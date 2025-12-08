Chefi la cuțite | Sezonul 16, 8 decembrie 2025. Trei preparate, o singură formă! Ce presupune cel de-al doilea battle. Orlando Zaharia: „Acum e acum!”

Antena Căutare
Episodul 13 al sezonului 16 Chefi la cuțite, din 8 decembrie 2025. Echipele intră într-o etapă complexă, unde trebuie să creeze un meniu complet: starter, fel principal și desert. Toate trebuie să aibă aceeași formă, aleasă de chef Ștefan Popescu în urma victoriei la provocarea „Nu sparge oul”. Jurizarea va fi făcută de Fabrica de Campioni, organizație dedicată copiilor și tinerilor talentați în sport, care vine cu un ochi atent și standarde ridicate.
Luni, 08.12.2025, 20:49
