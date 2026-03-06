Antena Căutare
Home News Inedit Planul de evacuare al lui Donald Trump în caz de război nuclear. În ce locații secrete s-ar putea adăposti

Planul de evacuare al lui Donald Trump în caz de război nuclear. În ce locații secrete s-ar putea adăposti

Planul de evacuare al lui Donald Trump în caz de război nuclear se bazează pe reguli stricte menite să conserve funcționarea guvernului.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 06 Martie 2026, 18:17 | Actualizat Vineri, 06 Martie 2026, 18:18
Există deja un plan pentru protejarea lui Donald Trump în caz de război nuclear | Shutterstock

În cazul unui război, Donald Trump ar putea fi dus într-una din bazele secrete din SUA, potrivit planurilor stabilite în cazul unui război nuclear.

Chiar dacă un astfel de atac ar putea devasta întregul continent și ucide milioane de persoane, președintele SUA va fi protejat, scrie Daily Mail.

Pe lista de reguli se află mai multe zone secrete, aflate în diferite părți ale țării.

Multe dintre ele au fost construite în timpul războiului rece, atunci când SUA se temeau de un război nuclear cu URSS.

Articolul continuă după reclamă

Planul de evacuare al lui Donald Trump în caz de război nuclear

Planul de Continuitate a Operațiunilor (COOP) a fost creat pentru a asigura funcționarea guvernului în cazul unui conflict nuclear.

Acest plan garantează că funcțiile guvernamentale esențiale, precum apărarea națională, stabilitatea economică și siguranța publică, continuă să funcționeze chiar dacă mai multe orașe importante ar fi distruse de o armă de distrugere în masă.

Citește și: Cum arată buncărul în care s-a adăpostit Volodimir Zelenski. Ce a dezvăluit, la patru ani de la declanșarea războiului

În cazul unui astfel de conflict, Donald Trump ar putea ajunge într-unul din buncărele fortificate din Colorado, Pennsylvania sau Virginia. Din aceste zone protejate, administrația SUA poate să guverneze țara în continuare, în ciuda amenințării grave a izbucnirii celui de-al Treilea Război Mondial.

Până acum, doar 3 locații au fost recunoscute public drept parte a planului COOP. Acestea sunt Mount Weather Emergency Operations Center, Raven Rock Mountain Complex și Cheyenne Mountain Complex, și au fost construite încă din perioada Războiului Rece. Toate au fost dotate cu tehnologie esențială pentru comunicarea cu publicul și cu armata în situații de criză.

Deși au deja zeci de ani, aceste baze secrete sunt finanțate și modernizate activ, au personal permanent și sunt menționate în bugetele anuale ale guvernului SUA. Erau chiar pregătite pentru utilizare în timpul atacurilor teroriste din 11 septembrie 2001.

Bazele sunt concepute pentru a proteja conducătorii SUA de atacurile nucleare directe. Fiecare bază a fost construită în interiorul unui lanț muntos, locație care poate fi apărată mai ușor.

Ce conține o bază secretă din SUA

Agenția Federală pentru Managementul Urgențelor (FEMA) administrează Mount Weather Emergency Operations Center (MWEOC) din Virginia încă din 1979. Baza conține, potrivit rapoartelor, un buncăr destinat conducătorilor civili. E dotată cu aparatură de comunicații pentru ca mai multe agenții guvernamentale din SUA să poată rămâne în contact cu publicul.

MWEOC funcționează din 1959, când situl era administrat de Armata SUA, dar a rămas un element esențial al planului de urgență al SUA, actualizat periodic de FEMA la fiecare câțiva ani.

În cazul unui război nuclear, Raven Rock Mountain Complex (RRMC) din Pennsylvania ar urma să servească drept punctul de comandă militară al Departamentului de Război pe parcursul urgenței naționale.

Baza ar putea reprezenta un sediu alternativ pentru Secretarul de Război, Șefii Statelor Majore și alți conducători militari de rang înalt. Administrația Trump a alocat în acest an milioane de dolari pentru întreținerea RRMC.

Cheyenne Mountain Complex din Colorado e o bază subterană și fosta reședință a Comandamentului Apărării Aerospațiale a Americii de Nord (NORAD), comandamentul militar responsabil de apărarea spațiului aerian al SUA și Canadei.

Deși nu mai e sediul principal al NORAD, rămâne un centru de comandă alternativ al agenției și un sit COOP de rezervă, datorită designului său rezistent la atacuri nucleare și sistemelor extinse de comunicații.

Citește și: Imagini rare de la nunta lui Donald Trump cu Melania. Cum a arătat evenimentul de 2.5 milioane de dolari

Complexul masiv ar include, potrivit rapoartelor, zeci de clădiri construite la 600 de metri sub pământ. Baza a fost construită pe arcuri mari de oțel pentru absorbția șocurilor.

Raven Rock Mountain Complex a fost construit în același mod. Arcurile masive oferă un nivel suplimentar de protecție împotriva vibrațiilor violente sau a forțelor bruște cauzate de o explozie nucleară sau un cutremur.

Alte situri de tip „apocaliptic" răspândite pe teritoriul SUA rămân în funcțiune în caz de urgență, inclusiv un buncăr chiar sub Casa Albă, în cazul în care președintele nu poate fi evacuat.

Experții au descoperit originea semnalelor misterioase din centrul galaxiei. Ce le-ar fi creat...
Înapoi la Homepage
AS.ro Ce dezastru! Ce s-a ales de apartamentele lui Cristi Borcea din Dubai Ce dezastru! Ce s-a ales de apartamentele lui Cristi Borcea din Dubai
Observatornews.ro STENOGRAME. Cum luau şpaga foştii şefi ai vămilor din Portul Constanța: "Începem cu 300 de euro" STENOGRAME. Cum luau şpaga foştii şefi ai vămilor din Portul Constanța: "Începem cu 300 de euro"
Antena 3 O fostă prezentatoare TV din Rusia devenită escortă în Dubai se laudă că „afacerile” îi merg excelent de când a început războiul O fostă prezentatoare TV din Rusia devenită escortă în Dubai se laudă că „afacerile” îi merg excelent de când a început războiul
SpyNews Mirela Vaida, luată prin surprindere de unul dintre fiii săi. Prezentatoarea de la Acces Direct s-a emoționat profund Mirela Vaida, luată prin surprindere de unul dintre fiii săi. Prezentatoarea de la Acces Direct s-a emoționat profund

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Fenomenul Insula Iubirii | Spania a revenit în AntenaPLAY! Vezi primele 3 episoade din cel mai nou sezon
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Fenomenul Insula Iubirii | Spania a revenit în AntenaPLAY! Vezi primele 3 episoade din cel mai nou sezon
Comentarii


Videoclipul zilei
Insula Iubirii Spania se vede acum în AntenaPLAY! Show-ul suprem vine cu noi surprize!
Citește și
Nivelul mării ar putea fi mai ridicat decât se credea. Ce efecte devastatoare poate avea
Nivelul mării ar putea fi mai ridicat decât se credea. Ce efecte devastatoare poate avea
Cauza morții fiicei lui Martin Short. Katherine Elizabeth Short s-a stins din viață la 42 de ani
Cauza morții fiicei lui Martin Short. Katherine Elizabeth Short s-a stins din viață la 42 de ani Catine.ro
Legătura dintre poluare și tulburări de sănătate mintală. Ce au descoperit experții în Europa
Legătura dintre poluare și tulburări de sănătate mintală. Ce au descoperit experții în Europa
Serenay Sarikaya a pozat pe străzile din Paris. Ce ținute a purtat vedeta
Serenay Sarikaya a pozat pe străzile din Paris. Ce ținute a purtat vedeta Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Donald Trump dezvăluie planul radical pentru Iran și a făcut deja lista secretă cu viitorii lideri de la Teheran: „Vrem să curățăm totul”
Donald Trump dezvăluie planul radical pentru Iran și a făcut deja lista secretă cu viitorii lideri de la Teheran:... Libertatea.ro
Gestul uriaş făcut de Cosmin Olăroiu pentru 10 elevi români blocaţi în Dubai, la 5.000 km de casă
Gestul uriaş făcut de Cosmin Olăroiu pentru 10 elevi români blocaţi în Dubai, la 5.000 km de casă AntenaSport
Exemplu de eleganță! Cum a apărut Deva Cassel, fiica celebrului cuplu Monica Bellucci & Vincent Cassel, la prezentarea Dior pentru toamna 2026. Tânăra a cucerit cu ținuta ei. Foto
Exemplu de eleganță! Cum a apărut Deva Cassel, fiica celebrului cuplu Monica Bellucci & Vincent Cassel, la... Elle
Mirela Vaida, luată prin surprindere de unul dintre fiii săi. Prezentatoarea de la Acces Direct s-a emoționat profund
Mirela Vaida, luată prin surprindere de unul dintre fiii săi. Prezentatoarea de la Acces Direct s-a emoționat profund Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tocăniță de năut în sos de roșii. Mâncare de post sățioasă
Tocăniță de năut în sos de roșii. Mâncare de post sățioasă HelloTaste.ro
Mirabela Grădinaru, alături de prima doamnă a Poloniei la Varșovia. Cum a arătat întâlnirea de la Palatul Prezidențial
Mirabela Grădinaru, alături de prima doamnă a Poloniei la Varșovia. Cum a arătat întâlnirea de la Palatul... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Reacția consulului general al României din Dubai, după ce i-ar fi refuzat întoarcerea în țară fiicei lui Victor Ponta: „De ce m-ar interesa?!”
Reacția consulului general al României din Dubai, după ce i-ar fi refuzat întoarcerea în țară fiicei lui... BZI
Horoscop săptămânal, 9 - 15 martie 2026: Mai multă apropiere și grijă față de familie și prieteni
Horoscop săptămânal, 9 - 15 martie 2026: Mai multă apropiere și grijă față de familie și prieteni Jurnalul
Clotilde Armand îi atacă dur pe Victor Ponta și Daciana Sârbu: Copilul vostru a devenit muniție politică...
Clotilde Armand îi atacă dur pe Victor Ponta și Daciana Sârbu: Copilul vostru a devenit muniție politică... Kudika
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii Redactia.ro
STENOGRAME. Cum luau şpaga foştii şefi ai vămilor din Portul Constanța:
STENOGRAME. Cum luau şpaga foştii şefi ai vămilor din Portul Constanța: "Începem cu 300 de euro" Observator
Cauze ale icterului. De ce poate apărea îngălbenirea pielii
Cauze ale icterului. De ce poate apărea îngălbenirea pielii MediCOOL
Tartă sărată cu spanac, roșii cherry și brânză. Rețeta unui aperitiv spectaculos
Tartă sărată cu spanac, roșii cherry și brânză. Rețeta unui aperitiv spectaculos HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Crizele de furie ale copiilor mici sunt bune pentru dezvoltarea lor, arată cele mai recente studii
Crizele de furie ale copiilor mici sunt bune pentru dezvoltarea lor, arată cele mai recente studii DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Samsung a dezvăluit seria Galaxy S26. Cât costă noile smartphone-uri
Samsung a dezvăluit seria Galaxy S26. Cât costă noile smartphone-uri UseIT
Unt aromat cu leurdă, pătrunjel și ceapă verde
Unt aromat cu leurdă, pătrunjel și ceapă verde Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x