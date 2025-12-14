Antena Căutare
Care au fost cele mai virale 20 de melodii pe TikTok în 2025. Artiștii internaționali clasați pe primele 20 de poziții în top

Află care sunt cele mai populare 20 de melodii pe TikTok în 2025, cele pe care utilizatorii platformei le-au folosit cel mai des în conținutul publicat de ei pe această rețea de socializare.

Publicat: Duminica, 14 Decembrie 2025, 09:00
TikTok a făcut topul celor mai virale piese folosite de utilizatorii săi în 2025. | Shutterstock

TikTok a publicat recent topul celor mai virale piese din 2025, arătând care sunt artiștii care au beneficiat de cea mai multă popularitate.

Care sunt cele mai populare piese de pe TikTok în 2025

Platforma de socializare a publicat recapitularea în materie de muzică pe TikTok în 2025, iar în acest top a inclus și Artistul Global al Anului, dar și cele mai populare 20 de cântece folosite de utilizatori în materialele postate de ei în acest an.

Cel mai sus clasat cântec din 2025 pe TikTok este, de fapt, o piesă din 1962. De asemene, TikTok a publicat și care a fost artistul care a fost cel mai des adăugat în lista de muzică de către utilizatori, dar și care e cea mai des salvată melodie și apoi album.

Iată care este topul de 20 cele mai populare piese pe TikTok la nivel global în 2025

Top 20 cele mai populare piese pe TikTok în 2025

  • 1.“Pretty Little Baby” – Connie Francis
  • 2. “Hold My Hand” – Jess Glynne
  • 3. “Rock That Body” – Black Eyed Peas
  • 4. “Azul” – J Balvin
  • 5. “Dame Un Grrr” – Fantomel x Kate Linn
  • 6. “APT.” – ROSÉ & Bruno Mars
  • 7. “Te Quería Ver” – Alemán & Neton Vega
  • 8. “Stecu Stecu” – Faris Adam
  • 9. “Anxiety” – Doechii
  • 10. “Sailor Song” – Gigi Perez
  • 11. “Shake It To The Max (FLY) (Remix)” – MOLIY, Silent Addy, Skillenbeng, Shenseea
  • 12. “ocean eyes” – Billie Eilish
  • 13. “No One Noticed” – The Marias
  • 14. “back to friends” – sombr
  • 15. “Sparks” – Coldplay
  • 16. “That’s So True” – Gracie Abrams
  • 17. “Let Down” – Radiohead
  • 18. “Suave” – El Alfa
  • 19. “My Darling” – Chella
  • 20. “We Hug Now” – Sydney Rose

Top 10 artiști la nivel global pe TikTok în 2025

  • KATSEYE
  • Alan Arrieta
  • ENHYPEN
  • Bad Bunny
  • Stray Kids
  • Taylor Swift
  • Lady Gaga
  • Fuerza Regida
  • Billie Eilish
  • Ariana Grande

Artista ale cărei melodii au fost cel mai des salvate anul acesta este Taylor Swift. Cea mai des salvată piesă de către utilizatorii TikTok în 2025 a fost “back to friends” – sombr. Trendul muzical al anului a fost dominat de piesa “Anxiety” a lui Doechii.

