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„Trucul” cu ventilatorul care poate fi fatal. Experții avertizează consumatorii să nu încerce așa ceva

Un „truc” cu ventilatorul a devenit viral pe rețelele de socializare în contextul unor temperaturi extreme, dar experții avertizează că poate fi fatal.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 23 Iunie 2026, 17:30 | Actualizat Marti, 23 Iunie 2026, 17:34
Ventilatoarele pot fi periculoase dacă nu le folosești corespunzător | Shutterstock
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Europa se confruntă cu temperaturi extreme după ce o parte din continent a fost acoperit de o „cupolă de căldură”, ce a cauzat deja zeci de morți.

În acest context, pe Internet au apărut numeroase „trucuri” care promit protecție împotriva căldurii extreme, scrie Daily Mail.

Dar unele dintre acestea pot fi periculoase și chiar mortale, avertizează experții.

Printre acestea se numără și „trucul” legat de ventilator, care a devenit rapid viral.

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„Trucul” cu ventilatorul care poate fi fatal

Cum partea vestică a Europei se confruntă cu temperaturi extreme ce pot atinge și 46 de grade Celsius, mulți caută pe Internet metode prin care își pot răcori locuințele.

Dar această căutare online s-ar putea dovedi periculoasă, avertizează experții. Unul dintre „trucurile de caniculă” care circulă pe rețelele sociale implică realizarea unui „aparat de aer condiționat DIY”.

Unii utilizatori susțin că legarea unor pungi cu gheață de ventilator poate ajuta la menținerea unei temperaturi mai scăzute în casă. Unii chiar aleg să acopere ventilatorul cu un prosop înghețat.

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Dar astfel de „trucuri” pot fi foarte periculoase, avertizează experții. Deși ai putea fi tentat să încerci aceste metode, experții de la Electrical Safety First au avertizat că acestea pot fi fatale.

Pe măsură ce gheața se topește, apa poate intra în contact cu motorul ventilatorului. Ceea ce te expune riscului de electrocutare.

„Evitați să fiți atrași de trucurile virale de caniculă pe care le vedem pe rețele sociale precum TikTok,” susține Giuseppe Capanna, inginer de siguranță a produselor la Electrical Safety First. „Nu e neobișnuit ca aceste trucuri să vă expună riscului de electrocutare.”

Pe măsură ce Europa se confruntă cu încă un val de caniculă, Electrical Safety First a evidențiat greșelile frecvente pe care le-ai putea face cu ventilatorul.

Dincolo de tendințele periculoase de pe TikTok, organizația de siguranță a consumatorilor recomandă să nu lași ventilatorul pornit peste noapte.

Cum să folosești ventilatorul în siguranță în timpul verii

„Poate fi tentant să menții aerul răcoros în timp ce nopțile devin umede, dar gospodăriile se expun riscului dacă apare o defecțiune a aparatului în timp ce dorm,” susține expertul. „Recomandăm oprirea ventilatorului înainte de culcare.”

Dacă nu poți dormi fără ventilator pornit, experții recomandă să verifici dacă ai un detector de fum în locuință.

Electrical Safety First sugerează, de asemenea, să așezi ventilatorul pe o suprafață plană și stabilă pentru a reduce riscul de răsturnare și să-l cureți de praf constant.

„Dacă grilele sau motorul acumulează praf, există 2 riscuri. Unul, motorul poate fi supus unei solicitări suplimentare din cauza prafului și murdăriei, și 2, praful poate deveni o sursă de aprindere dacă motorul se supraîncălzește,” susține expertul. „Curățați întotdeauna grilele pentru a vă asigura că ventilatorul funcționează eficient și este menținut în stare bună.”

„Asigurați-vă că scoateți ventilatorul din priză și urmați instrucțiunile producătorului înainte de a deschide grilajul sau de a încerca să îl curățați,” susține Capanna.

Dacă ventilatorul scoate un bâzâit slab, nu îl ignorați. Acesta poate fi un semn de avertizare al unei defecțiuni electrice, potrivit experților.

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Între timp, merită să fiți atenți la orice uzură a ventilatorului, precum și a cablurilor sale.

„Pe măsură ce temperaturile cresc, ne așteptăm ca oamenii să se grăbească să cumpere ventilatoare pentru a se răcori, mulți fiind tentați de variante mai ieftine văzute pe rețele sociale sau pe platforme online,” a continuat expertul. „Siguranța începe cu locul de unde cumpărați și recomandăm întotdeauna să apelați la comercianți de încredere, unde știți că produsul este fabricat la standarde înalte.”

„Felul în care folosiți ventilatorul e la fel de important. Oricât de tentant ar fi să îl lăsați pornit toată noaptea, nu recomandăm acest lucru. Dacă apare o defecțiune în timpul nopții, timpul de reacție este mult redus când dormiți,” avertizează Capanna. „Vă puteți asigura că nu folosiți din greșeală un ventilator defect. Verificați dacă nu a fost rechemat de producător sau dacă nu a dezvoltat o defecțiune pe durata vieții sale.”

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