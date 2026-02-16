Testul IQ susținut de MIT pe care îl pot rezolva doar 20% din persoane. Care sunt cele 3 întrebări la care mulți nu pot răspunde

Testul IQ susținut de MIT pe care îl pot rezolva doar 20% din persoane are doar 3 întrebări care par simple, dar includ câteva detalii importante.

Numit și cel mai scurt test IQ din lume, modelul e numit Cognitive Reflection Test (CRT) și a fost creat în jurul anului 2005.

În ultima perioadă, însă, a devenit din nou viral pe rețelele de socializare, scrie Daily Mail.

Un video care explică exact cum funcționează testul a strâns deja 14 milioane de vizualizări, deși mulți se pare că nu pot răspunde corect la întrebări.

Compus din doar 3 întrebări, testul poate fi realizat de oricine în doar câteva minute.

Testul IQ susținut de MIT pe care îl pot rezolva doar 20% din persoane

Testul a fost creat de psihologul Shane Frederick, care predă în prezent la Yale School of Management. Întrebările au fost alese pentru a ajuta la prezicerea probabilității ca oamenii să facă greșeli comune de gândire și luare a deciziilor.

De la crearea sa, numeroase studii din ultimele 2 decenii au testat mii de studenți. Experții au constatat că mai puțin de 20% reușesc să răspundă corect la toate cele 3 întrebări.

Cele 3 întrebări par simple, însă sunt concepute să pară ușoare, deși sunt surprinzător de înșelătoare.

Testul CRT e înșelător deoarece fiecare întrebare are un răspuns „intuitiv” evident care îți vine imediat în minte. Însă acea primă presupunere e greșită.

Răspunsul corect necesită să gândești rațional și să te bazezi pe atenție și logică. Studiul original al lui Frederick, realizat la Massachusetts Institute of Technology, a aplicat testul unui număr de 3.428 de persoane, majoritatea studenți la MIT, Princeton University și Harvard University.

Experimentul, publicat în Journal of Economic Perspectives, a arătat că doar 17% au reușit să răspundă corect la toate cele 3 întrebări, ceea ce indică un nivel ridicat de reflecție cognitivă și raționament.

Prima întrebare este: O bâtă și o minge costă împreună 1.10 dolari. Bâta costă cu 1.00 dolar mai mult decât mingea. Cât costă mingea?

A doua întrebare este: Dacă 5 mașini fac 5 piese în 5 minute, cât timp ar dura ca 100 de mașini să facă 100 de piese?

A treia întrebare este: Într-un lac există un petic de nuferi. În fiecare zi, peticul își dublează dimensiunea. Dacă sunt necesare 48 de zile pentru ca peticul să acopere întregul lac, cât timp ar dura să acopere jumătate din lac?

Care sunt răspunsurile corecte pentru testul IQ

La toate aceste întrebări, primul răspuns care apare de obicei în minte nu e cel corect.

În cazul întrebării despre bâtă și minge, majoritatea răspund că mingea costă 0.10 dolari. Dar greșesc.

Răspunsul corect e că mingea costă 0.05 dolari. Astfel, bâta costă 1.05 dolari, exact cu 1 dolar mai mult decât mingea, iar suma lor totală e de 1.10 dolari.

Cei care greșesc tind să facă rapid calculul 1.00 dolar + 0.10 dolari = 1.10 dolari, însă Frederick susține că acest raționament ignoră partea din întrebare care spune că bâta costă exact cu 1.00 dolar mai mult decât mingea.

La întrebarea despre cât timp ar dura 100 de mașini să producă 100 de piese, majoritatea cred în mod greșit că răspunsul e 100 de minute.

Răspunsul corect e doar 5 minute. Fiecare mașină produce o piesă în 5 minute, așadar 100 de mașini care lucrează simultan vor produce 100 de piese în același interval de timp.

La ultima întrebare, despre cât timp ar dura ca nuferii să acopere jumătate din lac, răspunsul frecvent oferit este 24 de zile, însă e complet greșit.

Răspunsul corect e 47 de zile. Deoarece nuferii își dublează dimensiunea în fiecare zi și lacul e complet acoperit după 48 de zile, înseamnă că de la 50% la 100% acoperire e nevoie de o singură zi.