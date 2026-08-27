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Țările în care au loc cele mai multe atacuri cu șerpi. Australia nu intră nici în top 20

Țările în care au loc cele mai multe atacuri cu șerpi ar putea surprinde unele persoane, cum majoritatea se așteaptă ca Australia să fie în topul listei.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 27 August 2026, 18:37 | Actualizat Vineri, 28 August 2026, 13:46
Milioane de persoane sunt atacate de șerpi anual | Shutterstock
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Deși Australia e adesea considerată „capitala creaturilor periculoase” din lume, cele mai multe atacuri cu șerpi nu au loc aici.

Un nou studiu surprinzător a dezvăluit că, în ceea ce privește atacurile șerpilor, Australia ecu mult în urma altor zeci de țări, scrie Daily Mail.

Experți de la Liverpool School of Tropical Medicine au identificat țările în care au loc anual cele mai multe astfel de incidente.

În total, cercetătorii estimează că între 2.1 și 7 milioane de oameni sunt mușcați de șerpi în fiecare an.

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Țările în care au loc cele mai multe atacuri cu șerpi

Atacurile cu șerpi mai sunt cunoscute și sub denumirea de înveninare, atunci când mușcătura duce la injectarea veninului. Între 274.000 și 513.000 dintre aceste cazuri se dovedesc mortale anual.

India ocupă primul loc în lume în ceea ce privește atacurile șerpilor, cu până la 1.3 milioane de cazuri anual. E urmată de Nigeria (666.000), Indonezia (490.000) și Republica Democrată Congo (467.000).

„Țările cu venituri mici înregistrează cele mai ridicate rate de incidență și mortalitate. Africa subsahariană reprezintă 45% din totalul cazurilor de înveninare și al deceselor la nivel mondial, aproape de 3 ori mai mult decât incidența observată în Asia de Sud,” susțin cercetătorii.

„Aceste estimări sugerează că evaluările anterioare ale amplorii problemei ar fi putut subestima considerabil dimensiunea acesteia,” au continuat aceștia.

Deși șerpii se numără printre cele mai temute creaturi din lume, amploarea reală a atacurilor acestora a rămas neclară până acum.

În ultimii ani, mai multe atacuri ale șerpilor au ajuns în atenția presei. Anul trecut, o bunică din Sulawesi de Sud, Indonezia, a fost găsită înghițită în întregime de un șarpe.

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În 2025, imagini tulburătoare din Brazilia au surprins un bărbat care se zvârcolea de durere după ce a fost mușcat de un șarpe.

„Înveninarea prin mușcătura de șarpe rămâne o problemă importantă de sănătate publică,” au scris în studiu cercetătorii, conduși de dr. Dileepa Ediriweera.

„Deși au existat încercări anterioare de a cuantifica amploarea globală a fenomenului, datele exacte și actualizate rămân insuficiente,” au continuat aceștia.

Pentru a clarifica amploarea problemei, cercetătorii au analizat literatura de specialitate privind mușcăturile de șarpe înregistrate în 79 de țări între ianuarie 2007 și martie 2025.

Milioane de astfel de atacuri au loc în fiecare an

Analiza lor sugerează că între 2.1 și 7 milioane de atacuri au loc în fiecare an. 75% dintre acestea se produc în doar 20 de țări.

În India, au loc anual între 409.000 și 1.3 milioane de atacuri, în timp ce Nigeria înregistrează între 198.000 și 666.000 de cazuri.

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Printre celelalte țări din top 20 se numără Brazilia (48.000–162.000), Vietnam (33.500–113.000) și China (28.900–97.400 de atacuri).

În ceea ce privește cazurile mortale, studiul estimează că între 274.000 și 513.000 de oameni mor anual în urma mușcăturilor de șarpe.

„Pe baza analizei noastre, estimăm că cel puțin 2.1 milioane de cazuri de înveninare prin mușcătura de șarpe au loc anual, provocând 274.000 de decese la nivel mondial,” susțin cercetătorii. „Cu toate acestea, aceste cifre reprezintă cel mai probabil o estimare conservatoare.

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