Antena Căutare
Home News Politic Pe cine vrea Gigi Becali premier. Ce declarații a făcut după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan

Pe cine vrea Gigi Becali premier. Ce declarații a făcut după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan

Gigi Becali a făcut declarații după căderea Guvernului Bolojan și a spus pe cine ar vrea premier. Evenimentul recent din politica României a atras atenția presei internaționale.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 06 Mai 2026, 14:46 | Actualizat Miercuri, 06 Mai 2026, 14:47
Galerie
Gigi Becali a făcut declarații după căderea Guvernului Bolojan și a spus pe cine ar vrea premier. Evenimentul recent din politica României a atras atenția presei internaționale. | Hepta
Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Gigi Becali nu a stat mult pe gânduri și a făcut declarații tranșante după căderea Guvernului condus de Ilie Bolojan. Fostul deputat AUR și patron al FCSB a vorbit deschis despre scena politică și a dezvăluit pe cine și-ar dori în fruntea Guvernului României.

Pe cine vrea Gigi Becali premier

Becali s-a numărat printre cei care au votat marți, 5 mai, moțiunea de cenzură care a dus, în cele din urmă, la căderea Guvernului Bolojan. Decizia sa a atras atenția, mai ales că acesta nu s-a ferit să își exprime preferințele politice pentru viitorul Executiv.

Citește și: Mama lui Ilie Bolojan trăiește modest din pensia de urmaș. Cu ce sumă se întreține în fiecare lună

Articolul continuă după reclamă

Întrebat pe cine ar vedea în locul lui Ilie Bolojan, Gigi Becali a răspuns rapid, fără să stea pe gânduri. Potrivit acestuia, varianta sa preferată pentru funcția de premier este Alexandru Nazare, actualul ministru al Finanțelor.

„Hai să spun Nazare, Nazare îmi place”, a declarat Gigi Becali în Parlamentul României, potrivit Antena Sport.

Omul de afaceri nu a oferit însă detalii suplimentare despre scenariile politice viitoare și nici despre posibile alianțe sau negocieri, preferând să rămână rezervat în privința evoluțiilor de pe scena politică.

Căderea Guvernului Bolojan, reflectată și în presa internațională

Evenimentul politic de marți, 5 mai, a atras atenția și presei internaționale. Publicația Politico a relatat pe larg despre situația din România și despre contextul în care a fost demis Guvernul.

Potrivit sursei citate, Partidul Social-Democrat (PSD), formațiune de centru-stânga, a avut un rol decisiv în adoptarea moțiunii de cenzură. Nemulțumit de politicile de austeritate promovate de Executiv, PSD s-a retras din coaliția condusă de Partidul Național Liberal (PNL) și a anunțat că va susține demiterea premierului.

Citește și: Cum arată în interior palatul lui Gigi Becali de pe Aleea Alexandrescu. Imagini cu imobilul care l-a costat 7 milioane de euro

În acest context, PSD ar fi colaborat punctual cu Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), formațiune de extremă dreapta, pentru a asigura majoritatea necesară căderii Guvernului.

Guvernul condus de Ilie Bolojan și PNL se aflau la putere din 2025, după demisia fostului premier Marcel Ciolacu. Demiterea Executivului vine la mai puțin de un an după alegerile prezidențiale controversate, în care Nicușor Dan a reușit să îl învingă pe George Simion, liderul AUR.

+4
Mai multe fotografii

Citește și: Ce impozit plătește Gigi Becali la stat în fiecare lună. Cât îl costă FCSB: „Nu mai spun de taxe, TVA”

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan
Observatornews.ro Judeţul în care e nevoie disperată de forţă de muncă. Se caută electricieni, şoferi şi mecanici Judeţul în care e nevoie disperată de forţă de muncă. Se caută electricieni, şoferi şi mecanici
Antena 3 Un oligarh rus a făcut un şoc şi a murit când a aflat ce riscă pentru că și-a bătut iubita model. Ea a rămas fără jumătate din craniu Un oligarh rus a făcut un şoc şi a murit când a aflat ce riscă pentru că și-a bătut iubita model. Ea a rămas fără jumătate din craniu
SpyNews Vica Blochina, apariție incendiară! Cum arată în lenjerie intimă după ce a slăbit Vica Blochina, apariție incendiară! Cum arată în lenjerie intimă după ce a slăbit
Vezi LIVE meciurile naționalei României la Campionatul Mondial de Hochei, Divizia 1, Grupa B în AntenaPLAY! Fii alături de tricolori!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Vezi LIVE meciurile naționalei României la Campionatul Mondial de Hochei, Divizia 1, Grupa B în AntenaPLAY! Fii alături de tricolori!
Comentarii


Videoclipul zilei
FURNICUȚELE - Din 20 aprilie, ZILNIC, de la ora 17:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY!
Citește și
Gestul lui Donald Trump care a inflamat internetul. Unde a fost mutat portretul lui Barack Obama de la Casa Albă
Gestul lui Donald Trump care a inflamat internetul. Unde a fost mutat portretul lui Barack Obama de la Casa Albă
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de Kevin Federline după reuniunea cu cântăreața
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de... Catine.ro
Artistul de muzică populară și preşedintele CJ Sălaj Dinu Iancu-Sălăjanu a fost plasat sub control judiciar. Care este motivul 
Artistul de muzică populară și preşedintele CJ Sălaj Dinu Iancu-Sălăjanu a fost plasat sub control judiciar....
William Levy și Elizabeth Gutiérrez, din nou împreună după ce s-a aflat de relația actorului. Unde au fost surprinși foștii parteneri
William Levy și Elizabeth Gutiérrez, din nou împreună după ce s-a aflat de relația actorului. Unde au fost... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan
Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan AntenaSport
Cele mai sexy & elegante cupluri de vedete la MET GALA 2026! Vezi galeria foto aici
Cele mai sexy & elegante cupluri de vedete la MET GALA 2026! Vezi galeria foto aici Elle
Ce mesaj acid a transmis Oana Lis după moartea bunicii. I-a pus la punct pe cei care au criticat-o
Ce mesaj acid a transmis Oana Lis după moartea bunicii. I-a pus la punct pe cei care au criticat-o Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor HelloTaste.ro
Surse: PSD pregătește „planul B” pentru un guvern fără PNL. Cu cine ar putea Grindeanu să formeze o majoritate
Surse: PSD pregătește „planul B” pentru un guvern fără PNL. Cu cine ar putea Grindeanu să formeze o majoritate Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Crin Antonescu detonează bomba zilei! „PNL riscă să se rupă după moțiune!“
Crin Antonescu detonează bomba zilei! „PNL riscă să se rupă după moțiune!“ BZI
REPORTAJ. Moțiunea lui Grindeanu, văzută de pe Podul Calicilor: „La noi a trecut moțiunea asta încă de când am votat la parlamentare”
REPORTAJ. Moțiunea lui Grindeanu, văzută de pe Podul Calicilor: „La noi a trecut moțiunea asta încă de când... Jurnalul
Connect-R, declarații sincere despre viața amoroasă: De 8 ani nu simt nevoia unei relații. Motivul pentru care încă este singur
Connect-R, declarații sincere despre viața amoroasă: De 8 ani nu simt nevoia unei relații. Motivul pentru care... Kudika
Răsturnare de situatie după moțiunea de cenzură. Ilie Bolojan rămâne...
Răsturnare de situatie după moțiunea de cenzură. Ilie Bolojan rămâne... Redactia.ro
Salariu de 50.000 $ pentru jobul de vis la CM 2026. Un canal TV din SUA caută cel mai înfocat suporter
Salariu de 50.000 $ pentru jobul de vis la CM 2026. Un canal TV din SUA caută cel mai înfocat suporter Observator
Durerile de cap cauzate de deshidratare: de ce apar și cum se tratează
Durerile de cap cauzate de deshidratare: de ce apar și cum se tratează MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să îți înveți copilul să își gestioneze emoțiile în situații stresante
Cum să îți înveți copilul să își gestioneze emoțiile în situații stresante DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din mai 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din mai 2026. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x