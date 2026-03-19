Antena Căutare
Home News Inedit Modurile secrete în care copiii folosesc AI. Părinții nu știu ce fac pe platformele de inteligență artificială

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 19 Martie 2026, 15:22 | Actualizat Joi, 19 Martie 2026, 15:24
Adolescenții folosesc AI în moduri surprinzătoare | Shutterstock

Noi studii au scos la iveală modul în care folosesc adolescenții inteligența artificială, fără ca părinții lor să știe.

Mulți dintre ei au dezvăluit că folosesc platformele de inteligență artificială în fiecare zi, scrie BBC News.

De multe ori, ei folosesc AI pentru a-și face temele, dar și pentru a cere sfaturi legate de hobby-uri creative și probleme personale.

În ultimii ani, experții au atras atenția asupra impactului semnificativ pe care îl are AI asupra creierului copiilor.

Articolul continuă după reclamă

Modurile secrete în care copiii folosesc AI

Potrivit celor mai recente date, există o diferență mare între modul în care părinții și adolescenții percep rolul inteligenței artificiale în viața copiilor. 2 studii recente, realizate de Pew Research Center și Common Sense Media, au atras atenția asupra acestei diferențe.

Studiile arată că un număr uriaș de părinți nu au nicio idee despre ce fac copiii lor cu AI. Unele utilizări sunt banale, dar unii adolescenți folosesc AI în moduri care i-ar alarma pe părinți.

Experții avertizează că părinții trebuie să se intereseze exact cum folosesc copiii lor această nouă tehnologie. Dar acest lucru se întâmplă rar.

„Aceasta nu e o conversație care are loc în rândul celor mai multe familii,” a declarat Monica Anderson, expertă din cadrul Pew Research Center.

Pew a chestionat 1.458 de adolescenți din SUA cu vârste între 13 și 17 ani și pe părinții lor.

„Am descoperit o discrepanță între ceea ce cred părinții că se întâmplă cu AI și ceea ce ne spun adolescenții că fac de fapt,” susține Anderson.

Când Pew i-a întrebat pe părinți dacă adolescenții lor folosesc AI, doar 51% au spus că da. Realitatea e că 64% dintre adolescenți au spus că folosesc chatbot-uri. Common Sense Media a descoperit diferențe la fel de mari. Milioane de părinți nu știu ce se întâmplă pe ecranele copiilor lor.

Potrivit Pew, 4 din 10 părinți au spus că nu au avut niciodată o conversație cu copiii lor despre AI.

Aceasta e o problemă majoră, susține Rachel Barr, profesor de la Georgetown University, pentru că AI are un efect notabil asupra copiilor. Potrivit lui Barr, familiile ar trebui să navigheze împreună utilizarea AI, nu să lase adolescenții să se descurce singuri.

Mulți adolescenți vorbesc despre probleme personale cu AI

Când studiile au comparat ce făceau copiii cu așteptările părinților, au găsit diferențe semnificative. Se pare că mulți adolescenți iau decizii despre AI pe cont propriu.

„O parte semnificativă de copii care au acces la AI îl folosesc în moduri sociale care i-ar putea alarma pe părinți,” susține Michael Robb, director de cercetare la Common Sense.

Dintre toate îngrijorările părinților legate de utilizarea chatbot-urilor, ideea de companie sau sprijin emoțional iese în evidență. Potrivit Pew, 58% dintre părinții americani spun că nu sunt de acord ca adolescenții lor să folosească AI pentru sprijin emoțional, iar alți 20% nu sunt siguri. Totuși, acest lucru se întâmplă.

Când Pew i-a întrebat pe adolescenții americani despre AI, 12% au spus că îl folosesc pentru sfaturi sau sprijin emoțional, iar 16% pentru conversații obișnuite. Procentele pot părea mici, dar înseamnă totuși milioane de copii la nivel național. De asemenea, au existat diferențe rasiale semnificative.

Potrivit studiului, 21% dintre adolescenții de culoare folosesc AI pentru sprijin emoțional, comparativ cu 13% dintre adolescenții hispanici și 8% dintre adolescenții albi.

Înapoi la Homepage
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x