Artistul de muzică populară și preşedintele CJ Sălaj Dinu Iancu-Sălăjanu a fost plasat sub control judiciar. Care este motivul 

Dinu Iancu-Sălăjanu, artistul de muzică populară și preşedintele CJ Sălaj, a fost pus sub control judiciar în dosarul de corupţie şi spălare de bani de la DNA, privind achiziţii ale unor lucrări de utilitate publică.

O prezență cunoscută în lumea folclorului și ulterior și în cea politică, ocupând funcția de Preşedinte al Consiliului Judeţean Sălaj, Dinu Iancu Sălăjanu a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile.

Plasarea artistului în control judiciar este în dosarul de corupţie şi spălare de bani de la DNA, privind achiziţii ale unor lucrări de utilitate publică, dosar în care este vizat şi preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, social-democratul Radu Moldovan, potrivit news.ro.

Dinu Iancu-Sălăjanu a fost plasat sub control judiciar

În acest caz, procurorii anticorupţie au făcut, miercuri, 69 de percheziţii în România, la sediile unor instituţii publice, la societăţi comerciale şi la domiciliile unor persoane, dar şi în Franţa. Descinderi au avut loc la Consiliile Judeţene Bistriţa-Năsăud şi Sălaj, dar şi la domiciliul lui Radu Moldovan, în trei cauze penale privind infracţiuni de corupţie şi spălare de bani.

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Cluj efectuează cercetări în trei cauze penale ce vizează suspiciuni privind săvârșirea, în perioada 2022 - prezent, a unor infracțiuni de corupție și asimilate celor de corupție, respectiv spălare de bani, în contextul achizițiilor unor lucrări de utilitate publică la nivelul Consiliilor Județene Bistrița-Năsăud și Sălaj.

Ce a transmis DNA

„În cursul zilei de 22 aprilie 2026, în baza mandatelor emise de instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 69 de locații situate pe raza județelor Bistrița-Năsăud, Cluj, Sălaj, Iași și municipiul București, fiind vizate sediile a două instituții publice, respectiv domiciliile unor persoane fizice și sediile/punctele de lucru ale unor operatori economici.

De asemenea, în executarea unui ordin european de anchetă, se desfășoară activități de percheziție domiciliară și pe teritoriul statului francez. Acestea au loc cu sprijinul Direcției Naționale Anticorupție-Structura centrală, a Serviciilor Teritoriale Alba Iulia, Brașov, Iași, Oradea, Pitești, Suceava și Timișoara, EUROJUST, I.P.J. Alba, I.P.J. Cluj și I.P.J. Maramureș, S.R.P.T. Cluj-Napoca, precum și a Jandarmeriei Române.

Raportat la actele procedurale efectuate în prezenta cauză, precizăm că, atunci când împrejurările vor permite, vom fi în măsură să oferim detalii suplimentare”, au transmis reprezentanții DNA.

Moldovan a demisionat, miercuri, de la conducerea PSD Bistriţa-Năsăud, funcţia fiind preluată interimar de către Bogdan Ivan.

