Antena Căutare
Home News Inedit Efectul poluării asupra placentei. Chiar și o expunere scurtă poate fi periculoasă

Efectul poluării asupra placentei. Chiar și o expunere scurtă poate fi periculoasă

Experții au dezvăluit efectul poluării asupra placentei, care ar fi mult mai puternic decât se estima în trecut.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 22 Septembrie 2025, 15:38 | Actualizat Luni, 22 Septembrie 2025, 15:49
Placenta poate fi afectată semnificativ de poluare | Shutterstock

Efectul poluării asupra placentei apare chiar și atunci când mama și fătul sunt expuși pentru scurt timp la aceste elemente.

Potrivit experților, chiar și o expunere scurtă poate altera structura placentei, scrie Live Science.

Poluarea ar forța țesutul într-o stare inflamatorie, susține o nouă cercetare.

Experții știau deja că particulele din aer pot ajunge în placentă, dar nu se știa exact de ce expunere e nevoie pentru un astfel de efect.

Articolul continuă după reclamă

Efectul poluării asupra placentei

Efectul poluării asupra placentei a început să fie studiat intens în ultimii ani. Potrivit studiilor, acesta e mai puternic decât anticipau experții.

„Nu există nicio îndoială că particulele pătrund în sânge și apoi se acumulează sau ajung la placentă și sunt preluate de celulele din placentă,” a declarat dr. Jonathan Grigg, profesor din cadrul Queen Mary University din Londra. Grigg nu a fost implicat în studiul recent.

Noua cercetare a extins înțelegerea experților legate de acest efect prin analiza unor celule imunitare speciale ale placentei. Acestea sunt numite celule Hofbauer. Experții le-au analizat pentru a vedea cum li se modifică funcția după ce au fost expuse compușilor găsiți în poluarea reală a aerului.

„Cred că acesta este un pas important pentru a completa golul dintre ceea ce știm din studiile epidemiologice,” a spus Grigg.

Aceste studii au indicat legături între expunerea la poluanți în timpul sarcinii și riscul de preeclampsie. Aceasta e o tulburare a tensiunii arteriale.

Preeclampsia este legată de fluxul sangvin deficitar către placentă și, implicit, de oxigenul scăzut în organ. Unii cercetători susțin că disfuncția placentară este cauza de bază a preeclampsiei.

Dar nu toți experții sunt de acord. Alții cred că această condiție e legată de sistemul cardiovascular matern. Totuși, placenta este considerată un factor cheie în boală. Experții au analizat acești factori pentru a determina efectul poluării asupra placentei, chiar și cu o expunere scurtă.

Expunerea scurtă la poluare afectează placentă

Cercetarea recentă a fost publicată în Journal of Environmental Sciences. Experții au folosit ceea ce e cunoscut drept „perfuzie placentară duală ex vivo”. Oamenii de știință au colectat placente la termen de la voluntare care le-au donat la naștere, fie prin cezariană, fie prin naștere vaginală. În total, au fost donate 13 placente sănătoase.

„Nu poți expune femeile la poluare ca experiment,” a declarat coautorul studiului, dr. Stefan Hansson, profesor de la Universitatea Lund din Suedia. „Așadar, cel mai bun model e sistemul de perfuzie placentară pe care l-am folosit.”

După naștere, placentele sunt conectate la un sistem artificial de perfuzie care imită elemente ale sistemului reproducător feminin.

„În 30 de minute, o conectezi la un uter și un mediu artificial,” a explicat Hansson. Tuburile conectate pe o parte a placentei reprezintă sistemul circulator matern. Iar cele de pe cealaltă parte imită cordonul ombilical care ar lega fătul.

Tuburile furnizează nutrienți și oxigen placentelor. Ceea ce le menține sănătoase timp de aproximativ 6 ore și imită atât partea maternă, cât și pe cea fetală a organului.

„Este un lucru bun, în sensul că acoperă interacțiunile mai complexe dintre celule, modul în care fluidele și particulele se deplasează prin celule,” a spus Grigg. Prin comparație, studiul celulelor placentare individuale într-un vas de laborator este, probabil, mai puțin realist.

Cercetătorii au introdus apoi poluanți atmosferici în sistem pentru a observa efectele. 6 placente nu au fost expuse și aceste au servit drept grup de control. 5 au fost expuse timp de 5 ore. 1 timp de 60 de minute și 1 timp de 30 de minute.

La toate concentrațiile testate, poluanții au avut un efect clar asupra placentelor. Chiar și la doar 30 de minute de expunere, placentele au prezentat schimbări distincte în colagen, o proteină structurală care ajută la organizarea țesutului. Colagenul părea mai slab comparativ cu cel dens și organizat din țesuturile neexpuse.

Un nepalez care a lucrat 4 ani în România a decis să meargă acasă. Cineva a filmat tot momentul emoționant. Cum îi arată... Mormântul Cleopatrei ar putea fi ascuns sub ape. Dovezile care au încântat arheologii...
Înapoi la Homepage
AS.ro Câţi bani poate încasa lunar de la stat milionarul român cu două pensii Câţi bani poate încasa lunar de la stat milionarul român cu două pensii
Observatornews.ro Un botoșănean a tocat 870.000 de lei în 5 zile la păcănele. Susţine că aparatele au fost măsluite  Un botoșănean a tocat 870.000 de lei în 5 zile la păcănele. Susţine că aparatele au fost măsluite 

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Ispita Teo, despre ce s-a întâmplat între el și Ella după terminarea filmărilor. Vezi interviul exclusiv în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Ispita Teo, despre ce s-a întâmplat între el și Ella după terminarea filmărilor. Vezi interviul exclusiv în AntenaPLAY!
Comentarii


Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Alimentele de bază, mai scumpe cu 10% din octombrie. Negocierile din coaliție rămân în impas
Alimentele de bază, mai scumpe cu 10% din octombrie. Negocierile din coaliție rămân în impas
Hugh Jackman a cântat alături de Pink și fiica acesteia, Willow Sage. Cum a arătat momentul emoționant
Hugh Jackman a cântat alături de Pink și fiica acesteia, Willow Sage. Cum a arătat momentul emoționant Catine.ro
Cele mai vechi mumii din lume au uimit experții. Unde au fost descoperite corpurile conservate prin fum
Cele mai vechi mumii din lume au uimit experții. Unde au fost descoperite corpurile conservate prin fum
Michelle Vieth surprinde cu o schimbare drastică de look. Cum arată în prezent vedeta
Michelle Vieth surprinde cu o schimbare drastică de look. Cum arată în prezent vedeta Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Nori negri deasupra Palatului Victoria. Scenariile privind viitorul guvernării și numele vehiculate ca premier
Nori negri deasupra Palatului Victoria. Scenariile privind viitorul guvernării și numele vehiculate ca premier Libertatea.ro
Sfaturi de supraviețuire pe vreme de inflație. La ce cheltuieli trebuie să renunțăm și unde putem fi mai flexibili: „Nu trebuie să fii drastic cu tot”
Sfaturi de supraviețuire pe vreme de inflație. La ce cheltuieli trebuie să renunțăm și unde putem fi mai... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael Jackson: „Am fost îngrozită de...”
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael... Elle
Alexia Eram își sărbătorește iubitul! Ce urare specială i-a transmis celui care i-a furat inima
Alexia Eram își sărbătorește iubitul! Ce urare specială i-a transmis celui care i-a furat inima Spynews.ro
Fiica lui Ion Țiriac, apariție uimitoare în bikini! Ioana: „Uite, mamă!” – GALERIE FOTO
Fiica lui Ion Țiriac, apariție uimitoare în bikini! Ioana: „Uite, mamă!” – GALERIE FOTO BZI
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem din vacanță – GALERIE FOTO
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pasta alla gricia. Rețeta autentică din doar patru ingrediente
Pasta alla gricia. Rețeta autentică din doar patru ingrediente HelloTaste.ro
O femeie a găsit o comoară ascunsă într-o sacoșă cu obiecte second hand: „Descoperire epică”
O femeie a găsit o comoară ascunsă într-o sacoșă cu obiecte second hand: „Descoperire epică” Antena3.ro
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone useit
Horoscopul zilei de 23 septembrie 2025. Peștii caută armonie în relații. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 23 septembrie 2025. Peștii caută armonie în relații. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Târgul oierilor din nordul Dâmboviței concurează cu Târgul de Fete de pe Muntele Găina
Târgul oierilor din nordul Dâmboviței concurează cu Târgul de Fete de pe Muntele Găina Jurnalul
Zodiile care nu știu să iubească corect – și cum să le recunoști
Zodiile care nu știu să iubească corect – și cum să le recunoști Kudika
Elena Udrea, pe patul de spital! Internauţii s-au emoţionat profund când au văzut imaginea, detaliul la care nu poţi să nu fii atent
Elena Udrea, pe patul de spital! Internauţii s-au emoţionat profund când au văzut imaginea, detaliul la care nu... Playtech
Adriana Bahmuțeanu și-a ales ținuța pentru cununia civilă. De ce va purta o culoare neobișnuită pentru o mireasă
Adriana Bahmuțeanu și-a ales ținuța pentru cununia civilă. De ce va purta o culoare neobișnuită pentru o mireasă Redactia.ro
Daunele cerute de românul arestat pe nedrept în Italia:
Daunele cerute de românul arestat pe nedrept în Italia: "M-am simțit ca un infractor" Observator
Beneficiile consumului de secară. Cum îți poate susține sănătatea
Beneficiile consumului de secară. Cum îți poate susține sănătatea MediCOOL
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă HelloTaste
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva” ProSport
Când va începe Al Treilea Război Mondial. Un general rus dezertor anunță ATACAREA Poloniei
Când va începe Al Treilea Război Mondial. Un general rus dezertor anunță ATACAREA Poloniei Gandul
Geanina Tinca, o româncă de 26 de ani, a dispărut la Napoli. Unde a fost văzută ultima dată
Geanina Tinca, o româncă de 26 de ani, a dispărut la Napoli. Unde a fost văzută ultima dată CanCan
Modalități de a te conecta cu copilul tău
Modalități de a te conecta cu copilul tău DeParinti
Noul film cu Margot Robbie a fost primit cu recenzii dure din partea criticilor: „O mare plictiseală”
Noul film cu Margot Robbie a fost primit cu recenzii dure din partea criticilor: „O mare plictiseală” ZUTV
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au UseIT
Trebuie să dezosezi un pui? Procedeul simplu care te ajută să faci totul mult mai ușor
Trebuie să dezosezi un pui? Procedeul simplu care te ajută să faci totul mult mai ușor Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x