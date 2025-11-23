Antena Căutare
Home News Inedit Continentul care se rupe în 2. Ce țări ar putea fi separate de un ocean pe viitor

Continentul care se rupe în 2. Ce țări ar putea fi separate de un ocean pe viitor

Experții au dezvăluit care e continentul ce se rupe în 2, care va fi separat pe viitor de un ocean, într-un fenomen natural inevitabil.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 23 Noiembrie 2025, 08:00 | Actualizat Vineri, 21 Noiembrie 2025, 16:21
Un continent se va separa în 2 pe viitor | Shutterstock

Africa e continentul care se rupe în 2, un proces care a început în urmă cu zeci de milioane de ani, potrivit unui nou studiu.

Experți din cadrul Universității Keele au analizat date magnetice pentru a ajunge la această concluzie, scrie Daily Mail.

Potrivit datelor, are loc o separare treptată între 2 porțiuni ale continentului, printr-o falie îndreptată de la nord la sud.

Când fenomenul se va încheia, probabil în 5 - 10 milioane de ani, Africa va fi ruptă în 2.

Articolul continuă după reclamă

Africa e continentul care se rupe în 2

Africa e continentul care se rupe în 2 porțiuni, una spre vest și cealaltă spre est, cum falia are loc pe direcția nord - sud. În partea de vest vor fi incluse majoritatea țărilor africane, precum Egipt, Algeria, Nigeria, Ghana și Namibia.

Masa de uscat mai mică din est va cuprinde Somalia, Kenya, Tanzania, Mozambic și o mare parte din Etiopia.

„Aceste descoperiri oferă o perspectivă unică asupra felului în care planeta noastră se schimbă și se modifică permanent chiar sub picioarele noastre,” a declarat profesorul Peter Styles, geolog la Universitatea Keele.

Citește și: Africa vrea să schimbe harta lumii. Cum ar arăta globul pământesc, de fapt

Potrivit teoriei plăcilor tectonice, actuala configurație a continentelor a fost foarte diferită de-a lungul istoriei geologice.

Cu miliarde de ani în urmă, plăci tectonice mult mai mari s-au fragmentat și s-au îndepărtat unele de altele. Fenomenul a creat o crustă oceanică nouă și oceanele pe care le știm astăzi. Acesta e un proces numit expansiune a fundului oceanic.

Cercetătorii susțin că Falia Africii de Est, una dintre marile structuri tectonice ale Africii, e cauzată de fracturarea scoarței terestre.

Cu o lungime de 6.400 kilometri și o lățime medie de 50-65 kilometri, sistemul se întinde din Iordania, în sud-vestul Asiei, spre sud, prin Africa de Est, până în Mozambic.

Atunci când Africa se va separa, de-a lungul a milioane de ani, ruptura va urma direcția acestei falii.

Un ocean va despărți Africa în 2

Pentru acest studiu, cercetătorii au analizat o zonă situată mai sus în falie, numită regiunea Afar. Acolo, Marea Roșie se întâlnește cu Golful Aden.

Regiunea Afar e unul dintre puținele locuri de pe Pământ unde se întâlnesc 3 falii tectonice. Acestea sunt Falia Etiopiană Principală, Falia Mării Roșii și Falia Golfului Aden. Acestea sunt cunoscute împreună ca un nod triplu.

Experții au studiat date magnetice colectate în 1968 și 1969 pentru a înțelege mai bine modul în care continentul african se întinde și se fracturează.

Cercetătorii au folosit date care analizează profilul magnetic al crustei formate la munții submarini. Atunci când polii magnetici ai Pământului se inversează, un eveniment care are loc o dată la câteva mii sau milioane de ani, acesta lasă o amprentă magnetică în crustă, asemănătoare cu un inel de creștere al unui copac sau cu un cod de bare de pe un produs din supermarket.

Analiza a arătat că vechile „dungi” de expansiune a fundului oceanic se întind între Africa și Arabia Saudită. Ceea ce sugerează că regiunea a început să se separe în urmă cu zeci de milioane de ani.

Citește și: Lume antică pierdută descoperită sub gheața din Antarctica: „E ca o capsulă a timpului”

Semnătura magnetică puternică din zonă pare a fi dovada unui proces lent, dar continuu, de separare continentală. Încheierea procesul va marca nașterea unui nou ocean.

Dr. Emma Watts, geochimist la Universitatea Swansea, a declarat că separarea Africii are loc chiar acum, dar într-un ritm lent de 5-16 milimetri pe an.

„În ceea ce privește intervalele de timp, acest proces prin care Africa este ruptă în 2 va dura câteva milioane de ani până la finalizare,” a spus anterior dr. Watts.

Cum arată acum bebelușul care a impresionat cu părul lui des la naștere. Imaginile care au devenit virale...
Înapoi la Homepage
AS.ro Are 50 milioane de euro în cont, dar pe masă are muşama “ca la sat”. De ce sportivul de top stă tot cu părinţii Are 50 milioane de euro în cont, dar pe masă are muşama &#8220;ca la sat&#8221;. De ce sportivul de top stă tot cu părinţii
Observatornews.ro Fructul exotic, vedetă în România: vânzările au crescut cu peste 170%, iar fermierii îl cultivă deja intens Fructul exotic, vedetă în România: vânzările au crescut cu peste 170%, iar fermierii îl cultivă deja intens
„Am început să mănânc carne de om când lucram la morgă”. Ce a făcut „vampirul din Paris” când cantitatea nu i-a mai ajuns „Am început să mănânc carne de om când lucram la morgă”. Ce a făcut „vampirul din Paris” când cantitatea nu i-a mai ajuns

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Ești gata? Insula Iubirii | Argentina & Chile e în AntenaPLAY. Ai episod nou în fiecare zi. Nu rata
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Ești gata? Insula Iubirii | Argentina & Chile e în AntenaPLAY. Ai episod nou în fiecare zi. Nu rata
Comentarii


Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
Ioana Țiriac, fiica miliardarului Ion Țiriac, apariție răvășitoare. A impresionat-o chiar și pe Simona Halep
Ioana Țiriac, fiica miliardarului Ion Țiriac, apariție răvășitoare. A impresionat-o chiar și pe Simona Halep
Ghinionul s-ar putea încheia pentru 3 semne zodiacale după 23 noiembrie 2025. Vezi dacă te numeri printre ele
Ghinionul s-ar putea încheia pentru 3 semne zodiacale după 23 noiembrie 2025. Vezi dacă te numeri printre ele Catine.ro
Reacția internauților când au aflat cum arăta tânăra înainte de operații și tatuaje. Transformările au început când avea 21 de ani
Reacția internauților când au aflat cum arăta tânăra înainte de operații și tatuaje. Transformările au...
Fiica lui William Levy a debutat ca actriță la cei 15 ani. A jucat alături de tatăl său celebru
Fiica lui William Levy a debutat ca actriță la cei 15 ani. A jucat alături de tatăl său celebru Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Ucrainenii îl vânează pe Vladimir Putin cu racheta roz Flamingo: „Facem 210 pe lună. Va fi un cadou pentru Kremlin”
Ucrainenii îl vânează pe Vladimir Putin cu racheta roz Flamingo: „Facem 210 pe lună. Va fi un cadou pentru... Libertatea.ro
Cât mai valorează cu adevărat banii pe care îi țin românii în bănci? „Economisim în van, banii se 'topesc' din punct de vedere al puterii de cumpărare”
Cât mai valorează cu adevărat banii pe care îi țin românii în bănci? „Economisim... Ziare.com
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana AntenaSport
Irina Shayk, dezvăluiri rare despre modul în care ea și Bradley Cooper o cresc pe fiica lor, Lea. Ce reguli au stabilit: „Are foarte puțin acces la...”
Irina Shayk, dezvăluiri rare despre modul în care ea și Bradley Cooper o cresc pe fiica lor, Lea. Ce reguli au... Elle
Încă un caz de otrăvire în Turcia! O tânără luptă acum pentru viață, după ce a băut o cafea într-un local din Istanbul
Încă un caz de otrăvire în Turcia! O tânără luptă acum pentru viață, după ce a băut o cafea într-un... Spynews.ro
Mădălina Ghenea a surprins pe toată lumea! Cum a putut diva să iasă dintr-un hotel bucureștean – GALERIE FOTO
Mădălina Ghenea a surprins pe toată lumea! Cum a putut diva să iasă dintr-un hotel bucureștean – GALERIE... BZI
Previziuni sumbre pentru Nicușor Dan, pentru finalul anului! Carmen Harra a vorbit despre data de naștere a președintelui
Previziuni sumbre pentru Nicușor Dan, pentru finalul anului! Carmen Harra a vorbit despre data de naștere a... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Desert de post. Prăjitură cu banane și cocos, perfectă dacă nu vrei să gătești cu lapte și ouă
Desert de post. Prăjitură cu banane și cocos, perfectă dacă nu vrei să gătești cu lapte și ouă HelloTaste.ro
Un copil-geniu român face istorie la doar 10 ani: record mondial la calculul mintal
Un copil-geniu român face istorie la doar 10 ani: record mondial la calculul mintal Antena3.ro
Valve a anunțat noua consolă Steam Machine. Când va ajunge pe piață
Valve a anunțat noua consolă Steam Machine. Când va ajunge pe piață useit
Horoscopul zilei de 23 noiembrie 2025. Leii sunt sinceri cu cei din jur. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 23 noiembrie 2025. Leii sunt sinceri cu cei din jur. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Surpriză în topul mondial CEOWorld 2025! România, mai sigură decât Spania și Turcia: Cluj-Napoca intră direct în primele 20 cele mai sigure orașe din lume
Surpriză în topul mondial CEOWorld 2025! România, mai sigură decât Spania și Turcia: Cluj-Napoca intră direct... Jurnalul
Il Volo ajunge la Oradea duminică, 23 noiembrie, la Oradea Arena – Seara în care vocile devin spectacol și emoția devine ritual
Il Volo ajunge la Oradea duminică, 23 noiembrie, la Oradea Arena – Seara în care vocile devin spectacol și... Kudika
Supraîncălzirea apei în centrala termică de apartament. Ce trebuie să faci urgent pentru a nu o strica
Supraîncălzirea apei în centrala termică de apartament. Ce trebuie să faci urgent pentru a nu o strica Playtech
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București Redactia.ro
"Salariile nu se taie cu 10%". Reacţia Guvernului despre reducerea cheltuielilor la stat Observator
Trigliceride mărite: ce valori normale au trigliceridele, de ce cresc și care sunt riscurile pentru sănătate
Trigliceride mărite: ce valori normale au trigliceridele, de ce cresc și care sunt riscurile pentru sănătate MediCOOL
Supă mediteraneeană de pește, cu roșii și măsline verzi
Supă mediteraneeană de pește, cu roșii și măsline verzi HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Copilul cere apă înainte de culcare. De ce apare acest obicei și ce înseamnă cu adevărat
Copilul cere apă înainte de culcare. De ce apare acest obicei și ce înseamnă cu adevărat DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din noiembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din noiembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Varza murată și zeama de varză: ce beneficii au pentru sănătate
Varza murată și zeama de varză: ce beneficii au pentru sănătate Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x