Profeția tulburătoare a unui preot pentru data de 23 septembrie 2025. Ce ar urma să se întâmple

Viziunea recentă a unui preot a devenit s-a viralizat în mediul online. Pastorul a băgat spaima în inernauții din întreaga lume după ce a dezvăluit ce i s-a artăt.

Un pastor susține că Iisus s-ar putea întoarce pe Pământ pe data 23 septembrie 2025 | Shutterstock

Cea mai recentă viziune a unui pastor Sud African a băgat spaima în oamenii din lumea întreagă. Acesta susține că Iisus s-ar putea întoarce pe Pământ pe data 23 septembrie 2025, odată cu Sărbătoarea Trompetelor, un eveniment major din anul evreiesc, marcând începutul acestia și Ziua Judecății.

Profeția tulburătoare a unui preot pentru data de 23 septembrie 2025. Ce a transmis acesta

Într-un videoclip viral pe YouTube, pastorul Joshua Mhlakela susține că l-a văzut pe Iisus că a avut o viziune în care l-a văzut pe Iisus întorcându-se pe Pământ în timpul sărbătorii Rosh Hashanah din acest an, iar adepții săi spun că este vorba despre o profeție, potrivit nypost.com.

„Apocalipsa este aproape, indiferent dacă sunteți pregătiți sau nu”, a spus Mhlakela într-un interviu acordat CettwinzTV.

Articolul continuă după reclamă

„L-am văzut pe Iisus stând pe tronul său și l-am auzit foarte tare și clar spunând: «Vin în curând»”, a mai adăugat pastorul.

Citește și: Predicțiile Babei Vanga pentru 2025. Este prima dată când clarvăzătoarea și Nostradamus prevăd același eveniment sumbru

„Mi-a spus că 23 și 24 septembrie 2025: «Mă voi întoarce pe Pământ»”, a spus acesta.

Videoclipul cu dezvăluirea acestuia a strâns o mulțime de reacții, mulți dintre utilizatori fiind convinși că pastorul are dreptate.

„Fiica mea de 10 ani a visat recent apocalisa”, a scris un internaut, iar un alt utilizator a adăugat: „Uau, pot citi oamenii și Joshua spune 100% adevărul. Niciodată nu ascult videoclipuri care pretind că sunt viziuni, dar Dumnezeu mi-a transmis să mă uit la acesta”.

„Aleg să fiu pregătit spiritual (n.r. pentru întoarcerea lui Isus), deoarece nimeni nu știe data sau ora”, a ținut să precizeze altcineva.

„Este mai bine să fii precaut decât să regreți. În loc să ne certăm, să rămânem vigilenți și să fim pregătiți, doar Dumnezeu știe ora. Luna trecută am avut și eu o viziune, am visat că visam... și Domnul mi-a apărut, spunându-mi că va veni în curând”, a mai declarat cineva în secțiunea de comentarii.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Printre alte semnne pe care internauții le-au considerat premonitorii se numără și „Luna sângerie” care a avut loc la începutul acestei luni, în noaptea dintre 7 și 8 septembrie, când luna plină a căpătat o culoare roșie înfricoșătoare, apocaliptică - exact cum avertizează un pasaj din biblie.

Citește și: Luna Sângerie, fotografiată din toate unghiurile lumii. În câteva zile urmează și o eclipsă parțială de Soare

Acesta notează că „Soarele se va preface în întuneric, și luna în sânge, înainte de a veni ziua cea mare și înfricoșătoare a Domnului”. Astfel, răsăritul lunii sângerii: fie că este un semn cosmic sau un déjà vu biblic, cerul a făcut ca toată lumea să vorbească despre sfârșitul lumii în această săptămână.