Parasocial a fost desemnat cuvântul anului. Ce înseamnă și cum e folosit

Parasocial a fost desemnat cuvântul anului, dar puțini știu exact ce înseamnă și de ce e atât de important în contextul actual.

În ultimele săptămâni, Cambridge Dictionary, Dictionary.com și Collins Dictionary și-au desemnat cuvântul anului.

Dicționarul Cambridge a ales pentru 2025 cuvântul parasocial, scrie Daily Mail.

Dicționarul Collins a ales vibe coding, adică utilizarea AI pentru a ajuta la scrierea liniilor de cod.

Dictionary.com a ales „67”, o expresie care a apărut în melodia Doot Doot (6,7) de Skrilla, care înseamnă „nimic”.

Cuvântul anului al Cambridge Dictionary e „parasocial”, un termen care a explodat în popularitate în era rețelelor sociale.

Termenul datează din 1956, când doi sociologi de la Universitatea din Chicago au observat că telespectatorii dezvoltau relații parasociale cu personalitățile de pe ecran, asemănătoare celor pe care le formau cu familia și prietenii „reali”.

Ei au remarcat cum mediul în rapidă expansiune al televiziunii aducea fețele actorilor direct în casele oamenilor. Ca urmare, au deveni prezențe constante în viețile acestora.

Parasocial e definit drept o conexiune pe care cineva o simte între el și o persoană celebră pe care nu o cunoaște sau o inteligență artificială (AI).

„Parasocial surprinde perfect spiritul anului 2025. E un exemplu excelent al modului în care se schimbă limbajul,” a spus Colin McIntosh de la Cambridge Dictionary. „Ceea ce a fost odată un termen academic specializat a devenit comun. Milioane de oameni sunt implicați în relații parasociale. Mulți alții sunt pur și simplu interesați”

„Datele confirmă asta, deoarece site-ul Cambridge Dictionary a înregistrat creșteri bruște ale căutărilor pentru ‘parasocial’,” a continuat McIntosh. „Limbajul din jurul fenomenelor parasociale evoluează rapid, pe măsură ce tehnologia, societatea și cultura se schimbă și se transformă. De la celebrități la chatboți, tendințele parasociale sunt fascinante pentru cei interesați de dezvoltarea limbajului.”

Ce alte cuvinte au fost incluse pe lista scurtă pentru 2025

Cambridge Dictionary a dezvăluit și celelalte două cuvinte din lista scurtă pentru 2025 – „pseudonymization” (pseudonimizare) și „memeify”.

Pseudonymization e un proces prin care informații legate de o anumită persoană (cum ar fi un nume sau o adresă de e-mail) sunt transformate într-un număr sau un nume fără semnificație.

Căutările pentru acest cuvânt au explodat în luna mai, deși nu era clar dacă acest lucru era legat de un eveniment sau o tendință specifică, potrivit Cambridge Dictionary.

„E un termen central în discuțiile despre cum poate fi protejată informația personală într-o lume în care aceste date trebuie să fie utile, dar nu identificabile personal.Mai ales în 2025, când subiectul antrenării etice a modelelor AI a apărut frecvent în știri,” a explicat expertul.

Memeify, în schimb, e un verb care înseamnă a transforma un eveniment, o imagine sau o persoană într-un meme.

„Memeify surprinde creativitatea ludică și virală a culturii internetului,” au explicat reprezentanții Cambridge Dictionary. „Subliniază modul în care meme-urile, în tradiția satirei, reprezintă atât divertisment, cât și comunicare. Estompează granițele dintre glumă și jurnalism pentru a reinterpreta politica, identitatea, crizele și cultura.”