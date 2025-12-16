Antena Căutare
Structura ascunsă sub Insulele Bermude a uimit experții. De ce nu e „ca nimic altceva de pe Pământ”

Experții au descoperit structura ascunsă sub Insulele Bermude care nu ar fi „ca nimic altceva de pe Pământ”.

Publicat: Marti, 16 Decembrie 2025, 15:26
Insulele Bermude au o structură neobișnuită, care a uimit experții | Shutterstock

Chiar dacă Triunghiul Bermudelor continuă să fascineze, experții au descoperit ceva și mai neobișnuit în zonă.

Potrivit cercetătorilor, structura de sub Insulele Bermude nu seamănă cu nimic altceva găsit pe Pământ până acum, scrie Daily Mail.

Experții au descoperit structura ascunsă sub Insulele Bermude, care ar avea o grosime de 20 de kilometri, spre surprinderea lor.

E prima dată când e descoperită o astfel de structură și poate explica unele dintre fenomenele neobișnuite din zonă.

Structura ascunsă sub Insulele Bermude a uimit experții

Potrivit echipei de cercetare, nu a mai fost descoperită niciodată o structură geologică de o asemenea grosime, respectiv 20 de kilometri în crustă, sub ocean. Aceasta ar putea ajuta la rezolvarea uneia dintre cele mai mari enigme legate de celebra zonă

Bermuda se află pe o zonă ridicată a scoarței oceanice, cunoscută sub numele de „umflare oceanică”. Aceasta o ridică deasupra zonei înconjurătoare.

Aceste formațiuni sunt de obicei asociate cu activitatea vulcanică. Însă nu există dovezi care să arate că un vulcan ar fi responsabil pentru geologia neobișnuită a Insulelor Bermude.

Nu a mai avut loc nicio erupție pe insulă de peste 31 de milioane de ani. Orice umflare cauzată de activitate vulcanică ar fi trebuit să se estompeze în acest interval de timp. Așa că geologia din zonă a fost un mister până acum.

Noua descoperire sugerează că ultima erupție a injectat rocă topită în scoarță. Acolo, aceasta s-a solidificat sub forma unei „plute” de rocă. Ceea ce a ridicat insula cu aproximativ 500 de metri deasupra nivelului mării.

Într-un studiu publicat în revista Geophysical Research Letters, cercetătorii au analizat înregistrări provenite de la o stație seismică din Insulele Bermude.

Citește și: Continentul care se rupe în 2. Ce țări ar putea fi separate de un ocean pe viitor

Aceștia au urmărit propagarea unor cutremure puternice, dar îndepărtate, pe măsură ce undele seismice traversau roca aflată la 50 de kilometri sub insulă.

Experții au analizat zonele în care aceste unde seismice și-au schimbat direcția în mod neașteptat. Astfel, au identificat stratul de rocă neobișnuit de gros.

„În mod normal, ai baza scoarței oceanice și apoi te-ai aștepta să urmeze mantaua.

Dar în Insulele Bermude există acest alt strat, care e amplasat sub scoarță, în interiorul plăcii tectonice pe care se află insula,” a declarat dr. William Frazer, seismolog la Carnegie Science.

Pentru geologi, acest lucru ar putea reprezenta un pas major spre rezolvarea celui mai mare mister al Bermudei.

Descoperirea elucidează un mister al Insulelor Bermude

Deși Insulele Bermude sunt faimoase pentru numeroasele dispariții inexplicabile de nave și aeronave, pentru oamenii de știință misterul mai mare e motivul pentru care există această umflare oceanică.

Lanțuri de insule precum Hawaii se formează de obicei datorită activității vulcanice deasupra unor „puncte fierbinți” din manta.

Pe măsură ce acest material fierbinte străpunge scoarța și creează insule, el ridică și placa tectonică. Ceea ce formează o umflare oceanică.

Citește și: Punctul limită pentru încălzirea globală a fost atins pentru prima dată în istorie. „Daunele catastrofale” pe care le-ar produce

Cum Insulele Bermude nu prezintă dovezi de activitate vulcanică în ultimii 31 de milioane de ani, experții nu puteau explica de ce umflarea sa oceanică e încă atât de pronunțată.

Totuși, deoarece acest strat descoperit recent e mai puțin dens decât roca din jur, el deviază undele seismice care îl traversează și, în același timp, împinge insula în sus.

„Înțelegerea unui loc precum Insulele Bermude, care reprezintă o locație extremă, e importantă pentru a înțelege locurile mai puțin extreme și ne oferă o perspectivă asupra proceselor mai normale care au loc pe Pământ, comparativ cu cele mai extreme,” a continuat expertul.

