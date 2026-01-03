Mărturia românului – erou care a salvat mai mulți tineri din incendiul de la barul din Elveția. Ce a povestit George

După izbucnirea incendiului de la barul La Constellation, serviciile de urgență au fost chemate imediat, dar intensitatea flăcărilor și fumul dens au îngreunat intervenția. Trecătorii și mai mulți localnici le-au sărit în ajutor pentru a scoate victimele. George se află și el printre cei care au reacționat imediat.

Noaptea care trebuia să fie marcată de bucuria trecerii în Noul An a luat o întorsătură tragică în doar câteva clipe. Cel puţin 40 de tineri au murit şi alţi 100 sunt grav răniţi după ce un incendiu a cuprins un bar din staţiunea Crans-Montana, transmite observatornews.ro. Bilanțul victimelor, însă, putea să fie și mai mare dacă George, un româna care locuiește în apropriere, nu ar fi sărit în ajutor. Bărbatul care locuiește în zonă nu a stat pe gânduri și a preluat inițiativa. El a fost martorul unor momente tragice, așa cum a declarat, însă nu s-a lăsat intimidat și a făcut un gest eroic.

George Gherghina a salvat zeci de tineri din incendiul izbucnit în noaptea de Revelion. Ce a mărturisit despre momentele care au urmat

George Gherghina muncește de cinci ani ca bucătar în Elveția și se întorcea, alături de soția și de copilul său, de la o petrecere de Revelion, în momentul în care s-a produs tragedia, potrivit antena3cnn.ro. Imediat ce a văzut pramedicii, acesta a întrebat cum poate ajuta și a povestit că că fiecare om care a fost scos din barul cuprins de flăcări a trecut și prin mâinile lui.

„Am întrebat paramedicii dacă pot ajuta, m-au încurajat și am ajutat fecare persoană în parte să fie învelită, le-am oferit apă, pentru că monoxidul de carbon e dăunător Am văzut cum ieşeau oameni arşi din local şi atunci am intrat înăuntru şi am încercat să scot fiecare persoană în parte. Peste 80 de persoane am scos numai eu, care încă mai erau cu semne vitale”, a povestit George.

„Când am ajuns la fața locului primul lucru pe care l-am făcut a fost să atenționez dacă sunt români de-ai mei, am strigat și am repetat în nenumărate rânduri, dacă este vreun român, noi venim să-l scoatem de aici. Haosul pe care eu l-am întâlnit aici a fost ca un infern. Nu știu cum arată iadul, dar vă spun că culoarea lui s-a aprins în 20 de secunde. Lucrurile au fost foarte terifiante pentru că fiecare persoană în parte plângea și își exprima durerea și erau suntele morții, efectiv. Oamenii își plângeau durerea. Foarte mulți oameni care țipau și nu aveai loc să te miști”, a mai adăugat românul, martor la întreaga operațiune de salvare pentru observatornews.ro.

Tragedia din barul în barul La Constellation a avut loc la 1:30, ora locală. Imaginile surprinse la fața locului arată localul cuprins de flăcări şi zeci de trecători care se oferă să ajute la scoterea celor din interior.

Potrivit sursei menționate anterior, incendiul a pornit în subsol, acolo unde aproximativ 200 de tineri participau la o petrecere de Revelion. Imediat ce și-au dat seama că sunt în pericol, aceștia au încercat să iasă, însă singura ieșire a devenit neîncăpătoare și asta a dus la un dezastru.