Moțiunea de cenzură: Cum se va vota și la ce oră: ședința Parlamentului, în desfășurare

Moțiunea de cenzură. Au început dezbaterile parlamentarilor în plenul Parlamentului României. Moțiunea de cenzură se votează începând cu ora 13:00.

Moțiunea de cenzură, semnată de 237 de parlamentari se dezbate începând cu ora 10 în plenul reunit al Parlamentului. Documentul a fost inițiat de partidele din Opoziție și a fost semnat de parlamentari de la PNL, USR, PMP, UDMR, Pro România și ALDE. Moțiunea a fost semnată și de patru parlamentari PSD și de un parlamentar al minorităților naționale. Pentru ca Executivul condus de Viorica Dăncilă să fie demis, Opoziția are nevoie de 233 de voturi.

Update, ora 12:30: Calin Popescu Tariceanu, ALDE, atac la adresa premierului României, Viorica Dăncilă: "Nu aveam intentia sa iau cuvantul pentru ca am fost colegi atatia ani. M-ai atacat si acum dau replica. Un premier se refera la teme, nu la oameni. Dna prim ministru ne spunea ca a fost timorata, ca a mers pe o linie cu care nu se identifica. Acum ce sa inteleg? Ca asta este de fapt linia dvs.? Asta este stilul dvs.? Este unul de umea a treia. Eu credeam ca Romania merge catre Vest, nu catre Est. Aveti ocazia sa ramaneti in istorie fie ca prima femeie prim ministru sau ca cineva care este tinut ostatic la Palatul Victoria. Exista viata si dupa ce esti prim-ministru."

Update: 11: 41: Pascan, PMP, a făcut declarații dure la adresa guvernului Dăncilă: "Cum iubiti aceast atara, dvs Dancila, cand in fiecare luna mai imprumututati bani pe care ii vor plati copiii nostri? Cum o iubiti cand dati drumul pe strazi puscariasilor si interlopilor? Cum iubiti aceasta tara cand ati lasat educatia de izbeliste? Cum iubiti aceasta tara cand nu avem spitale? Toti membri PMP vor vota pentru motiunea de cenzura"

Update: 11: 37. Kelemen Hunor deputat UDMR: "Este inutil sa mai incercam cu acest guvern. Nu este nimic personal. Aceasta guvernare s-a epuizat. Noi am incercat sa alimentam bateria guvernului, dar nu am reusit. Dupa iesirea ALDE acest guvern nu mai are majoritate, dguvernul trebuia sa ceara votul de incredere al Parlamentului. Criza genereaza neincrede, ceea ce ne costa. Ne imprumutam cu dobanzi uriase, iar imprumuturile nu sunt folosite la investitii, ceea ce genereaza noi probleme. UDMR a semnat si va vota motiunea."

11: 35: Update: Dan Barna, deputat USR: "Astazi avem sansa sa ne luam Bacalaureatul. Nominalizarea dvs. ca premier a fost o greseala. Nu ati fost pregatitia pentru aceasta functie si nici nu ati invatat nimic. Am pariat ca acesta este cel mai incompetent guvern pe care l-a avut Romania pana acum. Romania merita un premier care sa o duca mai departe. Este un lucru bun pe care l-ati facut, de frica consecintelor: ca nu l-ati scapat pe Liviu Dragnea atunci cand ati fi putut sa o faceti. In rest, nu ati facut nimic bun. Guvernul Dancila trebuie demis pentru a deschide calea catre declansarea alegerilor anticipate. De ce alegeri anticipate? Din trei motive: 1. Componenta acestui parlament nu mai reflecta dorinta oamenilor. 2. Realizarea unei majoritati acum, este imposibila. 3. Avem nevoie de o reforma majora a statului. USR va vota aceasta motiune. Alianta USRPlus este gata sa-si asume guvernarea dupa alegerile anticipate. "

Update: ora 13:24 - Victor Ponta, deputat Pro Romania: " Ne aflăm azi în față unei moțiuni foarte ciudate, dar trebuie să vorbim despre ce facem în viitor cu țara. Doamnă Dăncilă este supărat că m-au sunat seară consilierii dânsei, dar nu este frumos să facem asta în public. Este ciudată pentru că, teoretic, o moțiune da jos un guvern, dar noi nu avem momentan un guvern. Orice ați face azi, acest guvern mâine oricum își încetează activitatea. Eu zic să încetăm de azi pentru că boală lungă este moarte sigură. Mai stați o zi la guvernare că să pierdeți următoarele runde de alegeri. Doamnă Dăncilă a spus că pe 1 septembrie vine cu un guvern restructurat. Am uitat să o întreb în care an. Vrem sa aducem un nou guvern foarte bun. Unul la fel de bun ca cel al lui Adrian Nastase, sau, de ce nu, ca guvernul Ponta."

Update: 11:06. Raluca Turcan, liderul deputaților PNL, îi oferă replica lui Titus Corlățean: Să fie foarte clar pentru propaganda PSD: PNL nu va tăia nimic de la oamenii cinstiți din România. Singurii care se tem sunt uzurpatorii de aici.

"Cred cu tarie ca astazi ne adresam pentru ultima data unui premier nelegitim. Cred că este pentru ultima dată când iși ameninta colegii cu dosare penale ca pe vremea lui Liviu Dragnea. Mii de recidivisti eliberati de Dancila si Dragnea seamana teroare pe strazile din orasele si satele Romaniei. Stimati colegi, aceasta motiune de cenzura este sansa de a reveni la o normalitat de tip european. Motiunea echivaleaza cu un mandat de aducere pentru un guvern care fuge de lege. Aceasta guvernare este izolata de partenerii internationali si de 6,5 milioane de romani la votul din 26 mai. Mintiti, dezinformati si folositi bugetul public in interes personal. PNL este interesat de bunastarea romanilor. Nu vom taia nimic de la romanii muncitori. Presedintele Iohannis a facut tot ce a putut pentru a stopa abuzurile. Doamna Dancila si anturajul au oroare de lege. Romanii vor sa traiasca intr-un stat modern, european. Acest guvern a fost generos cu clientela de taietori de frunza la caini pe care i-ati pripasit in functiile statului. Mitiunea merita sa fie votata cu DA. Este cea mai puternica si necesara motiune din ultimii 30 de ani. Prin asta demonstram ca majoritatea parlamentara nu mai suporta acest guvern. Astazi 10.10, incepand cu ora 10:00 Guvernul poate sa vedina istorie."

Update: ora 11:01: Au început dezbaterile parlamentarilor. Senatorul PSD Titus Corlățean atacă Opoziția și pe liderii ei. Titus Corlățean a iscat huiduieli în Parlament la luarea cuvântului din plen."Este cea mai slabă moțiune pe care am citit-o. Doriți să tăiați veniturile românilor și să loviți în ceea ce considerați a fi electoratul PSD. Ne spuneți că vreți normalitate, un cuvânt atât de drag patronului dvs. de la Cotroceni. Ce normalitate este să impui avortul sau să legiferezi parteneriatele civile gay în România. Nu veți deveni niciodată o alternativă, voi, cei care ați apărat protocolul securist, care ați susținut abuzurile grave din justție. Cea mai proastă moțiune de până acum va pica astăzi și va permite Guvernului României să-și ducă programul mai departe."

Update, ora: 10:56: Viorica Dăncilă, premierul României: "Moțiunea de astăzi nu va trece. Nu toți se regăsesc în proiecția voastră de auteritate. Aroganța v-a mai costat o dată rușinea de a nu vă trece moțiunea. Aceeași rușine o veți trăi și astăzi. Alături de voi nu există viitor și nu există progres. Să nu subestimați Partidul Social Democrat. Să nu credeți că ne vom opri vreodată, de la putere sau din opoziție. Eu nu cred că vreți să guvernați această țară. Vă invit să vă imaginați anul viitor cum va fi Alianța Amatorilor la guvernare și PSD în opoziție. Sunteți un pericol pentru această țară și pentru români." Pe Victor Ponta l-a numit premierul demisionar pe Facebook.

Update: ora 10:30: Viorica Dăncilă, premierul Românieim face declarații și răspunde criticilor din moțiune: "Iată-ne din nou în Parlament, la votul unei noi moțiuni de cenzură. Văd aceiași oameni amatori. Nu v-ați schimbat prea mult în ultimele luni. Am crezut că ați inteles că nu puteți sfida din nou românii. Că e obligatoriu să veniți cu o echipă și cu un plan de salvare a României, așa cum măreț susțineți. Nu veți reuși să faceți nimic bun pentru că nu vă luptați să faceți bine oamenilor, să aduceți vreo formă de progres, voi luptați unii cu alții și împotriva PSD."

Viorica Dăncilă, premierul României: "Textul moțiunii vă reprezintă: un amestec incoerent de falsuri. Vă jucați de-a guvernarea. Sunteți singura opoziție care a reușit să-și depună moțiunea și apoi să fugă de la vot. Dacă nu ați putut să veniți la vot într-o zi de sâmbătă ... asta e opoziția României."

Update, ora 10: 31: Eugen Tomac, președinte PMP, declarații:

"Sunt întrunite condiții realiste pentru a da joc guvernul Dăncilă. Există mulți nemulțumiți inclusiv în PSD. Eu cred că moțiunea va trece astăzi. Sunt optimist, dar am un optimism moderat pentru că oricând se pot întâmpla lucruri pe care nu le poate anticipa nimeni. Membrii PMP vor vota la vedere moțiunea. Dacă pică guvernul, este pentru că unii PSD-ișt vor să pice. Dacă trece moțiunea, cred că există oameni suficient de bine pregătiți pentru a guverna în următorul an. Așteptăm o coagulare a forțelor comune între partidele de dreapta și cu USR, dacă va dori să facă parte din acest proiesct. Nu cred într-un guvern de tehnocrați. Politica se face de către politicieni, asumat, nu de oameni plantați direct. Este foarte important ce își dorește și președintele în funcție. Parlamentul nu se va convoca decât după cel de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale, pentru a nu agrava criza. Nimeni nu vrea alegeri anticipate. Singura soluție este să se găsească un compromis de un an de zile."

Update: ora 10:16 : Ministrul Agriculturii Petre Daea e şi el încrezător că moţiunea de cenzură nu va trece. Argumentul lui: „Sunt oameni ca lumea pesediştii, le place munca, la ăilalţi nu”. Deputatul Cristian Seidler prezintă moțiunea de cenzură.

Update: ora 10:15: Dezbaterea moțiunii de cenzură împotriva guvernului Dăncilă a început astăzi, la ora 10:00, cu citirea textului, urmată de intervențiile opoziței și ale guvernului, fiecare având dedicată câte o oră. 334 de parlamentari prezenți la moțiune. Pentru a pica guvernul Dăncilă este necesar ca 233 de voturi să fie pentru moțiune.

Update: 10:13: ”Avem o țară. Ce facem cu ea?!” Alina Gorghiu, senator PNL: "Mă aștept ca toți colegii mei care au semnat moțiunea, să o și susțină prin vot. Misiunea de după moțiune va fi dificilă."

Update, ora 10:13 : ”PMP aduce un om din spital, cu ambulanța ca să voteze moțiunea!”

Update 9.47 . Se pregătesc urnele de vot la Parlament.

Update 09: 45 : ​Lider PNL: Ludovic Orban: ”Trebuie oprit PSD-ul să mai facă rău României. Toți parlamentarii PNL sunt prezenți și toți vor vota la vedere moțiunea de cenzură. Moțiunea de cenzură va trece! Peste 233 vor vota moțiunea și guvernul Dăncilă va pleca de la putere."

Update 9. 36: Lucian Romașcanu, parlamentar PSD: "Din ultimele informații pe care le avem, moțiunea nu va trece. Dacă vrei să guvernezi, trebuie să treci prin niște alegere. Noi avem un program de guvernare votat în 2016 pe care trebuie să-l ducem până la capăt. O moțiune de cenzură este un act democratic, dar nu avem nici o variantă din partea cealaltă."

Update: 9: 14. Viorica Dăncilă a ajuns la Parlament şi a transmis voalat o ameninţare pentru cei din PSD care vor vota moţiunea.

”Sper ca toţi să dea dovadă de foarte multă corectitudine. Dacă un parlamentar de la PSD va vota azi va fi foarte atacat de oameni. Nimeni nu îi va ierta dacă azi vor trăda partidul, care i-a făcut, i-a adus în Parlament. Cred că acest lucru îi va compromite”.

Secretarul general al PSD Mihai Fifor afirmă că sunt 35 - 40 de parlamentari care nu vor vota moţiunea deşi nu sunt din PSD, fiind vorba despre cei care nu au semnat-o dar nici nu sunt social-democraţi sau despre cei care, deşi au semnat-o, nu o vor vota, văzând lipsa de alternativă. Premierul Viorica Dăncilă a declarat joi, la Parlament, că nu are emoţii cu privire la moţiunea de cenzură şi a spus că oamenii din teritoriu nu i-ar ierta pe cei din PSD care ar vota în favoarea moţiunii.

Singura moţiune de cenzură care a mai trecut în actuala legislatură este cea iniţiată de PSD împotriva propriului Guvern, Guvernul Grindeanu. Semnată de 222 de parlamentari PSD şi ALDE, moţiunea a fost votată de 241 de senatori şi deputaţi, înregistrându-se şi 10 voturi împotrivă.

CUM SE DESFĂŞOARĂ DEZBATERILE ŞI VOTUL

Conform articolului 47 din Regulanentul şedinţelor comune, ”acordarea votului de încredere Guvernului şi retragerea încrederii acordate Guvernului prin adoptarea unei moţiuni de cenzură sunt supuse procedurii votului secret cu bile”, în prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din membrii care compun cele două Camere ale Parlamentului.

După prezentarea moţiunii de cenzură de către deputatul sau senatorul desemnat de iniţiatorii acesteia, preşedintele care conduce şedinţa comună dă cuvântul prim-ministrului sau, în cazul imposibilităţii participării acestuia, membrului Guvernului care îl reprezintă, pentru prezentarea poziţiei Guvernului. În continuare, preşedintele dă cuvântul deputaţilor şi senatorilor, în ordinea înscrierii lor la cuvânt.

După încheierea dezbaterilor se trece la votarea moţiunii de cenzură. Moţiunea de cenzură se consideră adoptată dacă este votată de majoritatea deputaţilor şi senatorilor, în acest caz fiind vorba despre 233 de voturi.

Moţiunea este semnată de 237 de parlamentari, cu patru mai mulţi decât ar fi necesar ca moţiunea să treacă, presupunând că toţi cei care au semnat vor şi vota. Miercuri, însă, au apărut informaţii legate de faptul că unii dintre semnatari ar putea renunţa la vot. De asemenea, parlamentari care trecuseră de la PSD la partidul lui Victor Ponta au revenit în PSD, ei nenumărîndu-se printre sennatari, dar fiind luaţi în calcul ca potenţiali susţinători ai moţiunii.

De la PNL, moţiunea este semnată de 69 de deputaţi şi de 25 de senatori, de la USR de 27 de deputaţi şi 13 senatori, UDMR - 21 de deputaţi şi 9 senatori, PMP - 12 deputaţi.

Doi deputaţi neafiliaţi, Oana Bîzgan şi Dumitru Lovin, au semnat şi ei documentul, însă Bîzgan a anunţat că este plecată din ţară, astfel că nu va putea vota. De asemenea, demersul opoziţiei este susţinut şi de 16 senatori neafiliaţi.

Moţiunea mai are semnăturile a 38 de deputaţi din Grupul Pro Europa şi a doi deputaţi din grupul minorităţilor. În rândurile neafiliaţilor şi al Grupului Pro Europa se află şi parlamentarii ALDE, rămaşi fără grup parlamentar.

De la PSD au semnat 2 deputaţi, Sorin Bota şi Mihăiţă Găină, şi un senator, Mihai Talpoş, în cazul lui Bota fiind vehiculată informaţia conform căreia ar putea prelua conducerea ASF, motiv pentru care nu mai susţine moţiunea. În total, grupurile PSD numără 133 de deputaţi şi 69 de senatori membri sau afiliaţi.

Un senatorUSR va lipsi din motive medicale, iar un fost deputat USR, în prezent în grupul neafiliaţilor, Adrian Dohotaru nu votează moţiunea, după ce, s-a întâlnit miercuri cu ministrul Transporturilor Răzvan şi a obţinut promisiunea că vor fi scoase de pe lista lacurilor navigabile Tarniţa şi Beliş-Fântânele.

Ceea ce face ca rezultatul votului la moţiune să fie greu predictibil este şi anunţul făcut miercuri de deputatul Remus Borza, care şi-a anunţat afilierea la Partidul Forţa Naţională, căruia ar urma să i se alăture alţi 15 parlamentari, care îşi doresc ca Guvernul actual să îşi continue mandatul până în 2020.

PNL, USR, PMP şi reprezentanţii Pro România au anunţat că vor vota ”la vedere”, în timp ce UDMR a precizat că va respecta secretul votului.

Parlamentarii PSD vor fi prezenţi în sală, dar nu vor vota, conform anunţului făcut de Viorica Dăncilă.

Conform articolul 102 din regulament, ”prezenţa la şedinţele comune a deputaţilor şi senatorilor, membri ai Guvernului, este obligatorie la dezbaterea şi adoptarea proiectelor de legi din sfera lor de competenţă, la dezbaterea învestiturii şi a moţiunii de cenzură, a mesajelor Preşedintelui României şi a declaraţiilor de politică generală ale Guvernului”.

CE SE ÎNTÂMPLĂ DUPĂ VOTUL ASUPRA MOŢIUNII

În cazul în care moţiunea pică, Guvernul Dăncilă rămâne în funcţie, iar premierul a anunţat că săptămâna următoare va merge în Parlament cu lista Guvernului remaniat.

Potrivit articolului 113 din Constituţie,”dacă moţiunea de cenzură a fost respinsă, deputaţii şi senatorii care au semnat-o nu mai pot iniţia, în aceeaşi sesiune, o nouă moţiune de cenzură, cu excepţia cazului în care Guvernul îşi angajează răspunderea”..

Dacă moţiunea de cenzură este adoptată, atunci, în conformitate cu Legea de organizare şi funcţionare a Guvernului, Cabinetul Dăncilă va continua să îndeplinească numai actele cu caracter individual sau normativ, necesare pentru administrarea treburilor publice, fără a promova politici noi, până la depunerea jurământului de către membrii noului Guvern. În această perioadă Guvernul nu poate emite ordonanţe şi nu poate iniţia proiecte de lege.

În paralel, articolul 103 din Constituţie stabileşte că Preşedintele României desemnează un candidat pentru funcţia de prim-ministru, în urma consultării partidului care are majoritatea absolută în Parlament ori, dacă nu există o asemenea majoritate, a partidelor reprezentate în Parlament.

Candidatul pentru funcţia de prim-ministru va cere, în termen de 10 zile de la desemnare, votul de încredere al Parlamentului asupra programului şi a întregii liste a Guvernului.

Programul şi lista Guvernului se dezbat de Camera Deputaţilor şi de Senat, în şedinţă comună. Parlamentul acordă încredere Guvernului cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor.

Odată cu depunerea jurământului de învestitură în faţa preşedintelui Iohannis, noul Guvern își poate începe activitatea.

