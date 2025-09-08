Antena Căutare
Luna Sângerie, fotografiată din toate unghiurile lumii. În câteva zile urmează și o eclipsă parțială de Soare

Luna Sângerie, fotografiată din toate unghiurile lumii. În câteva zile urmează și o eclipsă parțială de Soare

Eclipsa totală de Lună este urmată în septembrie de o eclipsă parțială de Soare. Iată când are loc evenimentul astronomic și de unde va putea fi observat!

Luna Sângerie, fotografiată din toate unghiurile lumii

Unul dintre cele mai spectaculoase fenomene astronomice de anul acesta a avut loc aseară și a putut fi văzut cu ochiul liber chiar și din România.

Eclipsa totală de Lună a fascinat mii de oameni care au avut posibilitatea de a urmări spectacolul ceresc timp de mai bine de cinci ore, iar cei pasionați de fotografie au reușit să surprindă Luna Sângerie, așa cum a fost botezată, în toate ipostazele uimitoare, fiind de-a dreptul fermecați de frumusețea naturii.

Citește și: Ce reprezintă portalul 999 de pe 9 septembrie și ce legătură are cu Luna Sângerie de pe 7 septembrie. Explicația astrologilor

Descoperă cât de curând va avea loc eclipsa parțială de soare și cum va putea fi urmărită!

Luna Sângerie, fotografiată din toate unghiurile lumii

Imagini spectaculoase au făcut înconjurul lumii după ce aproape toți privitorii fenomenului ceresc au fotografiat Luna și au postat-o pe rețelele sociale, în semn de recunoștință pentru că au putut lua parte la spectacolul de pe cer.

Luna a intrat în umbra Pământului în jurul orei 20:30, iar curioșii s-au pregătit din timp pentru a viziona totul încă de la început. Parcurile s-au umplut în toată lumea, iar cei care locuiesc departe de agitația urbană și de clădirile înalte au fost cei mai norocoși pentru că au putut obseva totul de acasă, din propriul confort.

În București, Observatorul Astronomic și-a deschis porțile până la miezul nopții, atât pentru cei mici, cât și pentru cei mari, permițându-le tuturor celor care au venit să privească evenimentul astronomic cât mai îndeaproape!

„Este momentul când, dacă ai fi pe lună, Pământul se pune în dreptul soarelui şi pe lună nu mai ajunge multă lumină. Ajunge lumina roşie, care este împrăştiată de atmosfera Pământului şi de asta este luna roşie” a explicat Adrian Şonka, Observatorul Astronomic pentru Observator News.

Următoarea eclipsă de Lună este așteptată anul viitor, pe 28 august 2026, însă până atunci, pasionații de astronomie și nu numai vor putea urmări în mai puțin de două săptămâni o eclipsă parțială de Soare.

Citește și: Eclipsă de Lună pe 7 septembrie. Ce zodii sunt afectate de acest fenomen cosmic

Unde și când se poate vedea eclipsă parțială de Soare din luna septembrie a anului 2025

Luna septembrie a anului curent este cu adevărat o lună norocoasă pentru pasionații de astronomie. De la opoziția lui Saturn, câteva apropiate conjuncții planetare, o eclipsă totală de Lună, cunoscută sub denumirea de „Lună Sângerie”, până la echinocțiul de toamnă și eclipsa parțială de Soare, toate evenimentele marchează spectacole inedite care vor rămâne în istorie.

Chiar în ajunul echinocțiului de toamnă de pe 22 septembrie, un alt fenomen astronomic va avea loc și îi va surprinde pe toți cei pasionați cu reflexele și luminile spectaculoase ale eclipsei parțiale de Soare, care va putea fi observată doar de câteva sute de mii de oameni din anumite regiuni ale lumii.

Spectacolul cosmic este așteptat să înceapă în seara de 21 septembrie la ora 20:29 (ora României) și va atinge faza maximă la ora 22:41, atunci când Luna va acoperi 80% din discul Soarelui deasupra Pacificului de Sud, la jumătatea distanței dintre Noua Zeelandă și Antarctica.

Fenomenul nu va fi vizibil în emisfera nordică, iar în emisfera sudică va afecta doar câteva zone locuite, eclipsa parțială de Soare putând fi observată doar din Antartica, din anumite regiuni ale Noii Zeelande, Fiji și Tonga, precum și din Pacificul de Sud, scrie Timeanddate.com, sursă citată de Libertatea.

Luna Sângerie fotografiată din Târgul Jiu și din Bacău
Citește și: Când are loc cea mai lungă eclipsă de soare a secolului! Mulți români o vor putea vedea

