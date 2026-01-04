Surpriză de proporții lângă Muzeul Antipa din Capitală. Trei vulpi surprinse în centrul orașulul. Ce spun specialiștii

Antena Căutare
Camerele de supraveghere de la Muzeul Antipa au surprins chiar lângă muzeu trei vulpi, lucru ce a stârnit reacții controversate în rândul specialiștilor.

Publicat: Duminica, 04 Ianuarie 2026, 09:55
Trei vulpi au fost surprinse pe camerele de supraveghere de la Muzeul Antipa, chiar lângă clădire, în dimineața zilei de 3 ianuarie 2026. | Shutterstock

Specialiștii se întreabă cum e posibil ca aceste animale sălbatice să apare în centrul Bucureștiului. Imaginile au devenit virale, atrăgând atenția tuturor.

Pe camerele de supraveghere ale Muzeului de Istorie Naturală “Grigore Antipa” au apărut în dimineața de sâmbătă, 3 ianuarie, trei vulpi chiar lângă clădire, în centrul Bucureștiului.

Reprezentanții muzeului au făcut publice imaginile în mediul online, iar cei care le-au văzut au avut deja multe întrebări cu privire la animalele sălbatice ajunse în centrul unui oraș atât de mare și aglomerat ca București.

Specialiștii spun că apariția celor trei vulpi reprezintă acum un moment oportun să se discute despre biodiversitatea urbană. Mulți au rămas surprinși de faptul că unele animale sălbatice reușesc să se adapteze destul de ușor la zgomotul și aglomerația orașelor mari precum Capitala.

„În această dimineaţă, camerele de supraveghere ale Muzeului Naţional de Istorie Naturală "Grigore Antipa" au surprins prezenţa a trei vulpi în zona exterioară a muzeului, situat în centrul Bucureştiului”, au anunţat reprezentanţii instituţiei pe Facebook.

Se pare, totuși, că acesta nu e un fenomen izolat. Este un lucru destul de frecvent în orașe europene mari, precum Londra. Vulpea este considerată unul dintre animalele sălbatice cu cea mai mare capacitate de adaptare, atât de zgomotul orașului, cât și la prezența omului.

„Prezența acestor animale este un semnal clar că fauna sălbatică se adaptează la transformările mediului create de om. Este un subiect de ecologie urbană care poate fi explicat și înțeles, fără să-l privim cu teamă”, a declarat Directorul Muzeului Antipa, Dr. Luis Ovidiu Popa.

Reprezentanții muzeului care au analizat imaginile de pe camerele de supraveghere au mai declarat că nu a existat nicio interacțiune între cele trei vulpi și oameni, iar prezența animalele sălbatice nu a constituit un risc pentru personalul muzeului sau pentru vizitatori.

Specialiștii de mediu încă analizează acest fenomen, încercând să găsească explicații și să afle de unde ar fi putut apărea aceste vulpi.

Muzeului Naţional de Istorie Naturală "Grigore Antipa" este unul dintre cele mai importante muzee de istorie din România și din Europa de Est. Acest spațiu cultural a fost construit la inițiativa Marelui Ban Mihalache Ghica în 1834, după ce acesta a donat colecții impresionante de opere de artă, fosile, animale și monede.

În patrimoniul muzeului se găsesc astăzi peste 2 milioane de exemplare organizate în colecții zoologice, geologice și paleontologice, dar și în domenii precum anatomia comparată, antropologia și etnografia.

