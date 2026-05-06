Pe cine vrea Gigi Becali premier. Ce declarații a făcut după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan

Gigi Becali a făcut declarații după căderea Guvernului Bolojan și a spus pe cine ar vrea premier. Evenimentul recent din politica României a atras atenția presei internaționale.

Gigi Becali nu a stat mult pe gânduri și a făcut declarații tranșante după căderea Guvernului condus de Ilie Bolojan. Fostul deputat AUR și patron al FCSB a vorbit deschis despre scena politică și a dezvăluit pe cine și-ar dori în fruntea Guvernului României.

Pe cine vrea Gigi Becali premier

Becali s-a numărat printre cei care au votat marți, 5 mai, moțiunea de cenzură care a dus, în cele din urmă, la căderea Guvernului Bolojan. Decizia sa a atras atenția, mai ales că acesta nu s-a ferit să își exprime preferințele politice pentru viitorul Executiv.

Întrebat pe cine ar vedea în locul lui Ilie Bolojan, Gigi Becali a răspuns rapid, fără să stea pe gânduri. Potrivit acestuia, varianta sa preferată pentru funcția de premier este Alexandru Nazare, actualul ministru al Finanțelor.

„Hai să spun Nazare, Nazare îmi place”, a declarat Gigi Becali în Parlamentul României, potrivit Antena Sport.

Omul de afaceri nu a oferit însă detalii suplimentare despre scenariile politice viitoare și nici despre posibile alianțe sau negocieri, preferând să rămână rezervat în privința evoluțiilor de pe scena politică.

Căderea Guvernului Bolojan, reflectată și în presa internațională

Evenimentul politic de marți, 5 mai, a atras atenția și presei internaționale. Publicația Politico a relatat pe larg despre situația din România și despre contextul în care a fost demis Guvernul.

Potrivit sursei citate, Partidul Social-Democrat (PSD), formațiune de centru-stânga, a avut un rol decisiv în adoptarea moțiunii de cenzură. Nemulțumit de politicile de austeritate promovate de Executiv, PSD s-a retras din coaliția condusă de Partidul Național Liberal (PNL) și a anunțat că va susține demiterea premierului.

În acest context, PSD ar fi colaborat punctual cu Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), formațiune de extremă dreapta, pentru a asigura majoritatea necesară căderii Guvernului.

Guvernul condus de Ilie Bolojan și PNL se aflau la putere din 2025, după demisia fostului premier Marcel Ciolacu. Demiterea Executivului vine la mai puțin de un an după alegerile prezidențiale controversate, în care Nicușor Dan a reușit să îl învingă pe George Simion, liderul AUR.

