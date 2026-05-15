Un sfert din meciurile FIFA vor fi jucate în condiții periculoase, avertizează experții. La ce risc se expun fotbaliștii

Experții avertizează că un sfert din meciurile FIFA din acest an vor fi jucate în condiții periculoase, ce nu pot fi schimbate.

Experții avertizat fotbaliștii și fanii din Campionatul FIFA să fie atenți atunci când se prezintă la meciuri.

Potrivit celor mai recente date, experți din cadrul World Weather Attribution susțin că temperaturile vor fi periculoase pentru cel puțin un sfert din aceste meciuri, scrie Daily Mail.

Aceștia au studiat condițiile meteo pentru fiecare dintre cele 104 meciuri și au concluzionat că unele dintre ele ating un nivel periculos.

Temperaturile pentru 5 dintre aceste meciuri ar fi atât de ridicate încât experții susțin că ar trebui să fie amânate.

Potrivit experților, multe dintre aceste meciuri sunt programate pe stadioane fără aer condiționat, inclusiv în Miami, Kansas City, New York și Philadelphia.

„Clima în care se desfășoară turneul astăzi s-a schimbat fundamental în doar 32 de ani,” a avertizat dr. Joyce Kimutai, unul dintre autorii studiului. „Deși organizatorii au încercat să reducă riscul prin programarea unor meciuri din locațiile cu risc ridicat, precum Miami și Kansas City mai târziu în cursul zilei, există un risc real să vedem meciuri disputate în condiții nesigure pentru jucători și suporteri.”

Campionatul Mondial FIFA va începe în câteva săptămâni distanță. Meciurile urmează să se desfășoare în Canada, Mexic și Statele Unite între 11 iunie și 19 iulie.

Înaintea turneului, cercetătorii au încercat să înțeleagă cât de mare va fi pericolul reprezentat de căldură pentru jucători și fani.

În loc să se concentreze doar pe temperatura aerului, aceștia au folosit indicele WBGT (Wet Bulb Globe Temperature). Acest indicator măsoară cât de eficient se poate răci corpul uman.

„O zi de 30 de grade Celsius în condiții uscate și cu vânt e foarte diferită de o zi de 30 de grade cu umiditate ridicată, soare puternic și puțin vânt,” a explicat dr. Chris Mullington, coautor al studiului.

„Umiditatea ridicată reduce evaporarea transpirației, limitând principalul mecanism de răcire al corpului. De aceea temperatura WBGT e atât de importantă,” a continuat expertul.

Potrivit analizei, un sfert dintre toate meciurile vor fi disputate în condiții ce depășesc pragul de 26 de grade Celsius WBGT.

La acest nivel, FIFPRO, sindicatul global al jucătorilor, recomandă măsuri de siguranță precum sisteme de răcire și pauze speciale.

5 meciuri ar avea loc în condiții și mai riscante

În același timp, 5 meciuri sunt estimate să aibă loc în condiții în care WBGT depășește 28 de grade Celsius. Adică echivalentul a aproximativ 38 de grade în căldură uscată sau 30 de grade în condiții de umiditate ridicată.

Acesta e un nivel considerat periculos de către FIFPRO, care recomandă amânarea meciurilor.

„Când WBGT depășește 26 de grade, performanța jucătorilor poate avea de suferit. Peste 28 de grade, riscul unor afecțiuni grave cauzate de căldură devine mult mai îngrijorător. Nu doar pentru jucători, ci și pentru sutele de mii de suporteri din stadioane și zonele exterioare dedicate fanilor,” a continuat expertul.

„Insolația, cea mai gravă formă de afectare cauzată de căldură, poate pune viața în pericol, iar persoanele în vârstă și cele cu probleme medicale preexistente sunt deosebit de vulnerabile,” a continuat acesta.

Deși 3 dintre cele 16 stadioane dispun de măsuri de răcire, peste o treime dintre meciurile care au cel puțin 1 șansă din 10 să depășească pragul de 26 de grade WBGT sunt programate pe arene fără aer condiționat.

Printre acestea se numără și finala de pe stadionul New York New Jersey, care are acum o probabilitate de 1 la 8 de a depăși pragul de 26 de grade WBGT și o șansă de 3% de a atinge nivelul mai periculos de 28 de grade WBGT.

Riscul e aproximativ dublu față de cel existent la finala Cupei Mondiale din 1994. Mai mult, toate cele 16 orașe gazdă vor organiza festivaluri pentru suporteri în aer liber. Ceea ce înseamnă că sute de mii de fani ar putea fi expuși unor temperaturi fără precedent, chiar dacă stadioanele în sine au aer condiționat.

Cercetătorii pun aceste condiții extreme pe seama schimbărilor climatice provocate de activitatea umană și speră ca studiul să determine măsuri urgente pentru reducerea încălzirii globale.