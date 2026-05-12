Péter Magyar a venit cu cei trei fii ai săi la învestire. Cum arată mama băieților, de care premierul e divorțat

Péter Magyar a făcut un apel emoționant pentru protejarea celor trei copii ai săi de atenția publică. Premierul Ungariei a vorbit și despre perioada dificilă prin care a trecut familia sa după divorțul de Judit Varga.

Péter Magyar a făcut un apel emoționant pentru protejarea celor trei copii ai săi de atenția publică. Premierul Ungariei a vorbit și despre perioada dificilă prin care a trecut familia sa după divorțul de Judit Varga. | Getty Images

Noul prim-ministru al Ungariei, Péter Magyar, a lansat un apel public prin care a solicitat presei și opiniei publice să respecte intimitatea celor trei copii ai săi. Acesta a declarat că nu își dorește ca băieții să fie tratați ca persoane publice, în ciuda rolului politic important pe care îl are tatăl lor.

Péter Magyar a venit cu cei trei fii ai săi la învestire

Premierul ungar a făcut o postare emoționantă pe Facebook, în care apare alături de cei trei fii ai săi. Imaginea ar fi fost surprinsă chiar după ceremonia de inaugurare și a atras rapid atenția internauților. Fotografia simbolizează atât ascensiunea sa în politică, cât și sprijinul familiei într-un moment important din viața sa publică.

Péter Magyar a subliniat faptul că cei mici ar trebui lăsați să crească departe de ochii publicului și de presiunea mediatică.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„Cei trei fii ai mei. Ei sunt cei mai importanți pentru mine pe lume. Fără ei nu aș fi reușit să trec prin această călătorie dificilă de doi ani.

Ceea ce am simțit ieri, pe treptele Parlamentului, a fost recunoștință, mândrie și iubire.

Știu că de multe ori le-a fost foarte greu și că nici anii care urmează nu vor fi ușori.

Sunt încă niște copii. La fel de copii cum sunt și fiii și fiicele voastre. Nu vor mai fi persoane publice. Vă rog să respectați acest lucru și să îi ajutați, pentru ca ei să poată avea aceeași copilărie ca ceilalți tineri din Ungaria”, a transmis premierul Ungariei.

Cine este Judit Varga, fosta soție a lui Péter Magyar

Judit Varga este una dintre cele mai cunoscute figuri politice din Ungaria din ultimii ani. Ea a fost ministrul Justiției în guvernul lui Viktor Orbán între 2019 și 2023 și a avut un rol important în relația Ungariei cu instituțiile europene.

Citește și: Peter Magyar este divorțat. Cine este fosta soție a noului premier al Ungariei. Separarea a fost cu scandal și acuzații reciproce

Judit Varga și Péter Magyar s-au căsătorit în anul 2006 și au împreună trei fii. Cei doi au divorțat în 2023, după aproape 18 ani de relație. După separare, relația lor a devenit extrem de tensionată și intens mediatizată.

Fosta ministră l-a acuzat public pe Péter Magyar de abuz verbal și fizic în timpul căsniciei, acuzații pe care actualul premier le-a negat în repetate rânduri. Retragerea lui Judit Varga din viața politică a venit în contextul unui scandal de grațiere care a afectat imaginea guvernului ungar.

În prezent, Judit Varga nu mai ocupă funcții publice și apare destul de rar în spațiul public, preferând o viață discretă după divorț și controversele politice.