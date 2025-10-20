De ce le place americanilor să conducă mașini automate, dar europenii le preferă pe cele manuale. Detaliul dezvăluit de experți

Antena Căutare
Te-ai întrebat de ce le place americanilor să conducă mașini automate, pe când europenii par să prefere cutia de viteze automate? Există un răspuns la care puțini se gândesc.

Publicat: Luni, 20 Octombrie 2025, 16:15 | Actualizat Luni, 20 Octombrie 2025, 16:17
Există un motiv pentru care americanii tind să prefere mașinile automate

Americanilor le place mai mult să conducă mașini automate, pe când europenii încă preferă cutia de viteze automată, potrivit celor mai recente date legate de vânzările din domeniul auto.

Există un motiv pentru aceste predilecții, potrivit lui Kevin Kirbitz, expert în cadrul General Motors, și Matt Anderson, expert în cadrul Henry Ford Museum of American Innovation, scrie Reader’s Digest.

Potrivit celui mai nou raport EPA Automotive Trends, mai puțin de 1 mașină manuală e vândută pentru fiecare mașini automate în SUA.

Mai mult, producția de mașini cu o cutie de viteze manuală a scăzut sub 1% din industria auto din SUA din 2021.

De ce le place americanilor să conducă mașini automate, dar europenii preferă cutia de viteze manuală

Potrivit datelor CarMax, americanilor le place să conducă mașini automate. Cele cu transmisie manuală au reprezentat sub 2.5% din totalul vânzărilor din 2023. Până în iulie 2025, procentul a scăzut la doar 1,83% din vânzări.

În comparație, transmisia manuală rămâne mult mai răspândită în Europa, deși înregistrează scăderi și acolo. Potrivit JATO Dynamics, în anul 2000, 89% dintre toate vehiculele înmatriculate în Europa aveau cutii manuale. Până în 2017, cifra a scăzut la 78% pentru mașinile noi, iar în 2022 a coborât la doar 34%.

SUA au trecut la mașinile automate în urmă cu mai multe decenii. General Motors a introdus prima transmisie automată hidraulică de succes în serie în linia Oldsmobile, pentru modelele anului 1940. Acestea au avut un succes fantastic, dată fiind infrastructura din SUA.

„Rețeaua vastă de drumuri și natura călătoriilor lungi din SUA păreau mai prietenoase cu transmisiile automate,” explică Kirbitz.

„Americanii au adoptat transmisia automată aproape de la început,” susține Anderson.

„America este o țară mare, cu drumuri lungi, ceea ce încurajează folosirea oricărui confort posibil într-o mașină. Iar în afară de demarorul electric introdus de Cadillac în 1912, probabil că nu există o invenție auto mai convenabilă decât transmisia automată.”

Într-un singur deceniu, mașinile automate deja au fost adoptate la scară largă în SUA.

„Automatele depășeau deja în vânzări cutiile manuale la mijlocul anilor ’50,” susține Anderson.

Europa continuă să prefere cutia de viteze manuală

În timp ce America a adoptat rapid cutiile automate după Al Doilea Război Mondial, Europa a le-a preferat pe cele manuale, tendință ce continuă.

„Într-o perioadă în care America înflorea după război, Europa era în reconstrucție, materialele erau rare, iar mașinile erau scumpe”, explică Kirbitz.

Transmisiile manuale erau mai simple și mai ieftine decât noile automate sofisticate. În plus, erau mult mai eficiente din punct de vedere al consumului de combustibil.

„Prețul mai mic al benzinei în SUA a încurajat condusul pe distanțe lungi și a făcut ca diferențele de consum între automate și manuale să conteze mai puțin,” a continuat Anderson.

„Producătorii și șoferii europeni au fost mereu mai preocupați de manevrabilitate, răspuns și senzația de control a mașinii,” explică Anderson. „O cutie manuală oferă șoferului un control mai precis și îl face să se simtă mai conectat la mașină.”

„Americanii petrec mai mult timp în mașini, în timp ce europenii merg mai mult pe jos sau cu bicicleta,” spune Anderson.

În SUA, unde condusul pe distanțe lungi e normal, accentul a fost pus mai mult pe confort și ușurință în utilizare, de unde și preferința pentru cutiile automate.









