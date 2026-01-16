Pericolul ascuns al unei baze militare secrete din Groenlanda. De ce sunt îngrijorați experții

Experții sunt îngrijorați de pericolul ascuns al unei baze militare secrete din Groenlanda, ce ar fi fost construită în timpul Războiului Rece.

Baza militară, cunoscută drept Camp Century, a fost construită de SUA în timpul Războiului Rece și abandonată între timp.

Camp Century a fost recent redescoperită sub stratul de gheață după ce un pilot NASA a surprins imagini din avion cu structura misterioasă, scrie Daily Mail.

Baza a fost construită în secret în timpul Războiului Rece și se află la o adâncime de aproximativ 36 de metri.

Se întinde pe o lungime de 1.1 kilometri, cu o lățime de aproximativ 500 de metri.

Pericolul ascuns al unei baze militare secrete din Groenlanda

Baza militara a fost descrisă în trecut drept un oraș subteran autonom. Avea un spital, un teatru, o biserică și un magazin și era alimentată de un mic reactor nuclear.

Pe măsură ce gheața Groenlandei se topește într-un ritm tot mai accelerat, experții au avertizat că deșeurile periculoase lăsate în urmă la bază ar putea fi, în cele din urmă, eliberate în mediu.

Aceste deșeuri includ poluanți chimici, reziduuri biologice, combustibil diesel și materiale radioactive despre care se credea cândva că sunt sigilate în siguranță în gheață pentru totdeauna.

Cercetătorii spun acum că această presupunere a fost profund greșită.

„Ceea ce a făcut schimbarea climatică a fost să apese pedala de accelerație până la podea,” a declarat James White, expert de la Universitatea din Colorado Boulder.

Camp Century a fost construită la sfârșitul anilor 1950, cu aprobarea guvernului SUA și autorităților daneze, în baza Acordului de Apărare a Groenlandei din 1951.

Oficiali danezi au participat la planificare și la monitorizarea mediului, iar rapoarte istorice indică faptul că Danemarca a aprobat depozitarea unor deșeuri radioactive direct în gheață.

La acea vreme, experții credeau că această calotă glaciară a Groenlandei va îngropa permanent orice contaminare.

„Ideea că deșeurile pot fi îngropate pentru totdeauna sub gheață nu e realistă,” a declarat White. „Întrebarea e dacă vor ieși la suprafață peste sute de ani, mii de ani sau zeci de mii de ani. Schimbarea climatică înseamnă doar că acest lucru se va întâmpla mult mai repede decât se aștepta oricine.”

Camp Century reprezintă un risc de mediu

Riscul de mediu reprezentat de Camp Century a căpătat o urgență nouă pe fondul intensificării tensiunilor geopolitice din Arctica.

Donald Trump a declarat din nou că vrea ca SUA să preia controlul asupra Groenlandei. El a invocat preocupări legate de securitatea națională, pe măsură ce activitatea Rusiei și Chinei în regiune crește.

„E extrem de strategic,” a declarat Trump. „În acest moment, Groenlanda e acoperită de nave rusești și chineze peste tot. Avem nevoie de Groenlanda din punct de vedere al securității naționale.”

Nu există dovezi oficiale care să susțină declarațiile lui Donald Trump.

Însă experții susțin că baza îngropată reprezintă un tip foarte diferit de amenințare la adresa securității, legată de de poluare.

O echipă internațională de cercetători condusă de Cooperative Institute for Research in Environmental Sciences (CIRES) de la Universitatea din Colorado Boulder a estimat că baza Camp Century conține aproximativ 9.200 de tone de deșeuri fizice, inclusiv clădiri abandonate, tuneluri și infrastructură feroviară.

Situl mai conține aproximativ 200.000 de litri de combustibil diesel și cantități semnificative de bifenili policlorurați (PCB), substanțe chimice toxice folosite în trecut în vopsele și echipamente electrice.

PCB-urile sunt deosebit de îngrijorătoare deoarece nu se degradează ușor și sunt asociate cu riscul apariției cancerului, afectarea sistemului imunitar și probleme de dezvoltare.

Clima rece a Arcticii a captat aceste substanțe chimice timp de decenii, ceea ce a transformat efectiv regiunea într-un depozit global pentru poluarea eliberată în alte părți ale lumii.

Pe măsură ce gheața se topește însă, experții avertizează că ghețarii ar putea deveni o nouă sursă de contaminare toxică.