Care au fost cele mai virale 20 de melodii pe TikTok în 2025. Artiștii internaționali clasați pe primele 20 de poziții în top

Află care sunt cele mai populare 20 de melodii pe TikTok în 2025, cele pe care utilizatorii platformei le-au folosit cel mai des în conținutul publicat de ei pe această rețea de socializare.

TikTok a publicat recent topul celor mai virale piese din 2025, arătând care sunt artiștii care au beneficiat de cea mai multă popularitate.

Care sunt cele mai populare piese de pe TikTok în 2025

Platforma de socializare a publicat recapitularea în materie de muzică pe TikTok în 2025, iar în acest top a inclus și Artistul Global al Anului, dar și cele mai populare 20 de cântece folosite de utilizatori în materialele postate de ei în acest an.

Cel mai sus clasat cântec din 2025 pe TikTok este, de fapt, o piesă din 1962. De asemene, TikTok a publicat și care a fost artistul care a fost cel mai des adăugat în lista de muzică de către utilizatori, dar și care e cea mai des salvată melodie și apoi album.

Iată care este topul de 20 cele mai populare piese pe TikTok la nivel global în 2025

Top 20 cele mai populare piese pe TikTok în 2025

1.“Pretty Little Baby” – Connie Francis

2. “Hold My Hand” – Jess Glynne

3. “Rock That Body” – Black Eyed Peas

4. “Azul” – J Balvin

5. “Dame Un Grrr” – Fantomel x Kate Linn

6. “APT.” – ROSÉ & Bruno Mars

7. “Te Quería Ver” – Alemán & Neton Vega

8. “Stecu Stecu” – Faris Adam

9. “Anxiety” – Doechii

10. “Sailor Song” – Gigi Perez

11. “Shake It To The Max (FLY) (Remix)” – MOLIY, Silent Addy, Skillenbeng, Shenseea

12. “ocean eyes” – Billie Eilish

13. “No One Noticed” – The Marias

14. “back to friends” – sombr

15. “Sparks” – Coldplay

16. “That’s So True” – Gracie Abrams

17. “Let Down” – Radiohead

18. “Suave” – El Alfa

19. “My Darling” – Chella

20. “We Hug Now” – Sydney Rose

Top 10 artiști la nivel global pe TikTok în 2025

KATSEYE

Alan Arrieta

ENHYPEN

Bad Bunny

Stray Kids

Taylor Swift

Lady Gaga

Fuerza Regida

Billie Eilish

Ariana Grande

Artista ale cărei melodii au fost cel mai des salvate anul acesta este Taylor Swift. Cea mai des salvată piesă de către utilizatorii TikTok în 2025 a fost “back to friends” – sombr. Trendul muzical al anului a fost dominat de piesa “Anxiety” a lui Doechii.

