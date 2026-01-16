Antena Căutare
Home News Inedit Pericolul ascuns al unei baze militare secrete din Groenlanda. De ce sunt îngrijorați experții

Pericolul ascuns al unei baze militare secrete din Groenlanda. De ce sunt îngrijorați experții

Experții sunt îngrijorați de pericolul ascuns al unei baze militare secrete din Groenlanda, ce ar fi fost construită în timpul Războiului Rece.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 16 Ianuarie 2026, 15:35 | Actualizat Vineri, 16 Ianuarie 2026, 15:36
Baza Camp Century a fost construită în anii 1950 | Shutterstock

Baza militară, cunoscută drept Camp Century, a fost construită de SUA în timpul Războiului Rece și abandonată între timp.

Camp Century a fost recent redescoperită sub stratul de gheață după ce un pilot NASA a surprins imagini din avion cu structura misterioasă, scrie Daily Mail.

Baza a fost construită în secret în timpul Războiului Rece și se află la o adâncime de aproximativ 36 de metri.

Se întinde pe o lungime de 1.1 kilometri, cu o lățime de aproximativ 500 de metri.

Articolul continuă după reclamă

Pericolul ascuns al unei baze militare secrete din Groenlanda

Baza militara a fost descrisă în trecut drept un oraș subteran autonom. Avea un spital, un teatru, o biserică și un magazin și era alimentată de un mic reactor nuclear.

Pe măsură ce gheața Groenlandei se topește într-un ritm tot mai accelerat, experții au avertizat că deșeurile periculoase lăsate în urmă la bază ar putea fi, în cele din urmă, eliberate în mediu.

Aceste deșeuri includ poluanți chimici, reziduuri biologice, combustibil diesel și materiale radioactive despre care se credea cândva că sunt sigilate în siguranță în gheață pentru totdeauna.

Cercetătorii spun acum că această presupunere a fost profund greșită.

„Ceea ce a făcut schimbarea climatică a fost să apese pedala de accelerație până la podea,” a declarat James White, expert de la Universitatea din Colorado Boulder.

Citește și: Efectul poluării asupra placentei. Chiar și o expunere scurtă poate fi periculoasă

Camp Century a fost construită la sfârșitul anilor 1950, cu aprobarea guvernului SUA și autorităților daneze, în baza Acordului de Apărare a Groenlandei din 1951.

Oficiali danezi au participat la planificare și la monitorizarea mediului, iar rapoarte istorice indică faptul că Danemarca a aprobat depozitarea unor deșeuri radioactive direct în gheață.

La acea vreme, experții credeau că această calotă glaciară a Groenlandei va îngropa permanent orice contaminare.

„Ideea că deșeurile pot fi îngropate pentru totdeauna sub gheață nu e realistă,” a declarat White. „Întrebarea e dacă vor ieși la suprafață peste sute de ani, mii de ani sau zeci de mii de ani. Schimbarea climatică înseamnă doar că acest lucru se va întâmpla mult mai repede decât se aștepta oricine.”

Camp Century reprezintă un risc de mediu

Riscul de mediu reprezentat de Camp Century a căpătat o urgență nouă pe fondul intensificării tensiunilor geopolitice din Arctica.

Donald Trump a declarat din nou că vrea ca SUA să preia controlul asupra Groenlandei. El a invocat preocupări legate de securitatea națională, pe măsură ce activitatea Rusiei și Chinei în regiune crește.

„E extrem de strategic,” a declarat Trump. „În acest moment, Groenlanda e acoperită de nave rusești și chineze peste tot. Avem nevoie de Groenlanda din punct de vedere al securității naționale.”

Nu există dovezi oficiale care să susțină declarațiile lui Donald Trump.

Însă experții susțin că baza îngropată reprezintă un tip foarte diferit de amenințare la adresa securității, legată de de poluare.

O echipă internațională de cercetători condusă de Cooperative Institute for Research in Environmental Sciences (CIRES) de la Universitatea din Colorado Boulder a estimat că baza Camp Century conține aproximativ 9.200 de tone de deșeuri fizice, inclusiv clădiri abandonate, tuneluri și infrastructură feroviară.

Situl mai conține aproximativ 200.000 de litri de combustibil diesel și cantități semnificative de bifenili policlorurați (PCB), substanțe chimice toxice folosite în trecut în vopsele și echipamente electrice.

Citește și: De ce e Groenlanda atât de specială. Un geolog a dezvăluit adevărul

PCB-urile sunt deosebit de îngrijorătoare deoarece nu se degradează ușor și sunt asociate cu riscul apariției cancerului, afectarea sistemului imunitar și probleme de dezvoltare.

Clima rece a Arcticii a captat aceste substanțe chimice timp de decenii, ceea ce a transformat efectiv regiunea într-un depozit global pentru poluarea eliberată în alte părți ale lumii.

Pe măsură ce gheața se topește însă, experții avertizează că ghețarii ar putea deveni o nouă sursă de contaminare toxică.

Un muncitor în construcții săpa în pământ atunci când a găsit o adevărată comoară! Peste ce a putut să dea, când a desch...
Înapoi la Homepage
AS.ro Suma uriaşă donată de Gigi Becali călugărilor de pe Muntele Athos: “Va fi sfânt! Rămâne în istorie” Suma uriaşă donată de Gigi Becali călugărilor de pe Muntele Athos: &#8220;Va fi sfânt! Rămâne în istorie&#8221;
Observatornews.ro Momentul furtului ceasului de 175.000 euro, surprins de camere. Psiholoaga se afla noaptea în casa italianului Momentul furtului ceasului de 175.000 euro, surprins de camere. Psiholoaga se afla noaptea în casa italianului
Antena 3 O psiholoagă din București i-a furat iubitului ei ceasul de lux de 175.000 de euro O psiholoagă din București i-a furat iubitului ei ceasul de lux de 175.000 de euro
SpyNews Viața lui Emil Rengle s-a schimbat definitiv din cauza bolii autoimune: ” Nu-ți vine să ieși din casă”. Cine i-a fost alături Viața lui Emil Rengle s-a schimbat definitiv din cauza bolii autoimune: ” Nu-ți vine să ieși din casă”. Cine i-a fost alături

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Theo Zeciu & Cesima îți arată secretele probelor din sezonul 3 Power Couple România. Vezi episodul 1 Power Challenge exclusiv în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Theo Zeciu & Cesima îți arată secretele probelor din sezonul 3 Power Couple România. Vezi episodul 1 Power Challenge exclusiv în AntenaPLAY!
Comentarii


Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
Un muncitor în construcții săpa în pământ atunci când a găsit o adevărată comoară! Peste ce a putut să dea, când a deschis sacul
Un muncitor în construcții săpa în pământ atunci când a găsit o adevărată comoară! Peste ce a putut să...
Produse de înfrumusețare pe care nu este recomandat să le depozitezi în baie. Ce spun specialiștii
Produse de înfrumusețare pe care nu este recomandat să le depozitezi în baie. Ce spun specialiștii Catine.ro
Un tânăr din București a pus inteligența artificială să îi dea idei de renovat baia. Care au fost rezultatele și de ce a râs
Un tânăr din București a pus inteligența artificială să îi dea idei de renovat baia. Care au fost rezultatele...
Afra Saraçoğlu uimește încă o dată cu noul proiect profesional. Joacă alături de Kenan İmirzalıoğlu
Afra Saraçoğlu uimește încă o dată cu noul proiect profesional. Joacă alături de Kenan İmirzalıoğlu Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Jack Devine, fost șef al operațiunilor CIA la nivel global: „Sper și mă aștept ca România să rămână o țară sigură”
Jack Devine, fost șef al operațiunilor CIA la nivel global: „Sper și mă aștept ca România să rămână o... Libertatea.ro
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu a ajuns să aibă acum o avere de un milion de euro. Cum a fost posibil
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu a ajuns să aibă acum o avere de un milion de euro. Cum a fost posibil AntenaSport
Adrian Mutu a împlinit 47 de ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis public soția lui, Sandra: „Iubirea asta mare pe care mi-o arăți…” Foto
Adrian Mutu a împlinit 47 de ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis public soția lui, Sandra: „Iubirea asta mare... Elle
Avertismentul medicului Adrian Marinescu, managerul de la Matei Balș! Ce spune despre gripa violentă care face ravagii
Avertismentul medicului Adrian Marinescu, managerul de la Matei Balș! Ce spune despre gripa violentă care face ravagii Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Salată de varză acră cu morcovi proaspeți. Rețetă simplă și sănătoasă
Salată de varză acră cu morcovi proaspeți. Rețetă simplă și sănătoasă HelloTaste.ro
O psiholoagă din București i-a furat iubitului ei ceasul de lux de 175.000 de euro
O psiholoagă din București i-a furat iubitului ei ceasul de lux de 175.000 de euro Antena3.ro
Riscul la care te expui dacă ai prea multe aplicații pe telefon. Mulți utilizatori nu știu riscul real 
Riscul la care te expui dacă ai prea multe aplicații pe telefon. Mulți utilizatori nu știu riscul real  useit
Mădălina Ghenea a dezvăluit cum stă cu dragostea: „E posibil să…“ – GALERIE FOTO
Mădălina Ghenea a dezvăluit cum stă cu dragostea: „E posibil să…“ – GALERIE FOTO BZI
Românii, loviți de scumpiri din toate părțile: prețul carburanților ia foc la pompă. Benzina și motorina, scumpite de patru ori
Românii, loviți de scumpiri din toate părțile: prețul carburanților ia foc la pompă. Benzina și motorina,... Jurnalul
Bibi, fiica secretă a lui Freddie Mercury, a murit la 48 de ani după o lungă luptă cu cancerul
Bibi, fiica secretă a lui Freddie Mercury, a murit la 48 de ani după o lungă luptă cu cancerul Kudika
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT Redactia.ro
O femeie din Bucureşti i-a furat unui italian un ceas de 175.000 de euro. Ce doi ar fi fost iubiţi
O femeie din Bucureşti i-a furat unui italian un ceas de 175.000 de euro. Ce doi ar fi fost iubiţi Observator
Complicațiile mai puțin cunoscute ale remediilor simple pentru răceală și gripă, ce poți păți fără să-ți dai seama
Complicațiile mai puțin cunoscute ale remediilor simple pentru răceală și gripă, ce poți păți fără să-ți... MediCOOL
Paste cu sfeclă roșie coaptă, brânză cremoasă și fistic
Paste cu sfeclă roșie coaptă, brânză cremoasă și fistic HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Copiii evită școala? 7 semne că ar putea avea nevoie de ajutorul unui terapeut
Copiii evită școala? 7 semne că ar putea avea nevoie de ajutorul unui terapeut DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Noile tehnologii care au impresionat la CES 2026. Ce dispozitive au atras atenția tuturor
Noile tehnologii care au impresionat la CES 2026. Ce dispozitive au atras atenția tuturor UseIT
Waffle cu piure de dovleac. Rețeta de care ai nevoie în diminețile reci
Waffle cu piure de dovleac. Rețeta de care ai nevoie în diminețile reci Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x