Ce este „Ritualul urzicării” de Sfântul Gheorghe și ce semnificație are, de fapt, pe 23 aprilie

Află ce este „ritualul urzicării” de Sfântul Gheorghe și ce semnificații are acest vechi obicei românesc de pe 23 aprilie, legat de sănătate, noroc și tradiții populare.

„Ritualul urzicării” de Sfântul Gheorghe a devenit tot mai popular în ultima perioadă, deși are o tradiție veche în spate. În prezent, despre acest obicei se vorbește din ce în ce mai des, mai ales în contextul redescoperirii tradițiilor populare românești.

Ce este „Ritualul urzicării” de Sfântul Gheorghe

Pe data de 23 aprilie, credincioșii îl prăznuiesc pe Sfântul Gheorghe, martirul despre care se spune că a învins balaurul din cetatea Silena, aflată în provincia Libiei. În tradiția creștină, Sfântul Gheorghe este considerat unul dintre cei mai importanți mucenici și un simbol al biruinței binelui asupra răului. El este, de asemenea, ocrotitorul armatelor terestre, iar numeroase biserici din România și din întreaga lume îi poartă numele.

În tradiția populară românească, această zi este însoțită de numeroase obiceiuri și superstiții, multe dintre ele păstrate și astăzi. Unul dintre cele mai cunoscute este așa-numitul „ritual al urzicării”, practicat în special în zona Bucovinei.

Se spune că, în trecut, tinerii obișnuiau să se atingă ușor sau chiar să se „bată” simbolic cu urzici în ziua de Sfântul Gheorghe. Acest gest era considerat un ritual de întărire, menit să aducă sănătate, energie și hărnicie pe parcursul întregului an. Oamenii credeau că urzicile „trezesc” corpul și alungă oboseala sau bolile.

Alte tradiții și obiceiuri de Sfântul Gheorghe

În tradiția populară, se mai spune că acest obicei îi ajuta pe tineri să fie mai ageri și mai activi în sezonul muncilor agricole. De asemenea, ritualul era privit ca o formă de purificare simbolică, legată de venirea primăverii și de reînnoirea naturii.

Există și credința că urzicile consumate în această perioadă au efecte benefice asupra sănătății. Ele sunt bogate în vitamine și minerale, iar în medicina populară erau folosite pentru întărirea organismului și pentru ameliorarea durerilor articulare. Unele persoane obișnuiau chiar să se frece cu urzici la nivelul încheieturilor, în credința că astfel își îmbunătățesc circulația și reduc durerile.

Tot în această zi se acordă o atenție deosebită semnelor naturii. Se spune că dacă în dimineața de 23 aprilie apare rouă pe iarbă sau pe câmp, anul va fi unul roditor și bogat. Dacă plouă, tradiția populară interpretează acest lucru ca un semn de belșug și recolte bune.

Astfel, „ritualul urzicării” și obiceiurile de Sfântul Gheorghe îmbină credințele religioase cu tradițiile populare, reflectând legătura profundă dintre om, natură și ciclurile anotimpurilor în cultura românească.