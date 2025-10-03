Antena Căutare
Cât costă să petreci Revelionul 2026 cu cei mai în vogă artiști din România. Sumele nu sunt deloc mici

Anul 2025 este deja pe sfârșite și mulți dintre cei care își doresc să ia parte la o petrecere adevărată de Revelion 2026 deja au planuri.

Publicat: Vineri, 03 Octombrie 2025, 11:26 | Actualizat Vineri, 03 Octombrie 2025, 12:31
Dacă ești printre cei care nu are încă un plan de Revelion 2026, aceasta este ocazia ta să afli la ce petreceri mai poți găsi încă bilete pentru a te distrată alături de familie și prieteni așa cum se cuvine. | Antena 1 & Shutterstock

Mai sunt mai puțin de 3 luni până când va începe anul 2026, iar Revelionul va aprinde cerul cu artificii, în timp ce petrecerile vor aduce multă bucurie pentru cei care pornesc cu entuziasm în noul an.

Cât costă să petreci Revelionul 2026 cu cei mai în vogă artiști din țară

Mulți dintre românii care își doresc o petrecere pe cinste în noaptea dintre ani au rezervat deja cabane la munte sau chiar și la mare alături de prieteni. Unii au ales, în schimb, petrecerile elegante de la restaurante de lux, acolo unde vor concerta mulți artiști de top din țară.

Articolul continuă după reclamă

Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, nu multe sunt vedetele care acceptă evenimente, de vreme ce își doresc și ei să petreacă timp alături de familiile lor. Pintre artiștii care fac compromisuri de Crăciun și Revelion 2026 și preferă să facă bani frumoși cu ocazia acestor sărbători se numără și Pepe, trupa Azur, Miki-ex-Kapital, Fuego și mulți alții.

Acești artiști își doresc să fie alături de fanii lor în noaptea dintre ani, încântându-i pe invitații cu recitaluri extraordinare, demne de a marca un început de 2026 așa cum se cuvine.

Dacă ești printre cei care nu are încă un plan de Revelion 2026, aceasta este ocazia ta să afli la ce petreceri mai poți găsi încă bilete pentru a te distrată alături de familie și prieteni așa cum se cuvine.

Ce trebuie să știe toți cei care cumpără bilete pentru Revelion 2026 pe ultima sută de metri este că prețurile vor fi destul de piperate. Organizatorii au anunțat prețuri pe măsură, în special cei care au invitat artiști celebri care să susțină concerte.

Fuego și-a anunțat deja fanii că în luna decembrie, între 4 și 28 decembrie 2025, va avea un turneu prin țară în marile orașe precum Constanța, Galați, Brăila, Pitești, Călărași, Târgoviște, Sibiu, Alba Iulia și Târgu Mureș. În ziua de Crăciun, chiar pe 25 decembrie, Paul Surugiu va cânta la Casa Seciu, în Boldești, județul Prahova. Prețul unui bilet ajunge la 390 lei de persoană. Biletul include și un meniu tradițional pentru masa de Crăciun, cu aperitiv tradițional, fel principal, desert și open bar.

Pe 28 decembrie, artistul va susține un concert la Berăria H în Capitală, iar prețul unui bilet pentru acest spectacol variază între aproximativ 30 lei și 150 lei de persoană.

De Revelion 2026, în perioada 30.12.2015 – 02.01.2026, cazarea și petrecerile de la Hotelul Piatra Mare din Poiana Brașov costă 825 lei de persoană. Acest tarif este perceput de organizatori pentru o cameră dublă, în care ocuparea minimă este de 2 persoane. În acest preț este inclus și micul dejun bufet, dar și petrecerea de Revelion 2026 cu muzică live, cu artiști precum Miki-ex-Kapital & Band, Mahala Rai Banda și Raluka & Band.

În noaptea dintre ani, Pepe va concerta la Noor Events, un local din Popești Leordeni. La petrecere vor fi invitate mai multe vedete, care nu au fost încă anunțate de organizatori. Prețul unui bilet variază între 400 și 840 lei. În acest tarif este inclus și meniul de Revelion 2026 care este unul bogat, de sărbătoare.

Trupa Azur va cânta la Retrovelion 2026, pe Arena Națională din București. Petrecerea va începe de la ora 20.00, iar artiștii care urmă pe scenă sunt trupa Azur, Taraful de la Vărbilău și Nicolaus Papadopoulos. Prețul pentru un bilet variază între 500 și 700 lei, potrivit Click.

Prin urmare, aceste petreceri de Revelion 2026 promit distracție garantată alături de vedete renumite din showbiz-ul românesc pentru cei care au bugetele necesare.

