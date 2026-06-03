Google vrea să elibereze 64 de milioane de țânțari infectați. Ce scop are planul controversat: „Trebuie să fie oprit”

Google vrea să elibereze 64 de milioane de țânțari infectați, dar nu toată lumea e convinsă că e un plan eficient.

Google se confruntă cu reacții negative după ce au fost dezvăluite planurile de a elibera milioane de țânțari infectați.

Țânțarii ar urma să fie infectați cu bacterii și eliberați în 2 state americane, scrie Daily Mail.

E un proiect pe care criticii l-au numit unul dintre cele mai mari experimente biologice în aer liber din istoria SUA.

Susținut de compania-mamă a Google, Alphabet, proiectul propune aprobarea federală pentru a elibera anual 32 de milioane de țânțari modificați, în California și Florida, începând de anul viitor.

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Google vrea să elibereze 64 de milioane de țânțari infectați

Dacă e aprobat, programul pe 2 ani ar duce la eliberarea a 64 de milioane de țânțari în total în mediu. Scopul e reducerea populațiilor de țânțari purtători de boli folosind ceea ce cercetătorii descriu drept „insecte bune”. Masculi poartă o bacterie naturală numită Wolbachia. Țânțarii masculi nu mușcă, doar femelele.

Atunci când masculii infectați se împerechează cu femelele sălbatice, femelele depun în continuare ouă. Dar acestea nu se dezvoltă și nu eclozează, ceea ce reduce treptat populația de țânțari de-a lungul generațiilor.

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Deși metoda există de decenii, mulți americani sunt revoltați de ideea eliberării a milioane de insecte în sălbăticie. Unii au declarat pe rețelele de socializare că proiectul „trebuie să fie oprit”.

Chiar și oficiali au criticat planul, inclusiv reprezentantul republican din Tennessee, Tim Burchett. El a întrebat de ce o companie de tehnologie e implicată în eliberarea a milioane de țânțari și a avertizat împotriva intervenției în natură.

Burchett făcea referire la mai multe introduceri celebre de specii non-native care s-au răspândit mult peste intențiile inițiale și au provocat perturbări ecologice semnificative după ce au fost introduse de oameni. Dar reprezentantul republican nu a specificat și că specia de țânțari purtătoare de boli e tot invazivă.

„Vreau ca toată lumea să se oprească și să se întrebe ce interes are Google să elibereze țânțari,” a scris un utilizator pe X. „Sunt o companie de tehnologie. Nu o organizație de mediu. Nu un ONG. Nu guvern. O companie de tehnologie.”

Nu e prima dată când astfel de țânțari sunt eliberați în natură

Totuși, țânțari crescuți în laborator și modificați genetic au fost eliberați în mai multe state americane, inclusiv Florida, California și Texas, din 2021, pentru a combate populațiile purtătoare de boli.

Implicarea Google vine prin Verily, o companie de științe ale vieții deținută de Alphabet.

În 2016, Verily a lansat „Debug Project”, o inițiativă menită să reducă răspândirea bolilor transmise de țânțari prin suprimarea populațiilor de Aedes aegypti. Aceasta e o specie invazivă responsabilă pentru transmiterea unor virusuri precum Zika, dengue și chikungunya.

Proiectul actual vizează Aedes aegypti, un țânțar care mușcă oamenii și e cunoscut pentru transmiterea unor boli periculoase, inclusiv febra Zika, febra dengue, febra galbenă și chikungunya.

Potrivit echipei Debug, aproximativ 40% din populația lumii e expusă riscului de boli transmise de acest insecte, care s-a extins în regiunile tropicale, subtropicale și chiar în unele zone temperate ale globului.

Cercetătorii cresc milioane de masculi purtători de Wolbachia în facilități specializate. Îi separă apoi de femele, care sunt cele capabile să muște și să transmită boli.

Obiectivul e reducerea drastică și, posibil, eliminarea populațiilor locale de Aedes aegypti.

Propunerea a fost comparată și cu un proiect controversat de combatere a țânțarilor susținut de Fundația Bill & Melinda Gates. Deși Gates nu a eliberat direct țânțari, fundația sa a finanțat cercetări privind tehnologii de control al insectelor. Țânțarii, însă, nu au fost eliberați în SUA.

Cu toate acestea, proiectul a stârnit reacții puternice și a alimentat un val de teorii ale conspirației online, fără ca oamenii să se intereseze care e adevărul, de fapt.

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Unii au susținut că țânțarii fac parte dintr-un efort secret de reducere a populației umane, de livrare ascunsă a vaccinurilor sau tehnologiei mRNA prin înțepături, sau de control al populației de către guverne și corporații. Ceea ce e pură teorie a conspirației.

Alții au argumentat că reducerea populațiilor de țânțari ar putea afecta ecosistemele și lanțurile trofice. Ceea ce reflectă o neîncredere tot mai mare în inițiativele de sănătate publică, în marile companii tech și în proiectele științifice finanțate de miliardari, în contextul post-pandemie COVID-19.

Nu toată lumea se opune însă proiectului și mulți înțeleg de ce sunt finanțate astfel de inițiative, de fapt.

„Wolbachia a fost folosită în programe de control al țânțarilor de ani de zile, cu rezultate promițătoare,” a scris un utilizator pe X. „Scepticismul sănătos e bun, dar merită să separăm fricile SF de strategiile de sănătate publică bazate pe dovezi.”