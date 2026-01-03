Antena Căutare
Home News Actualitate Mărturia românului – erou care a salvat mai mulți tineri din incendiul de la barul din Elveția. Ce a povestit George

Mărturia românului – erou care a salvat mai mulți tineri din incendiul de la barul din Elveția. Ce a povestit George

După izbucnirea incendiului de la barul La Constellation, serviciile de urgență au fost chemate imediat, dar intensitatea flăcărilor și fumul dens au îngreunat intervenția. Trecătorii și mai mulți localnici le-au sărit în ajutor pentru a scoate victimele. George se află și el printre cei care au reacționat imediat.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 03 Ianuarie 2026, 13:43 | Actualizat Sambata, 03 Ianuarie 2026, 15:51
Galerie
George a salvat zeci de tineri din incendiul izbucnit în noaptea de Revelion | Antena 1 & Profimedia

Noaptea care trebuia să fie marcată de bucuria trecerii în Noul An a luat o întorsătură tragică în doar câteva clipe. Cel puţin 40 de tineri au murit şi alţi 100 sunt grav răniţi după ce un incendiu a cuprins un bar din staţiunea Crans-Montana, transmite observatornews.ro. Bilanțul victimelor, însă, putea să fie și mai mare dacă George, un româna care locuiește în apropriere, nu ar fi sărit în ajutor. Bărbatul care locuiește în zonă nu a stat pe gânduri și a preluat inițiativa. El a fost martorul unor momente tragice, așa cum a declarat, însă nu s-a lăsat intimidat și a făcut un gest eroic.

George Gherghina a salvat zeci de tineri din incendiul izbucnit în noaptea de Revelion. Ce a mărturisit despre momentele care au urmat

George Gherghina muncește de cinci ani ca bucătar în Elveția și se întorcea, alături de soția și de copilul său, de la o petrecere de Revelion, în momentul în care s-a produs tragedia, potrivit antena3cnn.ro. Imediat ce a văzut pramedicii, acesta a întrebat cum poate ajuta și a povestit că că fiecare om care a fost scos din barul cuprins de flăcări a trecut și prin mâinile lui.

Citește și: Care ar fi cauza izbucnirii incendiului de la clubul din Elveția. Imaginile, trase la indigo cu cele din Colectiv

Articolul continuă după reclamă

„Am întrebat paramedicii dacă pot ajuta, m-au încurajat și am ajutat fecare persoană în parte să fie învelită, le-am oferit apă, pentru că monoxidul de carbon e dăunător Am văzut cum ieşeau oameni arşi din local şi atunci am intrat înăuntru şi am încercat să scot fiecare persoană în parte. Peste 80 de persoane am scos numai eu, care încă mai erau cu semne vitale”, a povestit George.

„Când am ajuns la fața locului primul lucru pe care l-am făcut a fost să atenționez dacă sunt români de-ai mei, am strigat și am repetat în nenumărate rânduri, dacă este vreun român, noi venim să-l scoatem de aici. Haosul pe care eu l-am întâlnit aici a fost ca un infern. Nu știu cum arată iadul, dar vă spun că culoarea lui s-a aprins în 20 de secunde. Lucrurile au fost foarte terifiante pentru că fiecare persoană în parte plângea și își exprima durerea și erau suntele morții, efectiv. Oamenii își plângeau durerea. Foarte mulți oameni care țipau și nu aveai loc să te miști”, a mai adăugat românul, martor la întreaga operațiune de salvare pentru observatornews.ro.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Tragedia din barul în barul La Constellation a avut loc la 1:30, ora locală. Imaginile surprinse la fața locului arată localul cuprins de flăcări şi zeci de trecători care se oferă să ajute la scoterea celor din interior.

Citește și: Ce electrocasnice trebuie să scoți din priză înainte să pleci în vacanță. La ce risc te expui dacă nu o faci

colaj foto romanul care a salvat victimele din incendiul din barul din elvetia
+6
Mai multe fotografii

Potrivit sursei menționate anterior, incendiul a pornit în subsol, acolo unde aproximativ 200 de tineri participau la o petrecere de Revelion. Imediat ce și-au dat seama că sunt în pericol, aceștia au încercat să iasă, însă singura ieșire a devenit neîncăpătoare și asta a dus la un dezastru.

Care ar fi cauza izbucnirii incendiului de la clubul din Elveția. Imaginile, trase la indigo cu cele din Colectiv...
Înapoi la Homepage
AS.ro Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!” Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: &#8220;Odihnește-te în pace, frate!&#8221;
Observatornews.ro Satul dispărut care apare doar o dată pe an. Localnicii spun că încă se mai aud pași noaptea Satul dispărut care apare doar o dată pe an. Localnicii spun că încă se mai aud pași noaptea
Antena 3 Venezuela este țara cu cele mai mari rezerve dovedite de petrol din lume, urmată de Arabia Saudită. Ce resurse naturale mai deține Venezuela este țara cu cele mai mari rezerve dovedite de petrol din lume, urmată de Arabia Saudită. Ce resurse naturale mai deține
SpyNews Dieta medicilor coreeni care te ajută să slăbești 13 kilograme într-o lună. Rezultatele vor începe să se vadă după trei zile Dieta medicilor coreeni care te ajută să slăbești 13 kilograme într-o lună. Rezultatele vor începe să se vadă după trei zile

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Vezi dezvăluirile cuplurilor din sezonul 3 Power Couple România. Află tot ce au avut de spus la sosirea în Malta, exclusiv în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Vezi dezvăluirile cuplurilor din sezonul 3 Power Couple România. Află tot ce au avut de spus la sosirea în Malta, exclusiv în AntenaPLAY!
Comentarii


Videoclipul zilei
Adi Vasile, unul dintre cei mai respectați antrenori și campioni din handbalul românesc, prezintă Survivor 2026! Emisiunea începe în curând pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Primăria care vine în sprijinul fermierilor! Scutire de impozit pe teren și reducere de 50% la utilaje agricole
Primăria care vine în sprijinul fermierilor! Scutire de impozit pe teren și reducere de 50% la utilaje agricole
Cum poți începe o dietă mediteraneană: plan simplu pentru o săptămână sănătoasă
Cum poți începe o dietă mediteraneană: plan simplu pentru o săptămână sănătoasă Catine.ro
Carburanții se scumpesc chiar în noaptea de Anul Nou. Cât va ajunge să coste un plin după creșterea accizelor
Carburanții se scumpesc chiar în noaptea de Anul Nou. Cât va ajunge să coste un plin după creșterea accizelor
Adamari López face mărturisiri surprinzătoare despre foștii parteneri. Ce a avut de spus actrița
Adamari López face mărturisiri surprinzătoare despre foștii parteneri. Ce a avut de spus actrița Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei Giurgiu | VIDEO
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei... Libertatea.ro
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a susţinut”
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a... AntenaSport
Divorțul momentului în showbiz-ul din România. Celebrul actor a anunțat despărțirea de soția lui, cu care are două fetițe:
Divorțul momentului în showbiz-ul din România. Celebrul actor a anunțat despărțirea de soția lui, cu care are... Elle
Există sau nu cea mai bună grupă de sânge? Cine este predispus la înțepături de insecte, norovirus sau cancer
Există sau nu cea mai bună grupă de sânge? Cine este predispus la înțepături de insecte, norovirus sau cancer Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Cât timp rezistă carnea la congelator. Când nu mai e bună pentru consum
Cât timp rezistă carnea la congelator. Când nu mai e bună pentru consum HelloTaste.ro
Venezuela este țara cu cele mai mari rezerve dovedite de petrol din lume, urmată de Arabia Saudită. Ce resurse naturale mai deține
Venezuela este țara cu cele mai mari rezerve dovedite de petrol din lume, urmată de Arabia Saudită. Ce resurse... Antena3.ro
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el useit
Horoscopul zilei de 4 ianuarie 2026. Balanțele au probleme din cauza banilor. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 4 ianuarie 2026. Balanțele au probleme din cauza banilor. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Horoscop săptămânal 5–11 ianuarie 2026. Ce surprize îți pregătesc astrele la început de an
Horoscop săptămânal 5–11 ianuarie 2026. Ce surprize îți pregătesc astrele la început de an Jurnalul
Doliu în lumea sportului: Atleta româncă medaliată cu bronz la Mondiale a murit
Doliu în lumea sportului: Atleta româncă medaliată cu bronz la Mondiale a murit Kudika
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT Redactia.ro
Câţi bani a făcut un şofer de Bolt din Bucureşti în noaptea de Revelion:
Câţi bani a făcut un şofer de Bolt din Bucureşti în noaptea de Revelion: "Concluzia o trageţi voi" Observator
Care sunt beneficiile consumului de ghimbir. Ce efecte favorabile poate avea pentru sănătate
Care sunt beneficiile consumului de ghimbir. Ce efecte favorabile poate avea pentru sănătate MediCOOL
3 rețete clasice cu carne de rață pentru mese festive și nu numai
3 rețete clasice cu carne de rață pentru mese festive și nu numai HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Copilul mănâncă cu tacâmuri: cum îl ajuți să învețe pas cu pas
Copilul mănâncă cu tacâmuri: cum îl ajuți să învețe pas cu pas DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocul Anului Clair Obscur: Expedition 33 a fost descalificat de la Indie Game Awards. De ce i-au fost retrase premiile câștigate
Jocul Anului Clair Obscur: Expedition 33 a fost descalificat de la Indie Game Awards. De ce i-au fost retrase... UseIT
Cum se prăjesc nucile pecan. 3 variante perfecte pentru orice situație
Cum se prăjesc nucile pecan. 3 variante perfecte pentru orice situație Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x