Antena Căutare
Home News Inedit Testul IQ susținut de MIT pe care îl pot rezolva doar 20% din persoane. Care sunt cele 3 întrebări la care mulți nu pot răspunde

Testul IQ susținut de MIT pe care îl pot rezolva doar 20% din persoane. Care sunt cele 3 întrebări la care mulți nu pot răspunde

Testul IQ susținut de MIT pe care îl pot rezolva doar 20% din persoane are doar 3 întrebări care par simple, dar includ câteva detalii importante.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 16 Februarie 2026, 17:11 | Actualizat Luni, 16 Februarie 2026, 17:12
Cel mai scurt test IQ poate fi rezolvat de doar 17% dintre persoane | Shutterstock

Numit și cel mai scurt test IQ din lume, modelul e numit Cognitive Reflection Test (CRT) și a fost creat în jurul anului 2005.

În ultima perioadă, însă, a devenit din nou viral pe rețelele de socializare, scrie Daily Mail.

Un video care explică exact cum funcționează testul a strâns deja 14 milioane de vizualizări, deși mulți se pare că nu pot răspunde corect la întrebări.

Compus din doar 3 întrebări, testul poate fi realizat de oricine în doar câteva minute.

Articolul continuă după reclamă

Testul IQ susținut de MIT pe care îl pot rezolva doar 20% din persoane

Testul a fost creat de psihologul Shane Frederick, care predă în prezent la Yale School of Management. Întrebările au fost alese pentru a ajuta la prezicerea probabilității ca oamenii să facă greșeli comune de gândire și luare a deciziilor.

De la crearea sa, numeroase studii din ultimele 2 decenii au testat mii de studenți. Experții au constatat că mai puțin de 20% reușesc să răspundă corect la toate cele 3 întrebări.

Cele 3 întrebări par simple, însă sunt concepute să pară ușoare, deși sunt surprinzător de înșelătoare.

Testul CRT e înșelător deoarece fiecare întrebare are un răspuns „intuitiv” evident care îți vine imediat în minte. Însă acea primă presupunere e greșită.

Răspunsul corect necesită să gândești rațional și să te bazezi pe atenție și logică. Studiul original al lui Frederick, realizat la Massachusetts Institute of Technology, a aplicat testul unui număr de 3.428 de persoane, majoritatea studenți la MIT, Princeton University și Harvard University.

Citește și: Animalul care a trecut de un test cognitiv creat pentru copii. Ce viețuitoare impresionează cu abilitățile ei

Experimentul, publicat în Journal of Economic Perspectives, a arătat că doar 17% au reușit să răspundă corect la toate cele 3 întrebări, ceea ce indică un nivel ridicat de reflecție cognitivă și raționament.

Prima întrebare este: O bâtă și o minge costă împreună 1.10 dolari. Bâta costă cu 1.00 dolar mai mult decât mingea. Cât costă mingea?

A doua întrebare este: Dacă 5 mașini fac 5 piese în 5 minute, cât timp ar dura ca 100 de mașini să facă 100 de piese?

A treia întrebare este: Într-un lac există un petic de nuferi. În fiecare zi, peticul își dublează dimensiunea. Dacă sunt necesare 48 de zile pentru ca peticul să acopere întregul lac, cât timp ar dura să acopere jumătate din lac?

Care sunt răspunsurile corecte pentru testul IQ

La toate aceste întrebări, primul răspuns care apare de obicei în minte nu e cel corect.

În cazul întrebării despre bâtă și minge, majoritatea răspund că mingea costă 0.10 dolari. Dar greșesc.

Răspunsul corect e că mingea costă 0.05 dolari. Astfel, bâta costă 1.05 dolari, exact cu 1 dolar mai mult decât mingea, iar suma lor totală e de 1.10 dolari.

Cei care greșesc tind să facă rapid calculul 1.00 dolar + 0.10 dolari = 1.10 dolari, însă Frederick susține că acest raționament ignoră partea din întrebare care spune că bâta costă exact cu 1.00 dolar mai mult decât mingea.

La întrebarea despre cât timp ar dura 100 de mașini să producă 100 de piese, majoritatea cred în mod greșit că răspunsul e 100 de minute.

Citește și: Test de personalitate rapid. Spune ce vezi prima oară și descoperă ce fel de persoană ești, de fapt

Răspunsul corect e doar 5 minute. Fiecare mașină produce o piesă în 5 minute, așadar 100 de mașini care lucrează simultan vor produce 100 de piese în același interval de timp.

La ultima întrebare, despre cât timp ar dura ca nuferii să acopere jumătate din lac, răspunsul frecvent oferit este 24 de zile, însă e complet greșit.

Răspunsul corect e 47 de zile. Deoarece nuferii își dublează dimensiunea în fiecare zi și lacul e complet acoperit după 48 de zile, înseamnă că de la 50% la 100% acoperire e nevoie de o singură zi.

Jucăria pentru copii care e interzisă pe zborurile din Europa. Ce nu trebuie să aduci la bord...
Înapoi la Homepage
AS.ro Afacerea de sute de milioane de euro care a dus-o la “disperare” pe fiica lui Ion Ţiriac: “Gata, îmi ajunge!” Afacerea de sute de milioane de euro care a dus-o la &#8220;disperare&#8221; pe fiica lui Ion Ţiriac: &#8220;Gata, îmi ajunge!&#8221;
Observatornews.ro Gheorghe Chindriş ar fi fost ucis de un tânăr de 26 de ani, cunoscut pe internet Gheorghe Chindriş ar fi fost ucis de un tânăr de 26 de ani, cunoscut pe internet
Antena 3 Surse: Taxele vor scădea pentru anumite categorii de români, cei care au plătit ar putea primi banii înapoi Surse: Taxele vor scădea pentru anumite categorii de români, cei care au plătit ar putea primi banii înapoi
SpyNews Care este numele real al lui CAV, de la Survivor. Ce înseamnă, de fapt, această prescurtare Care este numele real al lui CAV, de la Survivor. Ce înseamnă, de fapt, această prescurtare

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Filmul Căsătoria e disponibil acum în AntenaPLAY. Vezi producția cu Mihai Bendeac, Vlad Drăgulin & Liviu Pintileasa în rolurile principale.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Filmul Căsătoria e disponibil acum în AntenaPLAY. Vezi producția cu Mihai Bendeac, Vlad Drăgulin & Liviu Pintileasa în rolurile principale.
Comentarii


Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
„Adevăratul Popeye” a murit la vârsta de 55 de ani! Povestea sa de viață i-a surprins pe mulți. Ce și-a injectat în mușchi
„Adevăratul Popeye” a murit la vârsta de 55 de ani! Povestea sa de viață i-a surprins pe mulți. Ce și-a...
Rosalía va cânta la BRIT Awards 2026. Ce urmează pentru artistă pe plan profesional
Rosalía va cânta la BRIT Awards 2026. Ce urmează pentru artistă pe plan profesional Catine.ro
Bebelușul de 8 luni cu extensii de păr care a devenit viral. Cum arată fetița
Bebelușul de 8 luni cu extensii de păr care a devenit viral. Cum arată fetița
Kubilay Aka și Hafsanur Sancaktutan s-au despărțit. Cei doi nu mai sunt prieteni în mediul virtual
Kubilay Aka și Hafsanur Sancaktutan s-au despărțit. Cei doi nu mai sunt prieteni în mediul virtual Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Aventurile financiare ale ministrului demisionar Daniel David: desene animate terapeutice, teste vândute grădinițelor și bani europeni din programe pentru persoanele cu autism
Aventurile financiare ale ministrului demisionar Daniel David: desene animate terapeutice, teste vândute... Libertatea.ro
Afacerea de sute de milioane de euro care a dus-o la “disperare” pe fiica lui Ion Ţiriac: “Gata, îmi ajunge!”
Afacerea de sute de milioane de euro care a dus-o la “disperare” pe fiica lui Ion Ţiriac: “Gata,... AntenaSport
A fost nuntă mare în showbiz! Celebra actriță, foarte îndrăgită de români, s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii superbe. Foto
A fost nuntă mare în showbiz! Celebra actriță, foarte îndrăgită de români, s-a căsătorit în cadrul unei... Elle
S-a pus sechestru de 4 milioane de euro pe bunurile criminalilor din Cenei! Ce a transmis avocatul familiei lui Mario Berinde
S-a pus sechestru de 4 milioane de euro pe bunurile criminalilor din Cenei! Ce a transmis avocatul familiei lui Mario... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Scovergi cu dulceață, ca la bunica. Rețeta tradițională
Scovergi cu dulceață, ca la bunica. Rețeta tradițională HelloTaste.ro
După 30 de ani, Poliția a aflat ce s-a întâmplat cu Carmen. Atunci, tânăra de 19 ani a fost găsită moartă, în casă
După 30 de ani, Poliția a aflat ce s-a întâmplat cu Carmen. Atunci, tânăra de 19 ani a fost găsită moartă,... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Irinel Columbeanu ar vrea să îl viziteze Monica Gabor la azil! „Va veni atunci când…”
Irinel Columbeanu ar vrea să îl viziteze Monica Gabor la azil! „Va veni atunci când…” BZI
Eclipsa de Soare în Vărsător schimbă destinul zodiilor la jumătatea lunii februarie 2026
Eclipsa de Soare în Vărsător schimbă destinul zodiilor la jumătatea lunii februarie 2026 Jurnalul
VIDEO: Șoc pe gheața olimpică: Ilia Malinin, Quod God, a căzut de două ori și a pierdut aurul
VIDEO: Șoc pe gheața olimpică: Ilia Malinin, Quod God, a căzut de două ori și a pierdut aurul Kudika
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe Redactia.ro
A găsit un sat abandonat pe internet și l-a cumpărat pentru 310.000 euro. Visul unui antreprenor american
A găsit un sat abandonat pe internet și l-a cumpărat pentru 310.000 euro. Visul unui antreprenor american Observator
Proprietățile medicinale ale sucului de merișoare. Ce efecte poate avea în organism
Proprietățile medicinale ale sucului de merișoare. Ce efecte poate avea în organism MediCOOL
Mascote umplute cu cremă de ciocolată albă și vișine. Un desert fin și elegant
Mascote umplute cu cremă de ciocolată albă și vișine. Un desert fin și elegant HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Când tăcerea vorbește: de ce copilul tău adult nu-ți răspunde la mesaje
Când tăcerea vorbește: de ce copilul tău adult nu-ți răspunde la mesaje DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
WhatsApp introduce o nouă funcție, cerută de utilizatori de ani de zile. Ce vei putea face pe platformă
WhatsApp introduce o nouă funcție, cerută de utilizatori de ani de zile. Ce vei putea face pe platformă UseIT
Clătite americane cu mac, servite cu afine și cremă de iaurt
Clătite americane cu mac, servite cu afine și cremă de iaurt Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x