Planul de evacuare al lui Donald Trump în caz de război nuclear. În ce locații secrete s-ar putea adăposti

Planul de evacuare al lui Donald Trump în caz de război nuclear se bazează pe reguli stricte menite să conserve funcționarea guvernului.

Există deja un plan pentru protejarea lui Donald Trump în caz de război nuclear | Shutterstock

În cazul unui război, Donald Trump ar putea fi dus într-una din bazele secrete din SUA, potrivit planurilor stabilite în cazul unui război nuclear.

Chiar dacă un astfel de atac ar putea devasta întregul continent și ucide milioane de persoane, președintele SUA va fi protejat, scrie Daily Mail.

Pe lista de reguli se află mai multe zone secrete, aflate în diferite părți ale țării.

Multe dintre ele au fost construite în timpul războiului rece, atunci când SUA se temeau de un război nuclear cu URSS.

Planul de evacuare al lui Donald Trump în caz de război nuclear

Planul de Continuitate a Operațiunilor (COOP) a fost creat pentru a asigura funcționarea guvernului în cazul unui conflict nuclear.

Acest plan garantează că funcțiile guvernamentale esențiale, precum apărarea națională, stabilitatea economică și siguranța publică, continuă să funcționeze chiar dacă mai multe orașe importante ar fi distruse de o armă de distrugere în masă.

În cazul unui astfel de conflict, Donald Trump ar putea ajunge într-unul din buncărele fortificate din Colorado, Pennsylvania sau Virginia. Din aceste zone protejate, administrația SUA poate să guverneze țara în continuare, în ciuda amenințării grave a izbucnirii celui de-al Treilea Război Mondial.

Până acum, doar 3 locații au fost recunoscute public drept parte a planului COOP. Acestea sunt Mount Weather Emergency Operations Center, Raven Rock Mountain Complex și Cheyenne Mountain Complex, și au fost construite încă din perioada Războiului Rece. Toate au fost dotate cu tehnologie esențială pentru comunicarea cu publicul și cu armata în situații de criză.

Deși au deja zeci de ani, aceste baze secrete sunt finanțate și modernizate activ, au personal permanent și sunt menționate în bugetele anuale ale guvernului SUA. Erau chiar pregătite pentru utilizare în timpul atacurilor teroriste din 11 septembrie 2001.

Bazele sunt concepute pentru a proteja conducătorii SUA de atacurile nucleare directe. Fiecare bază a fost construită în interiorul unui lanț muntos, locație care poate fi apărată mai ușor.

Ce conține o bază secretă din SUA

Agenția Federală pentru Managementul Urgențelor (FEMA) administrează Mount Weather Emergency Operations Center (MWEOC) din Virginia încă din 1979. Baza conține, potrivit rapoartelor, un buncăr destinat conducătorilor civili. E dotată cu aparatură de comunicații pentru ca mai multe agenții guvernamentale din SUA să poată rămâne în contact cu publicul.

MWEOC funcționează din 1959, când situl era administrat de Armata SUA, dar a rămas un element esențial al planului de urgență al SUA, actualizat periodic de FEMA la fiecare câțiva ani.

În cazul unui război nuclear, Raven Rock Mountain Complex (RRMC) din Pennsylvania ar urma să servească drept punctul de comandă militară al Departamentului de Război pe parcursul urgenței naționale.

Baza ar putea reprezenta un sediu alternativ pentru Secretarul de Război, Șefii Statelor Majore și alți conducători militari de rang înalt. Administrația Trump a alocat în acest an milioane de dolari pentru întreținerea RRMC.

Cheyenne Mountain Complex din Colorado e o bază subterană și fosta reședință a Comandamentului Apărării Aerospațiale a Americii de Nord (NORAD), comandamentul militar responsabil de apărarea spațiului aerian al SUA și Canadei.

Deși nu mai e sediul principal al NORAD, rămâne un centru de comandă alternativ al agenției și un sit COOP de rezervă, datorită designului său rezistent la atacuri nucleare și sistemelor extinse de comunicații.

Complexul masiv ar include, potrivit rapoartelor, zeci de clădiri construite la 600 de metri sub pământ. Baza a fost construită pe arcuri mari de oțel pentru absorbția șocurilor.

Raven Rock Mountain Complex a fost construit în același mod. Arcurile masive oferă un nivel suplimentar de protecție împotriva vibrațiilor violente sau a forțelor bruște cauzate de o explozie nucleară sau un cutremur.

Alte situri de tip „apocaliptic" răspândite pe teritoriul SUA rămân în funcțiune în caz de urgență, inclusiv un buncăr chiar sub Casa Albă, în cazul în care președintele nu poate fi evacuat.