Pana globală Cloudfare îngrijorează experții. Sute de site-uri au fost afectate

Pana globală Cloudfare îngrijorează experții, după ce mai multe site-uri importante nu au fost disponibile în întreaga lume.

Milioane de utilizatori au fost afectați de pana globală Cloudfare, ce a avut loc pe 18 noiembrie. Acest sistem e fundamental pentru o cincime dintre site-urile din întreaga lume.

Printre site-urile afectate s-au numărat X, ChatGPT, Spotify și Shopify, scrie Daily Mail.

Numeroase organizații esențiale, precum sistemul de tranzit din New Jersey și compania feroviară națională din Franța, SNCF, au avut probleme.

Pana a durat în jur de 6 ore și a avut efecte la nivel global.

Pana globală Cloudfare îngrijorează experții

Dane Knecht, directorul tehnologic al Cloudflare și-a cerut scuze pentru pana globală.

„Nu voi îndulci lucrurile. Mai devreme azi ne-am dezamăgit clienții și întregul internet,” a declarat Knecht. El susține că incidentul „a provocat durere reală” și că „problema, impactul produs și timpul de rezolvare sunt inacceptabile.”

El a dat vina pentru prăbușirea sistemului Cloudflare pe „o modificare de configurație de rutină”. Knecht susține că aceasta „a declanșat o degradare amplă a rețelei noastre și a altor servicii.”

„Nu a fost un atac,” a spus Knecht.

Chiar dacă nu există dovezi că Cloudflare ar fi fost victima criminalității cibernetice, pe Internet au apărut mai multe teorii ale conspirației.

„Sunt foarte suspicios când văd ceva de genul acesta care pur și simplu nu miroase a bine,” a declarat James Knight, director în cadrul Digital Warfare,, companie care ajută firmele să identifice și să consolideze vulnerabilitățile online.

Knight a declarat că aceste companii gigant din zona Internetului au „o cantitate extraordinară de redundanță în privința multor astfel de lucruri”. El crede că orice actualizare ar fi fost probabil testată de mai multe ori pe un site de test înainte de a fi implementată live.

O cincime din site-urile globale se bazează pe Cloudfare

Deși Cloudflare nu este un nume foarte cunoscut publicului larg, securitatea sa afectează milioane de utilizatori.

Cloudflare funcționează ca „ușa” prin care trec utilizatorii atunci când folosim unul dintre numeroasele lor site-uri cliente.

Utilizatorii nu accesează direct Uber, Zoom sau LinkedIn. De fapt, ei se conectează la un centru de date Cloudflare din unul dintre cele 330 de orașe din lume. Cloudflare îi direcționează apoi către site-ul dorit. Acest lucru face conexiunea semnificativ mai rapidă și, teoretic, mai sigură.

Cloudflare respinge toate tentativele de atac asupra site-ului. Dar pentru că sistemul Cloudfare e atât de important, e și o țintă importantă pentru hackeri.

În septembrie, compania a anunțat că a oprit cel mai mare atac de tip „distributed denial-of-service” (DDoS) înregistrat vreodată. Prin acesta, infractorii au bombardat sistemele Cloudflare cu o avalanșă de solicitări pentru a face site-urile să cedeze.

Acel atac a implicat 11.5 terabiți-pe-secundă de date. Adică echivalentul descărcării întregii biblioteci Netflix în fiecare secundă. Atacul asupra Cloudflare timp de 35 de secunde. Iar acest asalt digital a venit la doar 3 luni după precedentul record de atac DDoS, de 7.3 terabiți-pe-secundă.