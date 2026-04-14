Prima reacție a lui Călin Donca după ce a câștigat procesul cu Dorian Popa. Ce sumă trebuie să-i dea vloggerul

Călin Donca a câștigat procesul cu Dorian Popa și cere despăgubiri. Prima reacție a afaceristului și ce sumă ar putea plăti vloggerul.

Publicat: Marti, 14 Aprilie 2026, 13:58 | Actualizat Marti, 14 Aprilie 2026, 14:00
Călin Donca și Dorian Popa au avut în trecut o relație de prietenie, dar și de afaceri. Cei doi parteneri au intrat însă în conflict în urma unor acuzații pe care Dorian le-ar fi adus la adresa lui Călin Donca. La acel moment, Donca a promis că va intenta proces împotriva lui Dorian Popa, iar acum pare că lucrurile au ajuns la un final.

Călin Donca a câștigat în cele din urmă procesul cu Dorian Popa, iar vloggerul este acum nevoit să plătească daune. Afaceristul a avut și prima reacție după această decizie. În ciuda relației de prietenie din trecut, situația recentă a dus la o ruptură între cei doi bărbați. Donca a declarat că a fost profund dezamăgit de atitudinea lui Dorian, mai ales pentru că îl considera parte din cercul său de apropiați.

Articolul continuă după reclamă

Călin l-a acuzat pe Dorian că a mințit în afirmațiile pe care le-a făcut la adresa sa în mediul online.

„Era prea simplu pentru judecători să dea la o parte un întreg dosar pe această temă. Am avut mari emoții, deoarece este primul caz de acest fel de notorietate, cel puțin eu nu am auzit de altele în care un influencer este tras la răspundere pentru răul pe care îl face unei entități juridice”, a declarat Călin Donca în cadrul emisiunii Viața fără filtru.

Acesta a tras un semnal de alarmă cu privire la ușurința cu care unii influenceri fac declarații în mediul online. De asemenea, omul de afaceri consideră că persoanele publice ar trebui să fie trase la răspundere pentru afirmațiile false.

„Aș vrea ca, mai departe, după acest proces, acești influenceri, mai ales cei care sunt și plătiți, să aibă o altă responsabilitate și mai multă grijă atunci când apar online și spun anumite lucruri. Să știe că s-ar putea să și plătească dacă spun lucruri greșite”, a mai spus Călin Donca.

Ce despăgubiri a cerut Călin Donca în instanță

Omul de afaceri ar fi cerut inițial 30.000 de euro despăgubiri, precizând că suma este una simbolică. Potrivit declarațiilor ulterioare, prejudiciul ar fi mult mai mare, iar valoarea despăgubirilor ar putea depăși câteva sute de mii de euro.

„Am cerut 30.000 de euro pentru că este o sumă simbolică. Este suma cu care el a mințit o țară întreagă că ar fi venit să-mi plătească mie să fie investitor. Am cerut-o simbolic, la momentul respectiv nu știam care sunt daunele. Fiind proces pe fond, vom face și o expertiză amănunțită. Până la ora aceasta, cu siguranță daunele depășesc câteva sute de mii de euro”, a mai spus Călin Donca.

Descoperă detalii despre viețile soțiilor și prietenelor fotbaliștilor din Premier League în documentarul Married to the Game. Sezonul 2 e disponibil integral în AntenaPLAY.
FURNICUȚELE - Marea premieră, pe 20 aprilie, de la ora 17:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY!
