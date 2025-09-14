Șoferița de tir care face senzație pe șoselele din România: conduce un camion roz și are trei pisici

Dacă Barbie ar avea un TIR, ar semăna perfect cu cel al Georgetei Szollos.

Georgeta are deja 13 ani de experiență la volanul camioanelor

Camionul ei pare mai degrabă scos din filmul „Barbie” regizat de Greta Gerwig, decât din peisajul dur al șoselelor europene.

Șoferița de tir care face senzație pe șoselele din România

Cu nuanța lui intensă de roz și siluete de pisici desenate pe caroserie, camionul nu are cum să treacă neobservat. Surpriza este și mai mare atunci când la volan se află o șoferiță cu părul roz, însoțită de cele trei pisici ale sale, care îi țin companie la drum lung, liniștite sau curioase.

Georgeta, cunoscută drept „Barbie de România”, are peste 13 ani de experiență ca șofer profesionist. Ea mărturisește că drumurile ar fi mult mai grele fără pisicile ei, care transformă fiecare cursă într-una mai ușoară și presărată cu momente amuzante.

Interiorul TIR-ului este la fel de impresionant ca și exteriorul: totul, de la pat până la micile obiecte decorative, este în nuanțe de roz. O oază de feminitate și bună dispoziție, în inima unei profesii văzute de mulți ca fiind doar pentru bărbați.

Nu e de mirare că Georgeta și tirul ei roz fac furori pe TikTok, unde clipurile cu pisicile ei strâng zeci de mii de vizualizări.

Șoferița Barbie este însoțită la drum de cele trei pisici ale sale

La 36 de ani, Georgeta are deja 13 ani de experiență la volanul camioanelor și impresionează prin modul în care a ales să practice meseria rezervată, în general, bărbaților.

Georgeta locuiește în comuna Crăciunelu de Jos, județul Alba. După nouă ani petrecuți pe șoselele Spaniei, s-a întors acasă, și-a cumpărat propriul camion și acum lucrează pe cont propriu.

Pentru a se simți cât mai confortabil pe drumurile lungi, Georgeta și-a amenajat cabina TIR-ului în culoarea ei preferată – roz – și poartă adesea ținute în aceeași nuanță. Așa a ajuns să fie supranumită „Barbie de România”.

La drum nu este niciodată singură, ci mereu alături de pisicile ei. Dacă până anul trecut erau doar două – Norocel și Pisy – acum sunt trei. Povestea lui Norocel este una specială: Georgeta l-a salvat de la moarte după ce i-a apărut în fața camionului, rănit și flămând, și a decis să-l păstreze.

Georgeta poartă decolteuri adânci și se îmbracă în roz

Aranjată și îmbrăcată sexy chiar și la volan, Georgeta pare mai degrabă o fată de oraș decât o șoferiță de TIR. Ea recunoaște însă că nu a fost mereu atât de cochetă.

„Când am început șoferia, m-am tuns scurt, mi-am luat haine de la bărbați, m-am îmbrăcat ca un bărbat, iar când m-am dus la încărcat, m-a strigat un băiat: «Hai, colegule!». Atunci mi-am schimbat stilul. O femeie trebuie să fie femeie orice muncă face, trebuie să fie frumoasă oricând”, a povestit Georgeta, potrivit gândul.info.

Tânăra și-a dat seama că iubește șofatul după ce a încercat mai multe meserii, dar niciuna nu i s-a potrivit.

„Am făcut Facultatea de Management, am terminat-o, dar după aceea nu mi-a mai plăcut. Am făcut și cursuri de hair stylist și make-up artist și nici asta nu mi-a plăcut. Ca să mă întrețin și să pot face școala, m-am angajat la tot felul de magazine. Când mi-am luat carnetul de profesionist, direct pe TIR m-am dus”, a completat ea.