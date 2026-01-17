Românii sunt cuceriți de Lolita, o cântăreață de pe TikTok care a adunat mii de fani. Are o voce suavă și o frumusețe aparte, însă nu este reală, ci o creație AI. Iată imaginile mai jos!

Românii s-au îndrăgostit de ea pe TikTok, dar puțini cunosc adevărul! Cine e Lolita, cântăreața care face furori cu vocea sa | Captură TikTok

Lolita a cucerit utilizatorii de TikTok cu vocea ei, în timp ce interpretează piese de jale și pline de emoție. Timbrul vocal nu este singurul care a atras atenția, ci și aspectul ei fizic, care îi lasă pe mulți urmăritori fără cuvinte. Cu toate acestea, Lolita nu este reală.

Cine e Lolita, cântăreața de pe TikTok care face furori cu vocea și frumusețea ei

Pe TikTok au apărut mai multe clipuri care o arată pe Lolita cântând tot felul de piese de „jale românească”. Vocea ei puternică și aspectul natural i-au făcut pe români să se îndrăgostească pe loc de cântăreața generată cu ajutorul inteligenței artificiale.

„De mult n-am mai văzut o femeie atât de frumoasă, naturală!”, scriu internauții.

Pe TikTok, fragmente din piese precum „Pe peronu’ de la gară”, „Cercel” și „Stau la geam” fac deja furori. Pentru mulți, nu contează că e o creație AI. Pentru alții, însă, ridică probleme de etică. Aceștia atrag atenția că astfel de creații îi pot pune în pericol pe artiștii reali.

„În următorii ani va fi un <<război>> între real și AI”/„AI o să distrugă tot… Și nu numai în industria muzicală”, scriu unii utilizatori, potrivit unei surse.

Cine a creat-o pe Lolita

Creatorul Lolitei, cunoscut sub numele de Tom, a explicat că personajul este digital și că piesele sale sunt un amestec între lăutărească veche din anii ’90 și beaturi moderne.

Fragmentele postate pe TikTok au strâns deja milioane de vizualizări. Mai mult, cererea publicului a fost atât de mare încât Tom a lansat piesele integral pe YouTube, însoțite de videoclipuri.

Cei mai mulți oameni nu par deloc deranjați că Lolita nu e reală și mărturisesc că au devenit rapid fanii ei.

„De când am descoperit-o, o ascult mai tot timpul. O fi ea AI, dar are pasiune în voce, iar versurile și melodiile sunt top”/„Doamne, ce FRUMUSEȚE, balsam pentru inimă!”/„Toată lumea vorbește de AI, dar nu vorbesc că versurile bat 30 de ani de versuri ale unor artiști mari din România”/„Este faină linia melodică, nu mă deranjează că este generată cu AI”/„AI... Singura soluție să mai ascultăm muzică bună zilele astea”, sunt doar câteva dintre comentariile de la clipurile postate cu Lolita.

