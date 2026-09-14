Un cal a fost dus la o spălătorie self wash și spălat cu spumă auto. Imaginile au stârnit reacții, iar Poliția a fost sesizată.

Un cal a fost spălat cu spumă auto la o spălătorie self-service. Imaginile au ajuns la Poliție | Shutterstock

Un eveniment cel puțin neobișnuit a avut loc la o spălătorie auto self wash, unde un tânăr a venit cu o căruță trasă de un cal. Imaginile surprinse în timpul incidentului par desprinse din filme. Bărbatul a folosit produsele disponibile în spălătorie pentru a curăța căruța, însă, la un moment dat, și animalul a ajuns să fie spălat cu produsele destinate autoturismelor.

Un cal a fost spălat cu spumă auto la o spălătorie self-service

Calul, care era legat de căruță, a fost dat cu spumă auto și ulterior clătit cu jetul de apă al spălătoriei, în timp ce în jur se aflau și alte persoane. Scenele au atras atenția iubitorilor de animale, iar Asociația Ramses a reacționat public și a atras atenția asupra riscurilor la care ar fi putut fi expus animalul.

Într-un comunicat publicat pe conturile sale de Instagram, reprezentanții asociației au prezentat imaginile și au explicat de ce consideră situația una îngrijorătoare.

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„Pare incredibil, dar imaginile sunt cât se poate de reale.

Un cal legat la o căruță a fost dus la o spălătorie self wash. A fost spălată căruța, dar mai ales animalul.

Pe corpul calului a fost aplicată spumă auto, destinată spălării și curățării autovehiculelor, iar apoi animalul a fost clătit cu jetul de apă al spălătoriei.

Vorbim despre un animal viu. Spuma auto este un produs destinat curățării autovehiculelor, nu îngrijirii animalelor, iar folosirea unui asemenea produs pe pielea și părul unui cal poate reprezenta un risc pentru sănătatea și bunăstarea acestuia.

Un cal trebuie îngrijit în condiții potrivite, prin metode și cu produse destinate animalelor, fără să fie expus inutil stresului, disconfortului sau unor potențiale riscuri.

Imaginile au ajuns la Poliție

Am transmis o sesizare către Poliție și am solicitat verificarea situației, inclusiv a substanțelor folosite asupra animalului, precum și luarea măsurilor legale care se impun”, a spus Asociația Ramses.

Potrivit reprezentanților Asociației Ramses, cazul a fost sesizat Poliției, iar autoritățile urmează să verifice circumstanțele în care s-a produs incidentul. Printre aspectele care ar putea fi analizate se numără și substanțele folosite asupra calului, precum și eventualele efecte pe care acestea le-ar fi putut avea asupra animalului.

Deocamdată, nu este clar dacă animalul a suferit probleme de sănătate în urma incidentului. Asociația a solicitat însă verificarea situației și luarea măsurilor legale care se impun, în cazul în care autoritățile vor constata încălcări ale legislației privind protecția animalelor.

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Imaginile au stârnit numeroase reacții în mediul online, iar cazul a atras atenția asupra modului în care sunt folosite produsele din spălătoriile auto și asupra responsabilității pe care proprietarii o au față de animalele aflate în îngrijirea lor.