Antena Căutare
Home News Inedit Românii s-au îndrăgostit de ea pe TikTok, dar puțini cunosc adevărul! Cine e Lolita, cântăreața care face furori cu vocea sa

Românii s-au îndrăgostit de ea pe TikTok, dar puțini cunosc adevărul! Cine e Lolita, cântăreața care face furori cu vocea sa

Românii sunt cuceriți de Lolita, o cântăreață de pe TikTok care a adunat mii de fani. Are o voce suavă și o frumusețe aparte, însă nu este reală, ci o creație AI. Iată imaginile mai jos!

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 17 Ianuarie 2026, 11:00 | Actualizat Joi, 15 Ianuarie 2026, 11:53
Românii s-au îndrăgostit de ea pe TikTok, dar puțini cunosc adevărul! Cine e Lolita, cântăreața care face furori cu vocea sa | Captură TikTok

Lolita a cucerit utilizatorii de TikTok cu vocea ei, în timp ce interpretează piese de jale și pline de emoție. Timbrul vocal nu este singurul care a atras atenția, ci și aspectul ei fizic, care îi lasă pe mulți urmăritori fără cuvinte. Cu toate acestea, Lolita nu este reală.

Citește și: Care au fost cele mai virale 20 de melodii pe TikTok în 2025. Artiștii internaționali clasați pe primele 20 de poziții în top

Cine e Lolita, cântăreața de pe TikTok care face furori cu vocea și frumusețea ei

Pe TikTok au apărut mai multe clipuri care o arată pe Lolita cântând tot felul de piese de „jale românească”. Vocea ei puternică și aspectul natural i-au făcut pe români să se îndrăgostească pe loc de cântăreața generată cu ajutorul inteligenței artificiale.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„De mult n-am mai văzut o femeie atât de frumoasă, naturală!”, scriu internauții.

Pe TikTok, fragmente din piese precum „Pe peronu’ de la gară”, „Cercel” și „Stau la geam” fac deja furori. Pentru mulți, nu contează că e o creație AI. Pentru alții, însă, ridică probleme de etică. Aceștia atrag atenția că astfel de creații îi pot pune în pericol pe artiștii reali.

„În următorii ani va fi un <<război>> între real și AI”/„AI o să distrugă tot… Și nu numai în industria muzicală”, scriu unii utilizatori, potrivit unei surse.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Cine a creat-o pe Lolita

Creatorul Lolitei, cunoscut sub numele de Tom, a explicat că personajul este digital și că piesele sale sunt un amestec între lăutărească veche din anii ’90 și beaturi moderne.

Fragmentele postate pe TikTok au strâns deja milioane de vizualizări. Mai mult, cererea publicului a fost atât de mare încât Tom a lansat piesele integral pe YouTube, însoțite de videoclipuri.

Cei mai mulți oameni nu par deloc deranjați că Lolita nu e reală și mărturisesc că au devenit rapid fanii ei.

„De când am descoperit-o, o ascult mai tot timpul. O fi ea AI, dar are pasiune în voce, iar versurile și melodiile sunt top”/„Doamne, ce FRUMUSEȚE, balsam pentru inimă!”/„Toată lumea vorbește de AI, dar nu vorbesc că versurile bat 30 de ani de versuri ale unor artiști mari din România”/„Este faină linia melodică, nu mă deranjează că este generată cu AI”/„AI... Singura soluție să mai ascultăm muzică bună zilele astea”, sunt doar câteva dintre comentariile de la clipurile postate cu Lolita.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Cum se face kebab la tavă. Rețeta a devenit celebră pe TikTok. Care este secretul crustei aromate

Mirumi este noul rival Labubu. Cu ce se deosebește jucăria care a devenit virală și a detronat Labubu...
Înapoi la Homepage
AS.ro Suma uriaşă donată de Gigi Becali călugărilor de pe Muntele Athos: “Va fi sfânt! Rămâne în istorie” Suma uriaşă donată de Gigi Becali călugărilor de pe Muntele Athos: &#8220;Va fi sfânt! Rămâne în istorie&#8221;
Observatornews.ro Singurul oraş din România, unde localnicii nu vor mai plăti taxe și impozite locale Singurul oraş din România, unde localnicii nu vor mai plăti taxe și impozite locale
Antena 3 Elveția a construit o lume subterană atât de vastă, încât rivalizează cu orașele de la suprafață Elveția a construit o lume subterană atât de vastă, încât rivalizează cu orașele de la suprafață
SpyNews Ce mesaj tranșant a transmis fosta soție a lui Lino Golden, după ce artistul și-a cerut iubita în căsătorie: “Sunt suficient de…” Ce mesaj tranșant a transmis fosta soție a lui Lino Golden, după ce artistul și-a cerut iubita în căsătorie: “Sunt suficient de…”

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Theo Zeciu & Cesima îți arată secretele probelor din sezonul 3 Power Couple România. Vezi episodul 1 Power Challenge exclusiv în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Theo Zeciu & Cesima îți arată secretele probelor din sezonul 3 Power Couple România. Vezi episodul 1 Power Challenge exclusiv în AntenaPLAY!
Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
Mirumi este noul rival Labubu. Cu ce se deosebește jucăria care a devenit virală și a detronat Labubu
Mirumi este noul rival Labubu. Cu ce se deosebește jucăria care a devenit virală și a detronat Labubu
Plante Feng Shui care pot aduce noroc. Unde recomandă specialiștii să le amplasezi în locuința ta
Plante Feng Shui care pot aduce noroc. Unde recomandă specialiștii să le amplasezi în locuința ta Catine.ro
Un șofer de TIR a vândut toată marfa pe care o transporta cu 1.200 de euro, dar și-a pus mâinile în cap când a aflat cât valora
Un șofer de TIR a vândut toată marfa pe care o transporta cu 1.200 de euro, dar și-a pus mâinile în cap când a...
Serenay Sarikaya a îmbrăcat o ținută spectaculoasă la cel mai recent eveniment monden. Prețul acesteia i-a lăsat pe toți fără comentarii
Serenay Sarikaya a îmbrăcat o ținută spectaculoasă la cel mai recent eveniment monden. Prețul acesteia i-a... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Friedrich Merz spune că Rusia e o țară europeană și speră că relațiile dintre UE și Moscova ar putea fi reechilibrate. Reacția Kremlinului
Friedrich Merz spune că Rusia e o țară europeană și speră că relațiile dintre UE și Moscova ar putea fi... Libertatea.ro
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu a ajuns să aibă acum o avere de un milion de euro. Cum a fost posibil
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu a ajuns să aibă acum o avere de un milion de euro. Cum a fost posibil AntenaSport
Adrian Mutu a împlinit 47 de ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis public soția lui, Sandra: „Iubirea asta mare pe care mi-o arăți…” Foto
Adrian Mutu a împlinit 47 de ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis public soția lui, Sandra: „Iubirea asta mare... Elle
Ce mesaj tranșant a transmis fosta soție a lui Lino Golden, după ce artistul și-a cerut iubita în căsătorie: “Sunt suficient de…”
Ce mesaj tranșant a transmis fosta soție a lui Lino Golden, după ce artistul și-a cerut iubita în căsătorie:... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Salată de varză acră cu morcovi proaspeți. Rețetă simplă și sănătoasă
Salată de varză acră cu morcovi proaspeți. Rețetă simplă și sănătoasă HelloTaste.ro
Elveția a construit o lume subterană atât de vastă, încât rivalizează cu orașele de la suprafață
Elveția a construit o lume subterană atât de vastă, încât rivalizează cu orașele de la suprafață Antena3.ro
Riscul la care te expui dacă ai prea multe aplicații pe telefon. Mulți utilizatori nu știu riscul real 
Riscul la care te expui dacă ai prea multe aplicații pe telefon. Mulți utilizatori nu știu riscul real  useit
Mădălina Ghenea a dezvăluit cum stă cu dragostea: „E posibil să…“ – GALERIE FOTO
Mădălina Ghenea a dezvăluit cum stă cu dragostea: „E posibil să…“ – GALERIE FOTO BZI
Românii, loviți de scumpiri din toate părțile: prețul carburanților ia foc la pompă. Benzina și motorina, scumpite de patru ori
Românii, loviți de scumpiri din toate părțile: prețul carburanților ia foc la pompă. Benzina și motorina,... Jurnalul
Claudia Pătrășcanu s-a împăcat cu iubitul după despărțirea de acum trei luni. Cum a fost surprinsă vedeta
Claudia Pătrășcanu s-a împăcat cu iubitul după despărțirea de acum trei luni. Cum a fost surprinsă vedeta Kudika
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT Redactia.ro
Ideea inedită avută de Anca în urmă cu şase ani. De atunci, se bucură de roadele muncii ei tot anul
Ideea inedită avută de Anca în urmă cu şase ani. De atunci, se bucură de roadele muncii ei tot anul Observator
Complicațiile mai puțin cunoscute ale remediilor simple pentru răceală și gripă, ce poți păți fără să-ți dai seama
Complicațiile mai puțin cunoscute ale remediilor simple pentru răceală și gripă, ce poți păți fără să-ți... MediCOOL
Paste cu sfeclă roșie coaptă, brânză cremoasă și fistic
Paste cu sfeclă roșie coaptă, brânză cremoasă și fistic HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Copiii evită școala? 7 semne că ar putea avea nevoie de ajutorul unui terapeut
Copiii evită școala? 7 semne că ar putea avea nevoie de ajutorul unui terapeut DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Waffle cu piure de dovleac. Rețeta de care ai nevoie în diminețile reci
Waffle cu piure de dovleac. Rețeta de care ai nevoie în diminețile reci Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x