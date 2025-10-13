Punctul limită pentru încălzirea globală a fost atins pentru prima dată în istorie. „Daunele catastrofale” pe care le-ar produce

Experții avertizează că punctul limită pentru încălzirea globală a fost atins pentru prima dată în istorie și ar putea duce la „daune catastrofale”

Punctul limită pentru încălzirea globală a fost depășit pentru prima dată, potrivit unui nou raport. Experții avertizează că, în acest context, recifele de corali trec acum de punctul termic critic.

Ceea ce înseamnă că recifele în care trăiesc aproape un sfert din viețuitoarele marine și pe care se bazează aproximativ 1 miliard de oameni cel mai probabil vor dispărea, scrie Daily Mail.

În acest moment, experții avertizează că Pământul probabil va depăși și celelalte praguri critice de încălzire globală.

Acest proces va produce „daune catastrofale” dacă nu sunt luate măsuri de urgență, susțin cercetătorii.

Al 2-lea raport privind Punctele Critice Globale („Global Tipping Points”) a fost redactat de 160 de cercetători din 23 de țări. Acesta prezintă momentele în care daunele cauzate de schimbările climatice pot scăpa de sub control, acum că punctul limită pentru încălzirea globală de 1.2 grade Celsius peste media pre-industrială a fost atins.

Deși este posibil să fie deja prea târziu pentru a salva recifele de corali ale lumii, autorii cer acțiuni imediate pentru a preveni depășirea altor puncte critice.

„Faptul că recifele de corali din apele calde depășesc punctul lor termic critic e o tragedie pentru natură și pentru oamenii care depind de ele pentru hrană și venituri,” a declarat dr. Mike Barrett, co-autor al raportului. „Această situație sumbră trebuie să fie un semnal de alarmă. Dacă nu acționăm hotărât acum, vom pierde și pădurea tropicală amazoniană, calotele de gheață și curenții oceanici esențiali.”

Pe măsură ce concentrația gazelor cu efect de seră din atmosferă crește și planeta se încălzește, climatul global este împins tot mai aproape de aceste puncte critice.

Profesorul Tim Lenton, de la Universitatea din Exeter, a explicat că aceste puncte reprezintă „momentul în care o schimbare în starea unui sistem devine auto-accelerată, ceea ce produce transformări tot mai rapide și greu de inversat.”

„În climă, depășirea punctelor critice reprezintă unul dintre cele mai mari riscuri cu care ne confruntăm,” a declarat prof. Lenton acum că punctul limită pentru încălzirea globală pentru recife a fost depășit.

Spre deosebire de majoritatea amenințărilor climatice, care cresc treptat în timp, punctele critice riscă să provoace daune bruște, extinse și accelerate.Potrivit raportului, primul dintre aceste puncte critice globale este moartea în masă a recifelor de corali din apele calde.

Un sfert din speciile marine sunt în pericol

Coralul e vital pentru ecosistemul oceanic, dar e extrem de sensibil la efectele schimbărilor climatice. Dacă temperaturile devin prea ridicate, coralul elimină micile alge care trăiesc în țesuturile sale. Ca urmare, își expune scheletul alb într-un proces cunoscut sub numele de albire.

Din anii 1950, schimbările climatice și pescuitul excesiv au dus la dispariția a peste jumătate dintre recifele de corali ale lumii.

Cercetătorii avertizează că, la o creștere a temperaturii globale de 1.2°C față de media pre-industrială, evenimentele repetate de albire în masă devin inevitabile.

Cum încălzirea globală a ajuns deja la 1.4°C, acest punct critic a fost depășit. Șansele ca recifele de corali de dimensiuni semnificative să supraviețuiască sunt de doar 1%.

Fragmente izolate de recif ar putea supraviețui în câteva locuri, dar structuri uriașe precum Marea Barieră de Corali vor deveni o amintire.

Totuși, pierderea coralilor e doar primul punct critic. Dar celelalte sunt deja foarte aproape să fie depășite.

Raportul arată că chiar și o mică creștere suplimentară a temperaturii globale ar putea declanșa moartea pe scară largă a pădurii amazoniene. Din cauza combinației dintre defrișări și alte efecte ale schimbărilor climatice, temperatura necesară pentru a împinge cea mai mare pădure tropicală a lumii dincolo de pragul critic e acum mai mică decât se credea anterior.

Potrivit estimărilor minime, o temperatură medie cu 1.5°C peste nivelul pre-industrial ar putea fi suficientă pentru a provoca prăbușirea acestui ecosistem vital.