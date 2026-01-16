Antena Căutare
Un șofer de TIR a vândut toată marfa pe care o transporta cu 1.200 de euro, dar și-a pus mâinile în cap când a aflat cât valora

Un șofer din TIR a vândut marfa pe care o transporta pentru suma de 1.200 euro, însă și-a pus mâinile în cap când a aflat cât valora totul, de fapt.

Publicat: Vineri, 16 Ianuarie 2026, 16:43
Descoperă ce marfă a vândut șoferul de TIR, de fapt | Shutterstock

Aceasta este incredibila situație prin care a trecut un bărbat de meserie șofer de TIR. Omul a decis să vândă marfa pe care o transporta pentru suma de 1.200 de euro. Totuși, acesta și-a pus mâinile în cap atunci când a aflat cât valora de fapt, dar și înc e probleme a intrat.

Bărbatul în cauză transporta 12,5 tone de ciocolată și un om de afaceri s-a oferit să îi cumpere el marfa. I-a dat șoferului de TIR suma de 1.200 de euro, deși aceasta valora 113.737 de euro.

Când victima a realizat că nu și-a primit marfa a semnalat cazul la autorități, iar poliția a intervenit și a recuperate transportul în Alicante (Spania).

Citește și: De ce le place americanilor să conducă mașini automate, dar europenii le preferă pe cele manuale. Detaliul dezvăluit de experți

Ancheta a scos la iveală faptul că șoferul de TIR fusese la Zaragoza (Spania), unde a încărcat în vehicul 12,5 tone de ciocolată aparținând unei companii, urmând ca marfa să fie transportată la un centru logistic din Elche. Totuși, șoferul de TIR nu a dus marfa la destinația stabilită, ci s-a gândit că ar putea să câștige ceva de pe urma transportului respective. A contactat telefonic un alt inculpat, căruia i-a vândut marfa pentru suma de 1.200 de euro. După ce a golit marfa, camionul a fost abandonat. Poliția a deschis anchetă, a găsit și arestat inculpații, dar și respectivul TIR. Marfa a fost recuperate și ea, căci șoferul de TIR a oferit toate detaliile necesare, a informat libertatea.ro.

Citește și: Șoferița de tir care face senzație pe șoselele din România: conduce un camion roz și are trei pisici

imagine cu un sofer de tir intr-un tir

Victima și-a primit marfa, iar șoferul de TIR și-a pus mâinile în cap atunci când a realizat cât valora de fapt marfa, dar și că va răspunde penal pentru faptele sale. A fost condamnat la un an de închisoare, iar cumpărătorul a primit și el șase luni de închisoare. Întâmplare a făcut rapid înconjurul lumii.

