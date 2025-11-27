Antena Căutare
Home News Inedit Un cățel a devenit erou după ce și-a salvat stăpânul de la moarte. Cum a reușit Polly să facă asta

Un cățel a devenit erou după ce și-a salvat stăpânul de la moarte. Cum a reușit Polly să facă asta

Un Golden Retriever și-a salvat stăpânul de la moarte. Iată cum s-a întâmplat totul.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 27 Noiembrie 2025, 17:42 | Actualizat Joi, 27 Noiembrie 2025, 17:42
Un cățel a devenit erou după ce și-a salvat stăpânul de la moarte | Youtube

Polly este un cățel Golden Retriever din Irlanda. Aceasta a fost decorată de CPR Heroes by the British Heart Foundation.

Citește și: Revoltă după ce cățelușa bătută de stăpân într-un restaurant din Capitală a fost returnată proprietarului: „Nu pot să cred!”

Cum și-a salvat Polly stăpânul de la moarte sigură

Polly nu a fost singură în actul eroic pe care l-a făcut pentru stăpânul său, Adam, în vârstă de 37 de ani, ci a fost ”ajutată” de Hannah, soția lui Adam.

Articolul continuă după reclamă

Potrivit relatărilor din revista People, Hannah, în vârstă de 33 de ani, a acționat prompt la semnalele lui Polly. Cățelul a început să latre când a simțit că ceva nu este în regulă cu stăpânul său.

Hannah, Adam și Polly se aflau în casa lor din Irlanda, în martie 2024. Hannah a fost alertată de lătratul lui Polly, dându-și astfel seama că Adam este în pericol.

„Ne-am culcat într-o noapte de luni, ca de obicei”, a relatat Hannah într-un videoclip pentru organizația de cercetare cardiovasculară. „Dar undeva între miezul nopții - ora 1 dimineața, lucrurile au luat o întorsătură bruscă.”

Citește și: Imagini virale cu un Ciobănesc german la metroul din Capitală. Reacțiile internauților sunt copleșitoare: „Îmi vine să plâng”

Tânăra s-a trezit auzind lătratul lui Polly, care „m-a avertizat că Adam nu era bine, și mi-am dat seama că nu mai respira”. Inițial aceasta a crezut că Adam nu poate respra din cauza că s-a înecat, însă și-a dat rapid seama că este vorba de un atac de cord.

A sunat imediat la numărul de urgență, iar un paramedic a ghidat-o pentru a face pașii necesari salvării lui Adam, inclusiv cum să facă resuscitare cardiopulmonară, până a sosit ambulanța. Echipa a sosit șapte minute mai târziu, ducându-l pe Adam la spital cât mai repede posibil.

Adam, pe care BHF l-a descris ca un „alergător sănătos și în formă”, s-a trezit în spital după șase zile. De atunci, el și-a revenit complet, conform fundației.

„Câteva minute în plus ar fi fost o poveste foarte diferită”, a menționat Hannah Cooke.

Citește și: Un câine a rămas în apartamentul distrus de explozia din Rahova, ca să îl apere. Povestea emoționantă a lui Jackie

„În cazul unui stop cardiac, ceea ce am învățat de atunci, se întâmplă în doar câteva secunde, și Polly mi-a oferit acele secunde”, a declarat stăpâna lui Polly

Aceasta consideră că Polly „este în armonie perfectă cu Adam”: „După ce a lătrat, a devenit tăcută. Aș spune că Polly a știut înainte ca evenimentul să se întâmple. Aș spune că Adam tocmai începuse epidosul de stop cardiac atunci când a lătrat ea.”

„Nu aș fi aici dacă nu ar fi fost Hannah și Polly. Sunt eroine”, a declarat Adam despre soția și câinele lor.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Cum a salvat o cățelușă fără stăpân un bărbat, în timpul unui târg de adopții. A devenit eroina adăpostului

Amândouă au fost onorate ca Eroi CPR la premiile Heart Hero 2025 ale organizației de caritate, care au avut loc la Londra marți, 25 noiembrie. Adam le-a nominalizat pentru acest titlu, care este acordat persoanelor „care au intervenit curajos pentru a ajuta la salvarea unei vieți de la stop cardiac,” conform site-ului BHF.

Noaptea specială a avut loc la peste un an după ce Polly s-a reunit cu Adam pentru prima dată după incident, într-un moment pe care el l-a descris pentru prsă drept „emoționant”.

Citește și: Chelsea este salvamarul celebru de la Costinești anul acesta. Ce spun turiștii despre patrupedul care i-a convins și pe sceptici

„Polly face parte din familie, așa că pur și simplu nu am fost surprins când am auzit că a avut un rol atât de important. Nu o să mă feresc să recunosc, am plâns, eram în lacrimi, cred că și ea era. Mârâia pentru că, cred, gândea: <<Wow, te-ai întors acasă. Nu mă gândeam că te vei întoarce aici.>>” a mărturisit Adam Cooke.

„O iubesc la nebunie,” a adăugat Hannah despre cățelușa eroină. „Este cel mai bun câine din lume. Niciuna dintre noi nu a făcut ceva special, dar am făcut-o împreună.”

Un aristocrat britanic oferă suma de 50.000 de lire sterline celei care vrea să-i fie soție. Ce listă de pretenții ciuda...
Înapoi la Homepage
AS.ro
Observatornews.ro Probleme cu adresa pe noua Carte Electronică de Identitate. Statul a birocratizat digitalizarea Probleme cu adresa pe noua Carte Electronică de Identitate. Statul a birocratizat digitalizarea
Ambasadoarea SUA la Atena a apărut într-o rochie transparentă la un eveniment și a stârnit mare agitație. Cine este Kimberly Guilfoyle Ambasadoarea SUA la Atena a apărut într-o rochie transparentă la un eveniment și a stârnit mare agitație. Cine este Kimberly Guilfoyle

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Momente intense și limite încălcate. Insula Iubirii | Argentina & Chile e în AntenaPLAY. Ai episod nou în fiecare zi!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Momente intense și limite încălcate. Insula Iubirii | Argentina & Chile e în AntenaPLAY. Ai episod nou în fiecare zi!
Comentarii


Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
Astronauții chinezi blocați în spațiu se vor întoarce acasă. Metoda inedită prin care vor fi salvați
Astronauții chinezi blocați în spațiu se vor întoarce acasă. Metoda inedită prin care vor fi salvați
Adăugarea acestui condiment ar putea îmbunătăți sănătatea intestinală, spun experții în nutriție
Adăugarea acestui condiment ar putea îmbunătăți sănătatea intestinală, spun experții în nutriție Catine.ro
De ce trăiesc cântăreții mai puțin decât oamenii obișnuiți. Vedetele mor, în medie, cu 4 ani mai devreme
De ce trăiesc cântăreții mai puțin decât oamenii obișnuiți. Vedetele mor, în medie, cu 4 ani mai devreme
Fiica lui William Levy a debutat ca actriță la cei 15 ani. A jucat alături de tatăl său celebru
Fiica lui William Levy a debutat ca actriță la cei 15 ani. A jucat alături de tatăl său celebru Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Românii, șocați de prețurile din Bulgaria: „ Îi invidiez pe cei care stau în Giurgiu”
Românii, șocați de prețurile din Bulgaria: „ Îi invidiez pe cei care stau în Giurgiu” Libertatea.ro
Diplomații lui Trump au fost păcăliți: S-a aflat cum trepădușul lui Putin, școlit la Harvard, a dat lovitura
Diplomații lui Trump au fost păcăliți: S-a aflat cum trepădușul lui Putin, școlit la Harvard, a dat lovitura Ziare.com
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana AntenaSport
Irina Shayk, dezvăluiri rare despre modul în care ea și Bradley Cooper o cresc pe fiica lor, Lea. Ce reguli au stabilit: „Are foarte puțin acces la...”
Irina Shayk, dezvăluiri rare despre modul în care ea și Bradley Cooper o cresc pe fiica lor, Lea. Ce reguli au... Elle
Încă un caz de otrăvire în Turcia! O tânără luptă acum pentru viață, după ce a băut o cafea într-un local din Istanbul
Încă un caz de otrăvire în Turcia! O tânără luptă acum pentru viață, după ce a băut o cafea într-un... Spynews.ro
Andreea Marin, în cea mai provocatoare apariție de până acum! Imagini incendiare cu vedeta! – GALERIE FOTO
Andreea Marin, în cea mai provocatoare apariție de până acum! Imagini incendiare cu vedeta! – GALERIE FOTO BZI
Mădălina Ghenea a surprins pe toată lumea! Cum a putut diva să iasă dintr-un hotel bucureștean – GALERIE FOTO
Mădălina Ghenea a surprins pe toată lumea! Cum a putut diva să iasă dintr-un hotel bucureștean – GALERIE... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Prăjitură de post cu mere cuburi, aromată și plină de bucăți fructate
Prăjitură de post cu mere cuburi, aromată și plină de bucăți fructate HelloTaste.ro
Un copil-geniu român face istorie la doar 10 ani: record mondial la calculul mintal
Un copil-geniu român face istorie la doar 10 ani: record mondial la calculul mintal Antena3.ro
Valve a anunțat noua consolă Steam Machine. Când va ajunge pe piață
Valve a anunțat noua consolă Steam Machine. Când va ajunge pe piață useit
Horoscopul zilei de 24 noiembrie 2025. Vărsătorii vor mai multe de la viitorul lor. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 24 noiembrie 2025. Vărsătorii vor mai multe de la viitorul lor. Află ce se întâmplă cu... Catine
Dragostea autentică bate la ușă: 3 zodii își găsesc iubirea adevărată până la finalul lui 2025
Dragostea autentică bate la ușă: 3 zodii își găsesc iubirea adevărată până la finalul lui 2025 Jurnalul
25 noiembrie: Ziua Internaţională pentru Eliminarea Violenţei asupra Femeilor
25 noiembrie: Ziua Internaţională pentru Eliminarea Violenţei asupra Femeilor Kudika
Taxele pe care le plăteşti când vinzi un apartament sau o casă. Acte necesare în 2025
Taxele pe care le plăteşti când vinzi un apartament sau o casă. Acte necesare în 2025 Playtech
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București Redactia.ro
"Salariile nu se taie cu 10%". Reacţia Guvernului despre reducerea cheltuielilor la stat Observator
Trigliceride mărite: ce valori normale au trigliceridele, de ce cresc și care sunt riscurile pentru sănătate
Trigliceride mărite: ce valori normale au trigliceridele, de ce cresc și care sunt riscurile pentru sănătate MediCOOL
Tocănița de pui cu vinete și roșii. Rețeta mediteraneană pe care trebuie să o încerci
Tocănița de pui cu vinete și roșii. Rețeta mediteraneană pe care trebuie să o încerci HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Copilul cere apă înainte de culcare. De ce apare acest obicei și ce înseamnă cu adevărat
Copilul cere apă înainte de culcare. De ce apare acest obicei și ce înseamnă cu adevărat DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din noiembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din noiembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Rețetă de maioneză de post de la mănăstirea Chiroiu. Cum o prepară măicuța Alexandra
Rețetă de maioneză de post de la mănăstirea Chiroiu. Cum o prepară măicuța Alexandra Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x