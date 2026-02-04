Povestea băiețelului în vârsta de 13 ani care și-a salvat întreaga familie de la înec. "Ești singura noastră speranță"

Povestea băiețelului Austin Appelbee a făcut înconjurul lumii după ce acesta și-a salvat întreaga familie.

Tânărul a înotat timp de 4 ore pentru a ajunge la mal, în timp ce mama și frații lui au stat în apă pentru 8 ore, așteptând să fie salvați. | Profimedia

Austin, în vârstă de 13 ani, a ajuns în atenția presei după ce familia lui a povestit despre clipele grele prin care au trecut, când au fost pe punctul de a-și pierde viața. Acum Austin este lăudat pentru fapta lui de curaj, fiind considerat un adevărat erou în comunitatea lui.

O zi la plajă care trebuia să fie distractivă s-a transformat într-un coșmar de 10 ore, în care s-a dat o luptă pentru supraviețuire.

Povestea băiețelului de 13 ani care a devenit erou

Mama lui a relatat întreaga poveste după ce au supraviețuit unei zile cu adevărat catastrofale. Austin a înotat împotriva curenților, timp de 4 ore, până la mal pentru a cere ajutor. Între timp, mama lui, Joanne, împreună cu fratele său, Beau și surioara lor, Grace, au rămas blocați în mare pe două plăci de paddleboarding, fără posibilitatea de a se întoarce spre țărm.

Extrem de terifiați de ce urma să se întâmple, Joanne spera că viața copiilor ei va fi salvată, după ce Austin s-a aventurat înot până la mal.

Chiar dacă avea vestă de salvare, Austin a povestit că și-a scos-o pentru că îl incomoda la înotat și a decis să și-o atașeze de picior, în caz că va avea nevoie de ea. Puștiul în vârstă de doar 13 ani a reușit, după multe ore petrecute în apă, să ajungă la mal unde a cerut ajutorul pentru ca mama și frații lui să fie salvați.

Ei se aventuraseră împreună în largul mării, undeva pe coasta de vest a Australiei, când au fost luați de curenți și le-a fost imposibil să se mai îndrepte spre mal. Ei au fost luați de valuri și purtați la 14 kilometri depărtare de țărm.

Austin a luat inițiativa, fiind cel mai mare dintre cei trei copii și știind că mama lor trebuie să rămână alături de frații mai mici pentru a se asigura că nu pățesc nimic. Chiar și atunci când valurile au devenit mai mari, Austin nu s-a speriat și a continuat să înoate ca un adevărat profesionist, reușind astfel să-și salveze întreaga familie.

Câteva ore mai târziu, Joanne a văzut cum o barză de salvare se îndreaptă spre ea, Beau și Grace pentru a-i salva din apele tulburi.

“Am crezut că Austin nu a ajuns la mal. Ne-au luat curenții puternici și ne-am pierdut vâslele în valuri. Apele ne-au purtat în larg, iar totul s-a întâmplat foarte rapid și nu am avut suficient timp să reacționez. Nu a trecut nicio barcă pe acolo care ne-ar fi putut vedea și salva”, a povestit ulterior Joanne, mama în vârstă de 47 de ani.

După ce a ajuns la țărm, Austin s-a îndreptat pe plajă spre locul unde el și familia sa își lăsaseră lucrurile, a scos telefonul mamei lui din geantă și a sunat după ajutor. Poliția a venit imediat, iar între timp Austin și-a sunat tatăl pentru a-i spune tot ce s-a întâmplat.

Abia când a fost transportat și el la spital, Austin a aflat că mama și frații lui fuseseră salvați din apele tulburi.

„A fost un moment pe care nu o să-l uit niciodată”, a mai mărturisit băiețelul.

