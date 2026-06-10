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NASA a dezvăluit echipajul Artemis III. Cei 4 astronauți care fac parte din „începutul Flotei Stelare”

NASA a dezvăluit echipajul Artemis III, ce va include 4 astronauți și a fost descris drept „începutul Flotei Stelare”.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 10 Iunie 2026, 15:19 | Actualizat Miercuri, 10 Iunie 2026, 15:25
NASA a dezvăluit ce vor face cei 4 astronauți în spațiu | Shutterstock
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Artemis III va fi următoarea mare misiune lunară programată de NASA, deși a suferit numeroase schimbări acest an.

Inițial, cu Artemis III, NASA voia să aducă iar oamenii pe Lună, scrie BBC News.

Dar noua administrație a schimbat acel plan. Acum, misiunea Artemis III nici nu se va apropia de Lună.

Chiar și așa, echipajul anunțat acum a fost descris de administratorul NASA drept „începutul Flotei Stelare”.

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NASA a dezvăluit echipajul Artemis III

Misiunea Artemis III fusese inițial planificată ca prima aselenizare cu echipaj uman de la Apollo 17, în 1972. 2 astronauți urmau să aterizeze în apropierea polului sud și să petreacă o săptămână pe suprafața lunară.

Însă, în februarie, NASA a schimbat planul și a anunțat că misiunea va zbura doar pe orbită joasă în jurul Pământului, la o distanță în spațiu doar puțin mai mare decât cea a Stației Spațiale Internaționale. Acolo, se va andoca cu prototipuri de vehicule de aselenizare.

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Administratorul NASA, Jared Isaacman, a declarat că, totuși, misiunea va fi cea mai complexă realizată vreodată.

„Această misiune va necesita cea mai impresionantă coordonare a lansărilor de rachete grele din istorie. Se va baza pe talentul și capacitățile echipelor din guvern și din comunitatea zborurilor spațiale,” a declarat Isaacman.

Echipajul Artemis III va fi compus din 4 persoane. Astronautul NASA Randy Bresnik va fi comandantul misiunii. Luca Parmitano, din cadrul Agenției Spațiale Europene (ESA), va fi pilotul misiunii, după ce a petrecut peste 300 de zile în spațiu. Americanii Andre Douglas și Frank Rubio vor fi specialiștii misiunii.

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Bob Heintz va fi membru al echipajului de rezervă. El este pilot de test și a acumulat 170 de zile în spațiu. Astfel, poate prelua orice rol necesar în cadrul misiunii.

Isaacman a afirmat că progresele științei încep să transforme în realitate ceea ce odinioară exista doar în imaginația oamenilor, și că acesta „pare începutul Comandamentului Flotei Stelare”, o referire la universul Star Trek.

Întârzierilor programului companiei SpaceX a dus la schimbarea Artemis III

Artemis III a fost transformată dintr-o aselenizare istorică într-un test tehnologic pe orbita Pământului din cauza întârzierilor programului Starship al companiei SpaceX, deținută de Elon Musk. Acesta e vehiculul conceput pentru a transporta astronauții de pe orbita lunară la suprafața Lunii.

De asemenea, s-a considerat că ar fi un salt prea mare să se treacă direct de la survolarea Lunii în cadrul misiunii Artemis II la o aselenizare, fără a testa mai întâi procedura de andocare cu vehiculele de aselenizare pe orbită terestră.

În martie 2026, Government Accountability Office (GAO) a constatat că SpaceX a făcut „progrese limitate în dezvoltarea tehnologiilor necesare realimentării pe orbită și stocării combustibililor criogenici”.

Starship e atât de greu încât nu poate ajunge la Lună fără a fi realimentat mai întâi pe orbita Pământului. Acest lucru presupune lansarea unei flote de nave-cisternă care să transfere succesiv metan lichid și oxigen lichid criogenic. E o manevră extrem de ambițioasă care nu a fost încă testată.

În plus, luna trecută, racheta New Glenn, creată de celălalt partener al NASA, Blue Origin, a explodat în timpul unui test de rutină.

Blue Origin nu dispune de o altă rampă de lansare pentru New Glenn, iar repararea pagubelor ar putea dura luni de zile.

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Când SpaceX a suferit o explozie similară în septembrie 2016, companiei i-au trebuit 15 luni pentru a reveni la operațiuni. În contextul în care avea alte rampe de lansare disponibile. Blue Origin nu are această opțiune.

În cel mai optimist scenariu al NASA, Artemis III va zbura în 2027 ca misiune demonstrativă. Artemis IV ar urma să încerce o aselenizare la începutul lui 2028.

Artemis V, concepută pentru o a 2-a aselenizare și pentru începerea construcției unei baze lunare, ar urma mai târziu în același an.

China și-a anunțat obiectivul de a realiza o aselenizare cu echipaj uman până în 2030. Un ordin executiv semnat de Donald Trump în decembrie 2025 a cerut NASA să readucă astronauți pe Lună până în 2028, înainte de încheierea mandatului său, și să stabilească primele elemente ale unei baze lunare până în 2030.

„Nu m-ar surprinde deloc dacă China ar ajunge prima acolo.” a declarat dr. Simeon Barber, cercetător specializat în studiul Lunii.

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