat-o. Manelistul a vărsat multe lacrimi pentru ea
Ce s-a ales de Simina Loica, femeia pe care Jador a idolatrizat-o. Manelistul a vărsat multe lacrimi pentru ea Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Cornulețe de post cu apă minerală. Desert fraged cu gem
Cornulețe de post cu apă minerală. Desert fraged cu gem HelloTaste.ro
Anamaria Gavrilă a făcut o criză de nervi în plen. A țipat la o colegă deputat: „Stai în banca ta!”
Anamaria Gavrilă a făcut o criză de nervi în plen. A țipat la o colegă deputat: „Stai în banca ta!” Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Avertismentul lui Ilie Bolojan: „Dacă nu punem frână, țara va fi zdrobită! Datoria a ajuns la 60% din PIB!”
Avertismentul lui Ilie Bolojan: „Dacă nu punem frână, țara va fi zdrobită! Datoria a ajuns la 60% din PIB!” BZI
Ministrul Mediului mai dă o lovitură litoralului: nu se pot construi terase și baruri pe plajă, dacă nu există PUZ
Ministrul Mediului mai dă o lovitură litoralului: nu se pot construi terase și baruri pe plajă, dacă nu există PUZ Jurnalul
Ce înseamnă Eid Mubarak și cum se transmite corect urarea
Ce înseamnă Eid Mubarak și cum se transmite corect urarea Kudika
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte Redactia.ro
Escrocii care foloseau metoda
Escrocii care foloseau metoda "acoperişul", luaţi pe sus de mascaţi. Au făcut o avere în doi ani Observator
Metode de detoxifiere a organismului. Cum poți elimina în mod natural toxinele din corp
Metode de detoxifiere a organismului. Cum poți elimina în mod natural toxinele din corp MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să pregătești copilul pentru schimbarea orei de vară
Cum să pregătești copilul pentru schimbarea orei de vară DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Apple împlinește 50 de ani. Cum a sărbătorit gigantul tech aniversarea
Apple împlinește 50 de ani. Cum a sărbătorit gigantul tech aniversarea UseIT
Burger vegetal din năut și spanac. Rețetă de post sănătoasă
Burger vegetal din năut și spanac. Rețetă de post sănătoasă Hello Taste
