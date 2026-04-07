Populația Pământului ar fi depășit capacitatea planetei. Predicția sumbră a unui nou studiu

Un nou studiu susține că populația Pământului ar fi depășit capacitatea planetei, o predicție sumbră pentru viitorul speciei umane.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 07 Aprilie 2026, 14:13 | Actualizat Marti, 07 Aprilie 2026, 14:18
Care e populația ideală pe care o poate susține planeta | Shutterstock

Populația umană ar fi depășit deja pragul în care planeta noastră ne poate susține pe lungă durată, cel puțin dacă rămânem la același nivel de consum, avertizează un nou studiu.

Cercetarea a fost realizată de o echipă condusă de Corey Bradshaw, de la Universitatea Flinders, din Australia, potrivit Science Alert.

Experții au analizat datele din ultimii 200 de ani și au descoperit că deja depășim pragul sustenabil de resurse pe care îl poate oferi planeta.

Dacă nivelul de consum va rămâne constant, specia noastră va avea probleme în scurt timp.

Din punct de vedere ecologic, capacitatea unui mediu de a susține populația unei specii drept „capacitatea de susținere”. Aceasta reprezintă o estimare a numărului de indivizi dintr-o anumită specie care pot supraviețui pe termen lung, în funcție de resursele disponibile și de ritmul în care acestea se regenerează.

Specia noastră, Homo sapiens, a găsit soluții tehnologice pentru a depăși limitările naturale ale reînnoirii resurselor, în special prin exploatarea combustibililor fosili.

Această tranziție către combustibili fosili în transporturi și alte industrii a permis, în mod fundamental, creșterea rapidă a populației în secolul XX. Populația actuală a Pământului e de aproximativ 8.3 miliarde.

„Economiile de astăzi, bazate pe o creștere neîntreruptă, aparent nu recunosc limitele regenerative ale unei expansiuni susținute a populației, deoarece combustibilii fosili compensează artificial diferența,” scrie echipa în studiul publicat în revista Environmental Research Letters.

Bradshaw și echipa sa au realizat o estimare bazată pe capacitatea de susținere a populației umane. Au folosit modele de creștere ecologică pentru a urmări schimbările dimensiunii populației și ale ratei de creștere în ultimele 2 secole, la nivel global și regional.

Ei fac distincția între capacitatea maximă de susținere, care e limita teoretică absolută, indiferent de nivelul de foamete, boli sau conflicte, și capacitatea optimă de susținere, în care populația e atât sustenabilă, cât și compatibilă cu un nivel minim de trai.

„Pământul nu poate ține pasul cu modul în care folosim resursele. Nu poate susține nici măcar cererea actuală fără schimbări majore, iar rezultatele noastre arată că împingem planeta dincolo de limitele pe care le poate suporta,” susține Bradshaw.

Înainte de anii 1950, au constatat cercetătorii, populația umană creștea într-un ritm din ce în ce mai accelerat. Însă la începutul anilor 1960 această rată a început să scadă, deși populația a continuat să crească.

„Această schimbare a marcat începutul a ceea ce numim o fază demografică negativă,” susține Bradshaw.

„Asta înseamnă că adăugarea mai multor oameni nu mai duce la o creștere mai rapidă. Când am analizat această fază, am constatat că populația globală va atinge probabil un vârf între 11.7 și 12.4 miliarde spre sfârșitul anilor 2060 sau în anii 2070, dacă tendințele actuale continuă,” a continuat expertul.

Aproximativ 12 miliarde reprezintă capacitatea maximă estimată. Însă este departe de nivelul optim în condițiile actuale de consum al resurselor, pe care Bradshaw și echipa îl estimează la 2.5 miliarde.

La ce riscuri e expusă planeta noastră deja

Studiul arată că societățile umane au trecut de la o tendință în care mai mulți oameni însemnau o creștere mai rapidă a populației la una în care curba începe să se aplatizeze. Cu cât populația e mai mare, cu atât rata de creștere scade.

Dar chiar și cu aceste ritmuri mai lente de creștere, populația noastră e deja mult peste capacitatea sustenabilă estimată de echipa lui Bradshaw.

Diferența dintre nivelul optim de 2.5 miliarde și populația actuală de 8.3 miliarde poate explica problemele de supraconsum pe care le avem acum.

În ianuarie, ONU a anunțat că lumea se află într-o stare de „faliment hidric”. Populațiile de animale sunt în declin deoarece nu pot concura cu oamenii pentru resurse sau nu pot ține pasul cu modul în care consumăm noi.

Dependența noastră de combustibili fosili pentru a crește temporar capacitatea de susținere a Pământului nu funcționează optim. Aceștia contribuie și la schimbările climatice provocate de om, care perturbă ecosistemele și resursele naturale.

Studiul sugerează că variațiile temperaturii globale, ale amprentei ecologice și ale emisiilor totale sunt explicate mai bine de creșterea populației decât de creșterea consumului individual.

„Sistemele de susținere a vieții pe planetă sunt deja sub presiune, iar fără schimbări rapide în modul în care folosim energia, terenurile și hrana, miliarde de oameni se vor confrunta cu o instabilitate tot mai mare,” susține Bradshaw. „Studiul nostru arată că aceste limite nu sunt teoretice, ci se manifestă chiar acum.”

Totuși, deși studiul prezintă o imagine sumbră a prezentului și viitorului, cercetătorii susțin că nu e prea târziu.

„Pământul nu poate susține populația viitoare sau chiar pe cea actuală fără o schimbare majoră a modului în care folosim resursele precum terenul, apa, energia și biodiversitatea,” susțin experții. „Populații mai mici și un consum mai redus duc la rezultate mai bune atât pentru oameni, cât și pentru planetă. Fereastra de acțiune se îngustează, dar schimbări reale sunt încă posibile dacă statele colaborează.”

