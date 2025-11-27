Un cățel a devenit erou după ce și-a salvat stăpânul de la moarte. Cum a reușit Polly să facă asta

Un Golden Retriever și-a salvat stăpânul de la moarte. Iată cum s-a întâmplat totul.

Un cățel a devenit erou după ce și-a salvat stăpânul de la moarte | Youtube

Polly este un cățel Golden Retriever din Irlanda. Aceasta a fost decorată de CPR Heroes by the British Heart Foundation.

Cum și-a salvat Polly stăpânul de la moarte sigură

Polly nu a fost singură în actul eroic pe care l-a făcut pentru stăpânul său, Adam, în vârstă de 37 de ani, ci a fost ”ajutată” de Hannah, soția lui Adam.

Potrivit relatărilor din revista People, Hannah, în vârstă de 33 de ani, a acționat prompt la semnalele lui Polly. Cățelul a început să latre când a simțit că ceva nu este în regulă cu stăpânul său.

Hannah, Adam și Polly se aflau în casa lor din Irlanda, în martie 2024. Hannah a fost alertată de lătratul lui Polly, dându-și astfel seama că Adam este în pericol.

„Ne-am culcat într-o noapte de luni, ca de obicei”, a relatat Hannah într-un videoclip pentru organizația de cercetare cardiovasculară. „Dar undeva între miezul nopții - ora 1 dimineața, lucrurile au luat o întorsătură bruscă.”

Tânăra s-a trezit auzind lătratul lui Polly, care „m-a avertizat că Adam nu era bine, și mi-am dat seama că nu mai respira”. Inițial aceasta a crezut că Adam nu poate respra din cauza că s-a înecat, însă și-a dat rapid seama că este vorba de un atac de cord.

A sunat imediat la numărul de urgență, iar un paramedic a ghidat-o pentru a face pașii necesari salvării lui Adam, inclusiv cum să facă resuscitare cardiopulmonară, până a sosit ambulanța. Echipa a sosit șapte minute mai târziu, ducându-l pe Adam la spital cât mai repede posibil.

Adam, pe care BHF l-a descris ca un „alergător sănătos și în formă”, s-a trezit în spital după șase zile. De atunci, el și-a revenit complet, conform fundației.

„Câteva minute în plus ar fi fost o poveste foarte diferită”, a menționat Hannah Cooke.

„În cazul unui stop cardiac, ceea ce am învățat de atunci, se întâmplă în doar câteva secunde, și Polly mi-a oferit acele secunde”, a declarat stăpâna lui Polly

Aceasta consideră că Polly „este în armonie perfectă cu Adam”: „După ce a lătrat, a devenit tăcută. Aș spune că Polly a știut înainte ca evenimentul să se întâmple. Aș spune că Adam tocmai începuse epidosul de stop cardiac atunci când a lătrat ea.”

„Nu aș fi aici dacă nu ar fi fost Hannah și Polly. Sunt eroine”, a declarat Adam despre soția și câinele lor.

Amândouă au fost onorate ca Eroi CPR la premiile Heart Hero 2025 ale organizației de caritate, care au avut loc la Londra marți, 25 noiembrie. Adam le-a nominalizat pentru acest titlu, care este acordat persoanelor „care au intervenit curajos pentru a ajuta la salvarea unei vieți de la stop cardiac,” conform site-ului BHF.

Noaptea specială a avut loc la peste un an după ce Polly s-a reunit cu Adam pentru prima dată după incident, într-un moment pe care el l-a descris pentru prsă drept „emoționant”.

„Polly face parte din familie, așa că pur și simplu nu am fost surprins când am auzit că a avut un rol atât de important. Nu o să mă feresc să recunosc, am plâns, eram în lacrimi, cred că și ea era. Mârâia pentru că, cred, gândea: <<Wow, te-ai întors acasă. Nu mă gândeam că te vei întoarce aici.>>” a mărturisit Adam Cooke.

„O iubesc la nebunie,” a adăugat Hannah despre cățelușa eroină. „Este cel mai bun câine din lume. Niciuna dintre noi nu a făcut ceva special, dar am făcut-o împreună.”