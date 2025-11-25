Antena Căutare
Cum se face kebab la tavă. Rețeta a devenit celebră pe TikTok. Care este secretul crustei aromate

Rețeta de kebab la tavă a făcut furori în mediul online. Preparatul este foarte delicios și se realizează cu ușurință. Un astfel de fel de mâncare ar putea impresiona și cel mai capricios invitat.

Rețeta de kebab la tavă a făcut furori în mediul online. | Shutterstock & captură TikTok

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că românii sunt pasionați de bucătărie. Aceștia acordă o mare atenție felurilor de mâncare pe care le pun pe masă, mai ales atunci când au invitați.

De curând, o nouă rețetă a intrat în atenția publicului din România. Multe persoane adoră mâncarea turcească, iar kebabul la tavă este un preparat despre care puțini au auzit până acum.

O influenceriță a făcut senzație pe rețelele sociale după ce a prezentat ingredientele și modul de preparare al acestei rețete. De asemenea, aceasta a dezvăluit secretul unei cruste aromate și crocante.

Cum se face kebab la tava: Ingrediente și mod de preparare

Kebab la tavă este o rețetă simplă și accesibilă pentru toate buzunarele. Cei care își doresc să mănânce un preparat turcesc delicios trebuie să urmeze pașii de mai jos.

Ingrediente pentru rețeta de kebab la tavă

Pentru a realiza un kebab la tavă perfect și aromat este nevoie de următoarele ingrediente:

• carne tocată

• usturoi mărunțit

• roșii

• ardei

• oregano uscat

• boia dulce afumată

• sos de iaurt cu usturoi

• salată verde

• ceapă verde

• pătrunjel

• sare

• piper

Mod de preparare kebab la tavă

Influencerița a explicat pe TikTok, pas cu pas, cum se realizează rețeta de kebab la tavă.

„Într-un bol adăugam carnea tocată cu restul ingredientelor, usturoi mărunțit, oregano uscat, boia dulce afumată, sare și piper.

Amestecăm foarte bine, luăm jumătate de cantitate, o punem pe o hârtie de copt, acoperim cu altă hârtie și fie cu palmele, fie cu un sucitor, aplatizăm carnea până când obținem un strat întins, subțire și uniform. Îndepărtăm prima foaie, iar pe cea de jos o rulăm. Din această compoziție nouă ne-au ieșit două foi de carne.

Adăugăm totul într-o tavă de cuptor, punem roșii și ardei, iar mai apoi băgăm la copt. Când este gata, îndepărtăm folia și în aceeași tavă o mai lăsăm pentru câteva minute, astfel încât să prindă acea crustă delicioasă.

Nu rămâne decât să pregătim lipiile. Sos de iaurt cu usturoi, salată verde, carne după preferințe, ceapă roșie și pătrunjel. Puneți fix ce vă place, astfel încât să obțineți lipia perfectă. Merge de minune și la farfurie! Rezultatul? O bunătate la care pur și simplu nu ai cum să reziști!”, a zis ea, potrivit cancan.ro.

Preparatul ar putea impresiona și cel mai capricios invitat, făcându-l să ceară a doua porție. Rețeta se poate realiza rapid, fiind utilă pentru orice gospodină care își dorește să nu petreacă prea mult timp în bucătărie.

Kebabul la tavă a stârnit curiozitatea multor persoane din mediul online. Unii utilizatori nu au stat prea mult pe gânduri și au încercat să facă acasă celebra rețetă de pe TikTok, iar rezultatul a fost pe măsura așteptărilor.

