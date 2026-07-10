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Invazie de șerpi într-un sat afectat de inundații. Aproape 900 de reptile, inclusiv cobre veninoase, au invadat gospodăriile

Până la 900 de șerpi, inclusiv cobre veninoase, au scăpat dintr-o fermă după inundațiile din China. Un localnic a fost mușcat, iar sute de oameni au fost evacuați.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 10 Iulie 2026, 13:11 | Actualizat Vineri, 10 Iulie 2026, 13:16
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Veste cutremurătoare după inundațiile din China. Până la 900 de șerpi, inclusiv cobre veninoase, au scăpat dintr-o fermă. Un localnic a fost mușcat | Profimedia Images
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Inundațiile devastatoare din sudul Chinei au provocat o situație alarmantă. Până la 900 de șerpi, inclusiv exemplare de cobre veninoase, au scăpat dintr-o fermă de reproducere după ce apele au inundat zona. Autoritățile au intervenit de urgență, iar locuitorii au fost avertizați să nu încerce să captureze reptilele pe cont propriu.

Invazie de șerpi într-un sat afectat de inundații

Incidentul s-a produs în satul Hengzhou, unde ploile torențiale au provocat inundații severe și au distrus mai multe gospodării și ferme. Potrivit presei locale, apele au avariat o fermă specializată în creșterea șerpilor, iar sute de reptile au reușit să evadeze.

În mediul online au apărut imagini care surprind șerpi ieșind din apa tulbure și deplasându-se printre locuințe și drumurile inundate. Unele dintre filmări au devenit virale, stârnind îngrijorare în rândul internauților.

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Autoritățile estimează că până la 900 de șerpi au scăpat din fermă. Cei mai mulți sunt șerpi de apă, considerați neveninoși, însă printre reptilele dispărute s-ar afla și cobre extrem de veninoase, ceea ce a determinat autoritățile să trateze situația cu maximă seriozitate.

Pentru recuperarea șerpilor a fost mobilizată o echipă formată din zece persoane, care utilizează plase speciale și pistoale cu electroșocuri pentru capturarea reptilelor în condiții de siguranță. Operațiunea este îngreunată de nivelul ridicat al apei și de vegetația deasă din zonă.

Aproape 900 de reptile, inclusiv cobre veninoase, au invadat gospodăriile

Potrivit informațiilor apărute în presa chineză, șerpii au scăpat din fermă luni, 6 iulie. Un localnic ar fi fost deja mușcat de una dintre reptile și a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Deocamdată, autoritățile nu au oferit informații suplimentare despre starea sa de sănătate.

În urma inundațiilor, peste 700 de locuitori au fost evacuați preventiv, iar accesul în zonele afectate este restricționat. Echipele de intervenție continuă atât operațiunile de salvare a persoanelor afectate de inundații, cât și căutarea reptilelor scăpate din fermă.

Autoritățile au transmis avertismente clare populației și le-au cerut oamenilor să raporteze imediat orice șarpe observat. Localnicii sunt sfătuiți să nu încerce să captureze sau să omoare reptilele, deoarece unele dintre ele pot fi extrem de periculoase.

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Printre imaginile distribuite pe rețelele sociale se numără și un videoclip publicat de CNN, în care un șarpe este surprins încolăcit pe o mătură, în timp ce într-o altă filmare o cobră pare să își ridice capul deasupra apei care a inundat satul.

Inundațiile din sudul Chinei continuă să creeze probleme majore, iar apariția sutelor de șerpi scăpați din fermă a amplificat starea de panică în rândul locuitorilor. Autoritățile au anunțat că operațiunile de căutare și capturare vor continua până când toate reptilele vor fi recuperate și riscul pentru populație va fi eliminat.

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