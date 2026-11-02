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Premieră absolută la Asia Express! Concurenții se despart de coechipieri în semifinală. Ce îi așteaptă în cursa din China

Aseară, concurenții Asia Express – Drumul Mătăsii au intrat în etapa semifinală, unde au descoperit universul cinematografiei chineze, la Hengdian World Studios, cel mai mare complex de film din lume.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Luni, 02 Noiembrie 2026, 09:37 | Actualizat Luni, 02 Noiembrie 2026, 09:39
Premieră absolută la Asia Express! Concurenții se despart de coechipieri în semifinală. Ce îi așteaptă în cursa din China | antena 1
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În lipsa Imunității, lupta pentru ștampilele cu dragoni a devenit decisivă pentru calificarea în etapa finală. Echipele și-au testat cunoștințele despre coechipieri, și-au demonstrat talentul actoricesc interpretând scene inspirate din filmele chinezești, sub îndrumarea unui regizor local și au pornit în căutarea unor noi ștampile, învățând inclusiv replici în limba chineză. Timpul, creativitatea și capacitatea de improvizație au fost esențiale într-o cursă care a dus din nou emisiunea pe prima poziție în clasamentul audiențelor.

Astfel, conform datelor oferite de Fifty5Blue, aseară, în intervalul 20:01 – 23:26, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1, cu difuzarea celei de-a 33-a ediții Asia Express – Drumul Mătăsii a înregistrat 7.4 puncte de rating şi 27.6% cotă de piaţă, în timp ce, postul secund, Pro TV, cu difuzarea Fast & Furios 9 înregistra 4.8 puncte de rating şi 17.8% cota de piaţă. Şi la nivelul publicului urban, Antena 1 a condus clasamentul audiențelor cu 7.4 puncte de rating şi 21.5% cotă de piață, urmată tot de Pro TV, cu 4.5 puncte de rating şi 13% cota de piață. Ierarhia se păstrează şi la nivelul întregii țări, target pe care Antena 1 a înregistrat 6.7 puncte de rating şi 19.3% cota de piață, urmată tot de Pro TV, cu 5.2 puncte de rating şi 14.9% cota de piață. În minutul de maximă audiență, 21:20, peste 1.3 milioane de telespectatori urmăreau aventurile din China.

De altfel, Antena 1 a condus clasamentul audienţelor și la nivelul ȋntregii zile, cu 2.8 puncte de rating și 20.1% cota de piaţă, dar și pe ȋntreg intervalul de Prime Time (19.00 – 00.00) cu 6.4 puncte de rating și 24.6% cotă de piață, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani.

Etapa semifinală Asia Express – Drumul Mătăsii continuă cu o provocare care va pune la încercare echipele într-un mod cu totul neașteptat. Concurenții vor fi nevoiți să se despartă și să înfrunte competiția pe cont propriu, într-o cursă în care fiecare va depinde, mai mult ca oricând, de performanța coechipierului. În plus, ediția aduce o premieră pentru Asia Express: filmări într-un terminal de containere din China, un spațiu în care echipa de producție a obținut pentru prima dată acces.

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A venit momentul ca echipele să se despartă! Câte un concurent din fiecare pereche va pleca singur în cursă, în timp ce partenerul său va rămâne în urmă pentru a participa la o serie de jocuri. Rezultatele acestora vor influența direct parcursul celui aflat pe traseu, oferindu-i avantaje sau, dimpotrivă, îngreunându-i misiunile. Astfel, chiar dacă vor fi la distanță unul de celălalt, concurenții vor continua să depindă de deciziile și performanțele partenerilor lor.

Pentru cei plecați singuri în cursă, prima provocare îi va purta într-o zonă de coastă, unde vor descoperi o metodă tradițională de pescuit, veche de aproximativ 2.000 de ani. Localnicii folosesc o sanie de lemn pentru a aluneca pe întinderile de noroi rămase în urma refluxului, de unde adună crabi, pești mici și alge, înainte ca apa să revină. Concurenții vor trebui să învețe să se deplaseze cu aceste sănii, să ajungă în zonele marcate și să pescuiască folosindu-și doar mâinile. Cantitatea pe care fiecare va fi nevoit să o adune va depinde însă de rezultatul obținut de coechipierul său la joc. O misiune care se anunță dificilă, atât din punct de vedere fizic, cât și prin condițiile neobișnuite în care se va desfășura.

Aventura continuă în Ningbo, unul dintre cele mai mari porturi comerciale din lume, de unde mărfurile chinezești pleacă spre destinații de pe întreg globul, inclusiv România. Aici, Asia Express marchează o premieră în istoria emisiunii: pentru prima dată, echipa de producție a obținut permisiunea de a filma într-un terminal de containere, într-o zonă dedicată transporturilor comerciale către România.

În mijlocul unui decor industrial impresionant, printre containerele uriașe, concurenții vor avea de descifrat o serie de indicii care îi vor conduce către ștampilele cu dragoni și următoarele instrucțiuni de cursă. Echipați cu veste reflectorizante și căști de protecție, aceștia vor porni într-o căutare în care atenția la detalii și rapiditatea vor fi esențiale. Și de această dată, dificultatea misiunii va fi influențată de rezultatul obținut de partenerul rămas la joc.

În etapa semifinală, fiecare ștampilă contează, iar tipul și numărul celor acumulate vor avea un rol decisiv în stabilirea clasamentului final. Echipa care va obține cel mai mare punctaj va merge direct în etapa următoare, astfel că fiecare avantaj câștigat și fiecare minut pierdut pot schimba soarta competiției.

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Cum se vor descurca concurenții fără sprijinul direct al partenerilor, cine va reuși să transforme jocurile într-un avantaj și ce echipa se va reuni prima la Irina, telespectatorii vor descoperi diseară, de la 20.30, într-o nouă ediție Asia Express – Drumul Mătăsii, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

Ce vezi diseară, 1 noiembrie 2026, la Asia Express. Începe semifinala, iar o nouă regulă poate schimba clasamentul...

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