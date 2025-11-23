Continentul care se rupe în 2. Ce țări ar putea fi separate de un ocean pe viitor

Experții au dezvăluit care e continentul ce se rupe în 2, care va fi separat pe viitor de un ocean, într-un fenomen natural inevitabil.

Un continent se va separa în 2 pe viitor | Shutterstock

Africa e continentul care se rupe în 2, un proces care a început în urmă cu zeci de milioane de ani, potrivit unui nou studiu.

Experți din cadrul Universității Keele au analizat date magnetice pentru a ajunge la această concluzie, scrie Daily Mail.

Potrivit datelor, are loc o separare treptată între 2 porțiuni ale continentului, printr-o falie îndreptată de la nord la sud.

Când fenomenul se va încheia, probabil în 5 - 10 milioane de ani, Africa va fi ruptă în 2.

Articolul continuă după reclamă

Africa e continentul care se rupe în 2

Africa e continentul care se rupe în 2 porțiuni, una spre vest și cealaltă spre est, cum falia are loc pe direcția nord - sud. În partea de vest vor fi incluse majoritatea țărilor africane, precum Egipt, Algeria, Nigeria, Ghana și Namibia.

Masa de uscat mai mică din est va cuprinde Somalia, Kenya, Tanzania, Mozambic și o mare parte din Etiopia.

„Aceste descoperiri oferă o perspectivă unică asupra felului în care planeta noastră se schimbă și se modifică permanent chiar sub picioarele noastre,” a declarat profesorul Peter Styles, geolog la Universitatea Keele.

Citește și: Africa vrea să schimbe harta lumii. Cum ar arăta globul pământesc, de fapt

Potrivit teoriei plăcilor tectonice, actuala configurație a continentelor a fost foarte diferită de-a lungul istoriei geologice.

Cu miliarde de ani în urmă, plăci tectonice mult mai mari s-au fragmentat și s-au îndepărtat unele de altele. Fenomenul a creat o crustă oceanică nouă și oceanele pe care le știm astăzi. Acesta e un proces numit expansiune a fundului oceanic.

Cercetătorii susțin că Falia Africii de Est, una dintre marile structuri tectonice ale Africii, e cauzată de fracturarea scoarței terestre.

Cu o lungime de 6.400 kilometri și o lățime medie de 50-65 kilometri, sistemul se întinde din Iordania, în sud-vestul Asiei, spre sud, prin Africa de Est, până în Mozambic.

Atunci când Africa se va separa, de-a lungul a milioane de ani, ruptura va urma direcția acestei falii.

Un ocean va despărți Africa în 2

Pentru acest studiu, cercetătorii au analizat o zonă situată mai sus în falie, numită regiunea Afar. Acolo, Marea Roșie se întâlnește cu Golful Aden.

Regiunea Afar e unul dintre puținele locuri de pe Pământ unde se întâlnesc 3 falii tectonice. Acestea sunt Falia Etiopiană Principală, Falia Mării Roșii și Falia Golfului Aden. Acestea sunt cunoscute împreună ca un nod triplu.

Experții au studiat date magnetice colectate în 1968 și 1969 pentru a înțelege mai bine modul în care continentul african se întinde și se fracturează.

Cercetătorii au folosit date care analizează profilul magnetic al crustei formate la munții submarini. Atunci când polii magnetici ai Pământului se inversează, un eveniment care are loc o dată la câteva mii sau milioane de ani, acesta lasă o amprentă magnetică în crustă, asemănătoare cu un inel de creștere al unui copac sau cu un cod de bare de pe un produs din supermarket.

Analiza a arătat că vechile „dungi” de expansiune a fundului oceanic se întind între Africa și Arabia Saudită. Ceea ce sugerează că regiunea a început să se separe în urmă cu zeci de milioane de ani.

Citește și: Lume antică pierdută descoperită sub gheața din Antarctica: „E ca o capsulă a timpului”

Semnătura magnetică puternică din zonă pare a fi dovada unui proces lent, dar continuu, de separare continentală. Încheierea procesul va marca nașterea unui nou ocean.

Dr. Emma Watts, geochimist la Universitatea Swansea, a declarat că separarea Africii are loc chiar acum, dar într-un ritm lent de 5-16 milimetri pe an.

„În ceea ce privește intervalele de timp, acest proces prin care Africa este ruptă în 2 va dura câteva milioane de ani până la finalizare,” a spus anterior dr. Watts.