Orașul subacvatic ascuns care ar putea rescrie Biblia. Ce au găsit experții sub ape

Orașul ascuns subacvatic care ar putea rescrie Biblia a fost descoperit în apropiere de ceea ce unii consideră a fi un alt loc important religios.

Unii experți cred că un oraș subacvatic din Turcia ar putea rescrie istoria | Shutterstock

Orașul subacvatic ascuns care ar putea rescrie Biblia a fost descoperit în Lacul Van, din Turcia. Unii cred că ar putea dezvălui secrete ce ar pune sub semnul întrebării Arca lui Noe.

Orașul se află la 26 de metri sub suprafața apei, în apropierea orașului Gevas, scrie Daily Mail.

Se află la aproximativ 200 de kilometri distanță de Muntele Ararat.

Mulți cred că Arca lui Noe a ajuns acolo. Așa că descoperirea orașului pune sub semnul întrebării această teorie.

Orașul subacvatic ascuns care ar putea rescrie Biblia

Orașul subacvatic ascuns care ar putea rescrie Biblia a fost descoperit la o adâncime de 26 de metri. Dovezile geologice sugerează că ruinele au fost scufundate acum 12.000–14.500 de ani.

De vină ar fi fost o erupție a Muntelui Nemrut. Aceasta a blocat râul Mirat și a cauzat inundații masive într-o perioadă de tulburări climatice extreme.

Cei mai cunoscuți specialiști din lume resping această teorie. Dar mulți cercetători independenți cred că dezastrul a distrus o civilizație avansată. Ar fi fost atât de veche încât ar fi putut inspira cele mai timpurii versiuni ale poveștii Potopului din Biblie.

„Din câte știu, nicio civilizație din ultimele 6.000 de ani nu avea mijloacele tehnologice pentru a crea tipul de lucrări în piatră pe care le vedem aici,” a declarat cercetătorul independent Matt LaCroix.

LaCroix și o echipă internațională de scafandri se pregătesc să exploreze situl în luna septembrie. Vor folosi instrumente de imagistică avansate pentru a cartografia ruinele. LaCroix e convins că ruinele ar putea rescrie cronologia umanității. Ca urmare, crede că orașul subacvatic ascuns ar putea rescrie și Biblia și povestea Potopului.

Orașul include și o fortăreață complexă

Complexul subacvatic se întinde pe mai bine de o jumătate de milă. Include o fortăreață din piatră, ridicată folosind tehnici complexe pentru acea perioadă.

Experții au identificat și o lespede gravată cu simbolul cu șase spițe „Floarea Vieții”. Acesta e un simbol antic întâlnit și la situri sacre din Peru și Bolivia.

Ruinele au fost descoperite în 1997 de cineastul subacvatic turc Tossen Salin. El studia micro-invertebratele neobișnuite din Lacul Van când le-a observat. Până acum, ruinele au rămas în mare parte necunoscute publicului larg.

Arheologii confirmă existența structurilor. Dar mulți le atribuie perioadei Urartiene, acum aproximativ 3.000 de ani, sau chiar Evului Mediu. Cu toate acestea, recunosc că situl nu a fost încă studiat în profunzime și nici datat cu certitudine.

LaCroix, însă, a declarat că datele geologice spun o altă poveste. El a explicat cum prelevările de sol și analiza din zona Muntelui Nemrut arată dovezi clare ale unei erupții masive în urmă cu aproximativ 12.000 de ani.

Ca urmare, nivelul apei din Lacul Van a crescut dramatic. Chiar cu peste 30 de metri, potrivit unor estimări.

Deoarece piatra nu poate fi datată prin metode cu carbon radioactiv, cercetătorii speră să găsească material organic. Precum straturi de sedimente sau artefacte, care ar putea confirma vechimea ruinelor.

Însă colectarea unor astfel de dovezi sub apă este o provocare majoră. Zidăria sofisticată a sitului, cu blocuri care se îmbină perfect, unghiuri precise și fără liant vizibil, pare să rivalizeze cu ingineria megalitică din situri precum Sacsayhuamán din Peru.