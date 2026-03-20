Ochelarii AI care i-ar ajuta pacienții care suferă de demență să trăiască independent. Cum funcționează

Ochelarii AI care i-ar putea ajuta pacienții care suferă de demență să trăiască independent ar f disponibili pe piață în curând.

Software-ul AI poate fi introdus în ochelari smart cu diferite funcții capabile să ajute utilizatorii care au nevoie de ajutor, precum pacienții cu demență.

Tehnologia, cunoscută drept CrossSense, tocmai a primit un premiu de 1 miliard de lire sterline și ar putea ajunge în curând pe piață, scrie The Guardian.

Ochelarii sunt dotați cu o cameră, microfon și boxe, funcții ce pot ghida pacienții în viața de zi cu zi.

Dispozitivul include și un asistent virtual numit Wispy.

Asistentul Wispy poate oferi indicații și feedback în timpul activităților, prin semnale verbale și text care apare în fața ochilor purtătorului, dar poate și să pună întrebări, să întrețină conversații ușoare și să ajute la reamintit.

Software-ul a câștigat Premiul Longitude pentru demență, oferit de Challenge Works și susținut de Nesta.

Finanțat de Alzheimer’s Society și Innovate UK, premiul a avut ca scop încurajarea dezvoltării tehnologiilor care să ajute persoanele cu demență să rămână independente mai mult timp. Se estimează că aproximativ 150 de milioane de oameni la nivel global vor avea demență până în 2050.

Szczepan Orlins, directorul executiv al CrossSense Ltd, a declarat că banii din premiu vor ajuta la lansarea produsului companiei pe piață. El a spus că o versiune pentru smartphone va fi disponibilă la sfârșitul acestui an, iar ochelarii inteligenți echipați cu CrossSense vor ajunge pe piață la începutul lui 2027.

Potrivit lui Orlins, deși CrossSense furnizează software-ul AI, echipa a lucrat cu rame produse de diverse companii hardware. Acestea pot fi echipate cu lentile cu prescripție și sunt compatibile cu aparatele auditive.

„Cu ajutorul premiului, vom desfășura un proiect pilot cu ochelari inteligenți în ultimul trimestru din 2026, timp de 4 săptămâni, în locuințele oamenilor, ceea ce ne va oferi suficiente date pentru a ști că produsul e gata pentru public,” a spus Orlins.

El a explicat că informații precum nivelul de îngrijire necesar purtătorului pot fi introduse într-o aplicație asociată. Wispy folosește învățarea automată pentru a se adapta nevoilor utilizatorilor, inclusiv schimbărilor din starea lor.

Cât ar putea costa ochelarii CrossSense

Tehnologia CrossSense ar costa aproximativ 50 de lire pe lună, pe bază de abonament, în timp ce ochelarii inteligenți pot ajunge până la 1.000 de lire, deși ar putea deveni mai ieftini în timp. Inițial, acești ochelari vor fi comercializați direct către consumatorii din Marea Britanie. Pe viitor, vor fi disponibili și în alte țări.

Julia Simner, profesor la University of Sussex și coordonatoare științifică a echipei, a testat CrossSense pe 23 de perechi formate din persoane cu demență și îngrijitorii lor. Studiul a arătat că fără ochelari, participanții puteau identifica corect doar 46% dintre obiectele casnice. Cu ochelarii, procentul a crescut la 82%.

„Important e faptul că beneficiul a persistat chiar și după ce ochelarii au fost scoși,” a spus Simner. Potrivit studiului, la o oră după îndepărtarea lor, procentul era încă de 78%.

Foyzul Rahman, expert în declin cognitiv la Loughborough University, care nu a fost implicat în proiect, a declarat că inovația adusă de CrossSense constă în oferirea de indicații în timp real.

Rahman a subliniat că sunt necesare studii mai ample și mai bine controlate pentru a verifica dacă astfel de dispozitive oferă beneficii reale în viața de zi cu zi. De asemenea, există aspecte etice legate de consimțământ, având în vedere că tehnologia colectează date de la utilizatori.