Ce nu ai voie să faci de Sfântul Gheorghe. Cele 3 obiceiuri pe care nu ar trebui să le încalci

Află ce tradiții și obiceiuri se respectă de Sfântul Gheorghe, pe 23 aprilie, dar și ce este interzis să faci în această zi pentru a avea noroc, sănătate și protecție tot anul.

Creștinii ortodocși sărbătoresc pe data de 23 aprilie pe Sfântul Gheorghe, unul dintre cei mai importanți sfinți din calendarul creștin-ortodox. Sfântul Mare Mucenic Gheorghe este prăznuit în fiecare an în această zi și este considerat un simbol al curajului, credinței și biruinței binelui asupra răului. În tradiția populară românească, el este cunoscut și sub numele de Sân-George.

Ce nu ai voie să faci de Sfântul Gheorghe

Sfântul Gheorghe este considerat protectorul naturii, al animalelor, dar și ocrotitorul armatelor terestre. Potrivit tradiției, a fost ofițer în armata romană, originar din Capadocia, și a trăit în timpul împăratului Dioclețian. Pentru că a refuzat să renunțe la credința creștină, a fost supus unor torturi cumplite și, în cele din urmă, martirizat. De-a lungul timpului, a devenit unul dintre cei mai venerați sfinți, fiind asociat și cu legenda luptei cu balaurul, care simbolizează victoria binelui asupra răului.

În tradiția populară, ziua de Sfântul Gheorghe este marcată de numeroase obiceiuri și ritualuri. Unul dintre cele mai cunoscute este împodobirea porților și a caselor cu plante verzi. În funcție de regiune, oamenii folosesc ramuri de salcie, stejar sau păr, pe care le așază la porți, uși și ferestre. Acest obicei simbolizează renașterea naturii și are rol protector, fiind considerat un mijloc de alungare a spiritelor rele și de atragere a norocului în gospodărie.

Cele 3 obiceiuri pe care nu ar trebui să le încalci

Totodată, această zi este însoțită de numeroase superstiții și interdicții. Se spune că nu este bine să lucrezi în ziua de Sfântul Gheorghe. Prin tradiție, sunt interzise muncile grele: nu se spală, nu se coase, nu se sapă și nu se face curățenie. Credința populară spune că cei care nu respectă aceste reguli pot avea parte de ghinion sau probleme de sănătate.

De asemenea, se consideră că nu este bine să te cerți sau să porți ranchiună în această zi. Sfântul Gheorghe ar trebui să fie un prilej de împăcare, liniște și curățare sufletească. Tot în acest spirit, nu sunt încurajate petrecerile zgomotoase sau consumul excesiv de alcool, chiar dacă mulți români își sărbătoresc onomastica.

În unele zone din țară, există credința că nu este bine să dormi până târziu în dimineața zilei de 23 aprilie. Oamenii se trezesc devreme pentru a avea parte de noroc și spor tot anul. De asemenea, roua de dimineață este considerată benefică, iar cei care calcă prin ea sau se spală cu apă proaspătă sunt feriți de boli.

Un alt aspect important este protecția casei și a gospodăriei. De aceea, în multe regiuni, oamenii păstrează obiceiul de a pune crengi verzi la uși și ferestre, considerând că acestea aduc belșug și protecție pe tot parcursul anului.