Artistul de muzică populară și preşedintele CJ Sălaj Dinu Iancu-Sălăjanu a fost plasat sub control judiciar. Care este motivul 

Dinu Iancu-Sălăjanu, artistul de muzică populară și preşedintele CJ Sălaj, a fost pus sub control judiciar în dosarul de corupţie şi spălare de bani de la DNA, privind achiziţii ale unor lucrări de utilitate publică. 

Publicat: Joi, 23 Aprilie 2026, 12:32 | Actualizat Joi, 23 Aprilie 2026, 12:35
Artistul de muzică populară și preşedintele CJ Sălaj Dinu Iancu-Sălăjanu a fost plasat sub control judiciar

O prezență cunoscută în lumea folclorului și ulterior și în cea politică, ocupând funcția de Preşedinte al Consiliului Judeţean Sălaj, Dinu Iancu Sălăjanu a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile.

Plasarea artistului în control judiciar este în dosarul de corupţie şi spălare de bani de la DNA, privind achiziţii ale unor lucrări de utilitate publică, dosar în care este vizat şi preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, social-democratul Radu Moldovan, potrivit news.ro.

Citește și: Finala X Factor 2021. Nick Casciaro, duet formidabil cu Dinu Iancu Sălăjanu: „Un moment ca de Oscaruri!”

În acest caz, procurorii anticorupţie au făcut, miercuri, 69 de percheziţii în România, la sediile unor instituţii publice, la societăţi comerciale şi la domiciliile unor persoane, dar şi în Franţa. Descinderi au avut loc la Consiliile Judeţene Bistriţa-Năsăud şi Sălaj, dar şi la domiciliul lui Radu Moldovan, în trei cauze penale privind infracţiuni de corupţie şi spălare de bani.

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Cluj efectuează cercetări în trei cauze penale ce vizează suspiciuni privind săvârșirea, în perioada 2022 - prezent, a unor infracțiuni de corupție și asimilate celor de corupție, respectiv spălare de bani, în contextul achizițiilor unor lucrări de utilitate publică la nivelul Consiliilor Județene Bistrița-Năsăud și Sălaj.

Ce a transmis DNA

„În cursul zilei de 22 aprilie 2026, în baza mandatelor emise de instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 69 de locații situate pe raza județelor Bistrița-Năsăud, Cluj, Sălaj, Iași și municipiul București, fiind vizate sediile a două instituții publice, respectiv domiciliile unor persoane fizice și sediile/punctele de lucru ale unor operatori economici.

De asemenea, în executarea unui ordin european de anchetă, se desfășoară activități de percheziție domiciliară și pe teritoriul statului francez. Acestea au loc cu sprijinul Direcției Naționale Anticorupție-Structura centrală, a Serviciilor Teritoriale Alba Iulia, Brașov, Iași, Oradea, Pitești, Suceava și Timișoara, EUROJUST, I.P.J. Alba, I.P.J. Cluj și I.P.J. Maramureș, S.R.P.T. Cluj-Napoca, precum și a Jandarmeriei Române.

Raportat la actele procedurale efectuate în prezenta cauză, precizăm că, atunci când împrejurările vor permite, vom fi în măsură să oferim detalii suplimentare”, au transmis reprezentanții DNA.

Moldovan a demisionat, miercuri, de la conducerea PSD Bistriţa-Năsăud, funcţia fiind preluată interimar de către Bogdan Ivan.

Citește și: Prima reacție a lui Călin Donca după ce a câștigat procesul cu Dorian Popa. Ce sumă trebuie să-i dea vloggerul

AS.ro “Ce simţiţi când vă spune lumea că sunteţi miliardar?” Răspunsul fabulos dat de Ion Ţiriac: “Am un singur lux” &#8220;Ce simţiţi când vă spune lumea că sunteţi miliardar?&#8221; Răspunsul fabulos dat de Ion Ţiriac: &#8220;Am un singur lux&#8221;
Observatornews.ro Ce salariu are Mugur Isărescu, guvernatorul BNR. Lista indemnizaţiilor şefilor din instituţie Ce salariu are Mugur Isărescu, guvernatorul BNR. Lista indemnizaţiilor şefilor din instituţie
Antena 3 O femeie perfect sănătoasă a cerut să fie eutanasiată pentru că este prea îndurerară de pierderea fiului ei. Va muri vineri, în Elveția O femeie perfect sănătoasă a cerut să fie eutanasiată pentru că este prea îndurerară de pierderea fiului ei. Va muri vineri, în Elveția
SpyNews Dinu Maxer a recunoscut că este gelos! Ce reguli a impus în căsnicia cu Magdalena Chihaia: ”Știu ce simt eu” Dinu Maxer a recunoscut că este gelos! Ce reguli a impus în căsnicia cu Magdalena Chihaia: ”Știu ce simt eu”

De ce fiul lui Trump nu e eligibil să fie trimis în armată pe fondul războiului din Iran. Motivul pentru care nu se poate înrola
De ce fiul lui Trump nu e eligibil să fie trimis în armată pe fondul războiului din Iran. Motivul pentru care nu...
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de Kevin Federline după reuniunea cu cântăreața
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de... Catine.ro
Nicușor Dan a donat sânge la Palatul Cotroceni. Video cu mesajul oficial al președintelui României
Nicușor Dan a donat sânge la Palatul Cotroceni. Video cu mesajul oficial al președintelui României
Demet Özdemir răspunde criticilor din mediul online. „Mi-e rușine în numele vostru”
Demet Özdemir răspunde criticilor din mediul online. „Mi-e rușine în numele vostru” Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Marea dorinţă pe care Mircea Lucescu o avea de la fiul Răzvan, înainte să moară: “Sper să reuşească”
Marea dorinţă pe care Mircea Lucescu o avea de la fiul Răzvan, înainte să moară: “Sper să... AntenaSport
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în care au făcut marele anunț. Video
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în... Elle
Prima reacție a lui Ștefan Popescu după eliminarea lui Jini de la Chefi la cuțite. Ce sfat i-a dat
Prima reacție a lui Ștefan Popescu după eliminarea lui Jini de la Chefi la cuțite. Ce sfat i-a dat Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Risotto cremos cu sparanghel, ciuperci și mazăre. Un preparat gustos și sățios
Risotto cremos cu sparanghel, ciuperci și mazăre. Un preparat gustos și sățios HelloTaste.ro
O stație pentru mașini electrice, pusă în câmp, fără drum de acces. Primar, despre investiția de 100.000 de euro: „Nu totul e perfect”
O stație pentru mașini electrice, pusă în câmp, fără drum de acces. Primar, despre investiția de 100.000 de... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Dezvăluirile care îl distrug pe Kelemen Hunor! Cine pompează banii în UDMR!
Dezvăluirile care îl distrug pe Kelemen Hunor! Cine pompează banii în UDMR! BZI
Bolojan forțează un guvern minoritar și și-a trimis parlamentarii să racoleze voturi din zona „extremistă”
Bolojan forțează un guvern minoritar și și-a trimis parlamentarii să racoleze voturi din zona „extremistă” Jurnalul
Metroul se scumpește din nou. Cât vor plăti bucureștenii de la 1 mai? Ministrul a luat decizia imediat înainte de demisie
Metroul se scumpește din nou. Cât vor plăti bucureștenii de la 1 mai? Ministrul a luat decizia imediat înainte... Kudika
Prima țară din Europa care nu mai vrea să fie in NATO. Președintele a anunțat referendum pentru iesirea din NATO
Prima țară din Europa care nu mai vrea să fie in NATO. Președintele a anunțat referendum pentru iesirea din NATO Redactia.ro
Ce salariu are Mugur Isărescu, guvernatorul BNR. Lista indemnizaţiilor şefilor din instituţie
Ce salariu are Mugur Isărescu, guvernatorul BNR. Lista indemnizaţiilor şefilor din instituţie Observator
Când și de ce e indicată testarea secrețiilor vaginale. Simptomele care nu trebuie ignorate
Când și de ce e indicată testarea secrețiilor vaginale. Simptomele care nu trebuie ignorate MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
De ce trebuie să vorbim despre depresie în timpul sarcinii
De ce trebuie să vorbim despre depresie în timpul sarcinii DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor UseIT
Cartofi noi cu sparanghel, bacon și ouă fierte moi
Cartofi noi cu sparanghel, bacon și ouă fierte moi Hello Taste
