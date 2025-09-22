Efectul poluării asupra placentei. Chiar și o expunere scurtă poate fi periculoasă

Experții au dezvăluit efectul poluării asupra placentei, care ar fi mult mai puternic decât se estima în trecut.

Efectul poluării asupra placentei apare chiar și atunci când mama și fătul sunt expuși pentru scurt timp la aceste elemente.

Potrivit experților, chiar și o expunere scurtă poate altera structura placentei, scrie Live Science.

Poluarea ar forța țesutul într-o stare inflamatorie, susține o nouă cercetare.

Experții știau deja că particulele din aer pot ajunge în placentă, dar nu se știa exact de ce expunere e nevoie pentru un astfel de efect.

Efectul poluării asupra placentei

Efectul poluării asupra placentei a început să fie studiat intens în ultimii ani. Potrivit studiilor, acesta e mai puternic decât anticipau experții.

„Nu există nicio îndoială că particulele pătrund în sânge și apoi se acumulează sau ajung la placentă și sunt preluate de celulele din placentă,” a declarat dr. Jonathan Grigg, profesor din cadrul Queen Mary University din Londra. Grigg nu a fost implicat în studiul recent.

Noua cercetare a extins înțelegerea experților legate de acest efect prin analiza unor celule imunitare speciale ale placentei. Acestea sunt numite celule Hofbauer. Experții le-au analizat pentru a vedea cum li se modifică funcția după ce au fost expuse compușilor găsiți în poluarea reală a aerului.

„Cred că acesta este un pas important pentru a completa golul dintre ceea ce știm din studiile epidemiologice,” a spus Grigg.

Aceste studii au indicat legături între expunerea la poluanți în timpul sarcinii și riscul de preeclampsie. Aceasta e o tulburare a tensiunii arteriale.

Preeclampsia este legată de fluxul sangvin deficitar către placentă și, implicit, de oxigenul scăzut în organ. Unii cercetători susțin că disfuncția placentară este cauza de bază a preeclampsiei.

Dar nu toți experții sunt de acord. Alții cred că această condiție e legată de sistemul cardiovascular matern. Totuși, placenta este considerată un factor cheie în boală. Experții au analizat acești factori pentru a determina efectul poluării asupra placentei, chiar și cu o expunere scurtă.

Expunerea scurtă la poluare afectează placentă

Cercetarea recentă a fost publicată în Journal of Environmental Sciences. Experții au folosit ceea ce e cunoscut drept „perfuzie placentară duală ex vivo”. Oamenii de știință au colectat placente la termen de la voluntare care le-au donat la naștere, fie prin cezariană, fie prin naștere vaginală. În total, au fost donate 13 placente sănătoase.

„Nu poți expune femeile la poluare ca experiment,” a declarat coautorul studiului, dr. Stefan Hansson, profesor de la Universitatea Lund din Suedia. „Așadar, cel mai bun model e sistemul de perfuzie placentară pe care l-am folosit.”

După naștere, placentele sunt conectate la un sistem artificial de perfuzie care imită elemente ale sistemului reproducător feminin.

„În 30 de minute, o conectezi la un uter și un mediu artificial,” a explicat Hansson. Tuburile conectate pe o parte a placentei reprezintă sistemul circulator matern. Iar cele de pe cealaltă parte imită cordonul ombilical care ar lega fătul.

Tuburile furnizează nutrienți și oxigen placentelor. Ceea ce le menține sănătoase timp de aproximativ 6 ore și imită atât partea maternă, cât și pe cea fetală a organului.

„Este un lucru bun, în sensul că acoperă interacțiunile mai complexe dintre celule, modul în care fluidele și particulele se deplasează prin celule,” a spus Grigg. Prin comparație, studiul celulelor placentare individuale într-un vas de laborator este, probabil, mai puțin realist.

Cercetătorii au introdus apoi poluanți atmosferici în sistem pentru a observa efectele. 6 placente nu au fost expuse și aceste au servit drept grup de control. 5 au fost expuse timp de 5 ore. 1 timp de 60 de minute și 1 timp de 30 de minute.

La toate concentrațiile testate, poluanții au avut un efect clar asupra placentelor. Chiar și la doar 30 de minute de expunere, placentele au prezentat schimbări distincte în colagen, o proteină structurală care ajută la organizarea țesutului. Colagenul părea mai slab comparativ cu cel dens și organizat din țesuturile neexpuse.