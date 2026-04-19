Senzație pe o bicicletă din epoca victoriană. Cine este bărbatul îmbrăcat într-un body cu imprimeu de leopard

Un bărbat din Seattle a fost surprins mergând pe o bicicletă victoriană, îmbrăcat excentric într-un body leopard, chiar în timpul unei ploi ușoare. Imaginile au devenit virale și au stârnit reacții amuzate și surprinse în mediul online.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 19 Aprilie 2026, 10:00 | Actualizat Vineri, 17 Aprilie 2026, 22:47
Un bărbat din Seattle a fost surprins mergând pe o bicicletă victoriană, îmbrăcat excentric într-un body leopard, chiar în timpul unei ploi ușoare.

Un bărbat a făcut senzație pe o bicicletă din epoca victoriană. Acesta a fost surprins într-un body cu imprimeu leopard în timp ce se deplasa pe bicicletă, nestingherit, prin ploaie. Nimic nu părea să îl împiedice să se bucure de plimbarea sa relaxantă.

Bărbatul din Seattle a fost surprins într-o înregistrare video. Excentricul, care era chel și purta mustață, a fost filmat pe Dexter Avenue, în apropiere de centrul orașului. În imagini, pare că plouă ușor, dar bărbatul, pe jumătate gol, nu pare deloc deranjat de acest impediment.

Persoana care a înregistrat imaginile se afla, cel mai probabil, la semafor. Videoclipul începe cu șoferul care îl observă și exclamă: „Ce e asta?”. Apoi coboară geamul înainte să îi spună: „Frumoasă bicicletă!”.

Bărbatul se deplasa pe o bicicletă tip „penny-farthing”, cu o roată enormă în față și una mult mai mică în spate. Acest tip de bicicletă era extrem de popular în epoca victoriană, fiind astăzi mai degrabă o raritate folosită în spectacole sau de colecționari.

Bărbatul de pe bicicletă a răspuns la compliment, apoi și-a continuat drumul fără să își schimbe ritmul sau atitudinea. Momentul a fost filmat și ulterior postat pe platforma X de Jonathan Choe, cercetător senior în jurnalism. Acesta a distribuit videoclipul ca răspuns la una dintre postările sale anterioare despre vremea neobișnuită din Seattle.

„Imaginați-vă că sunteți un rezident din Seattle care încearcă să proceseze vremea nebunească de zăpadă de azi. Apoi vezi un tip în costum de Tarzan mergând pe o bicicletă victoriană de tip penny-farthing în South Lake Union”, a scris acesta online.

Postarea a fost vizualizată de aproape 45.000 de ori de la publicare, iar reacțiile au fost împărțite. Mulți utilizatori au considerat imaginile amuzante și spectaculoase, în timp ce alții au spus că scena este complet bizară.

Unii internauți au subliniat că bărbatul părea îmbrăcat ca Eugen Sandow, celebru om puternic de carnaval de la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX, cunoscut pentru spectacolele sale de forță și aparițiile excentrice.

Imaginile continuă să se viralizeze în mediul online, fiind redistribuite și comentate pe mai multe platforme sociale, unde utilizatorii încearcă să explice sau să glumească pe seama apariției neobișnuite.

