Dezlegare la pește. În ce zile ale Postului Paștelui 2026 poți consuma pește

Perioadele de post pot fi destul de dificile pentru cei care nu sunt obișnuiți cu aceste practici. Biserica Ortodoxă stabilește an de an zilele în care credincioșii țin post, dar și zilele care le oferă acestora dezlegare la pește. Aceste momente reprezintă o ușurare a postului și sunt adesea legate de sărbători importante.

Dezlegare la pește

Anul 2026 vine și el cu mai multe zile care le oferă credincioșilor dezlegare la pește. Pentru mulți credincioși, postul care se întinde pe perioade mai lungi de timp poate fi cu adevărat dificil.

Zilele de dezlegare la pește sunt un prilej de a diversifica alimentația în aceste perioade de curățire spirituală.

De unde provine expresia „dezlegare la pește”

Expresia „dezlegare la pește” indică îngăduința pe care Biserica o oferă credincioșilor pentru a consuma acest aliment chiar și în zilele de post. Este vorba despre o regulă bisericească atestată încă de la începuturile creștinismului.

De asemenea, mențiunea despre dezlegarea la pește ar fi fost făcută în Tipicul cel Mare al Sfântului Sava cel Sfințit, un text esențial pentru monahismul răsăritean. Nu în ultimul rând, peștele are un simbolism de o profunzime aparte în istoria creștinismului.

Pentru cei mai mulți creștini ortodocși, postul reprezintă o perioadă de curățire sufletească și trupească, de apropiere de Dumnezeu prin rugăciune, dar mai ales prin renunțarea la unele alimente de origine animală. Biserica este cea care stabilește zilele de dezlegare la pește, fiind important să se consulte calendarul liturgic în fiecare an.

Zilele cu dezlegare la pește nu sunt niciodată alese întâmplător. Acestea sunt legate de sărbători importante sau de evenimente dedicate Maicii Domnului și Sfinților Apostoli. Conform tradiției, în zilele de miercuri și vineri din Postul Paștelui sau Postul Crăciunului, credincioșii se abțin să consume alimente provenite de la animale.

Dacă ziua respectivă coincide cu sărbătorirea unui sfânt, se acordă dezlegare la untdelemn și vin și se consumă o singură masă pe zi. În schimb, pentru sărbătorirea unui sfânt cu priveghere, pentru care se ține o slujbă specială, este permis și consumul de pește. Peștele se mai poate consuma și dacă hramul bisericii cade într-o zi de miercuri sau vineri.

Conform calendarului liturgic pentru 2026, acestea sunt zilele în care se oferă dezlegare la pește.

Ianuarie 2026

În luna ianuarie se ține post în zilele de miercuri și vineri. Ziua de 7 ianuarie – Soborul Sfântului Ioan Botezătorul este singura cu dezlegare la pește.

Februarie 2026

Luna februarie coincide cu începutul Postului Paștelui. Postul Paștelui a început în acest an pe 23 februarie și se încheie pe 11 aprilie.

Zilele cu dezlegare la pește au fost: miercuri, 18 februarie, vineri, 20 februarie

Prima dezlegare la pește din Postul Paștelui a fost chiar pe 23 februarie, la începutul postului.

Martie 2026

Se ține post în fiecare zi pentru a continua Postul Paștelui. Ziua cu dezlegare la pește este: miercuri, 25 martie – Buna Vestire (Blagoveștenia)

Aprilie 2026

Luna aprilie este cea în care are loc și Paștele. Continuă Postul Paștelui până în ziua Învierii Domnului.

Se oferă dezlegare la pește în zilele de: 5 aprilie – Intrarea Domnului în Ierusalim (Floriile), 22 aprilie – Sf. Cuvios Teodor, 24 aprilie – Sf. Cuvioși Mărturisitori, 29 aprilie – Sfinții Nouă Mucenici din Cizic.

Mai 2026

În luna mai se ține post în zilele de miercuri și vineri, cu dezlegare la pește în fiecare astfel de zi.

Iunie 2026 – Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel

Se ține post în zilele de miercuri și vineri.

Zilele de dezlegare la pește sunt: 1–8, 13–14, 15, 20–22, 24, 26–27 iunie.

Iulie 2026

Luna iulie 2026 corespunde cu începutul Postului Maicii Domnului. Se ține post în zilele de miercuri și vineri.

Singura zi de dezlegare la pește este: 31 iulie, care reprezintă începutul Postului Maicii Domnului.

August 2026

Se ține post din 31 iulie până pe 14 august. Restul lunii se ține post în zilele de miercuri și vineri.

Singura zi cu dezlegare la pește este: joi, 6 august – Schimbarea la Față a Domnului

Septembrie 2026

Se ține post în zilele de miercuri și vineri.

Pe 14 septembrie are loc postul negru – Înălțarea Sfintei Cruci. Nu există zile cu dezlegare la pește în această lună.

Octombrie 2026

Se ține post în zilele de miercuri și vineri, fără a exista zile cu dezlegare la pește.

Noiembrie 2026

Luna noiembrie coincide cu începutul Postului Crăciunului. Se ține post în zilele de miercuri și vineri.

Începând de sâmbătă, 14 noiembrie, începe Postul Crăciunului.

Dezlegare la pește va fi în următoarele zile: 21, 22, 28, 29 și 30 noiembrie.

Decembrie 2026

Se ține post aproape întreaga lună decembrie. Postul se ține până în Ajunul Crăciunului, pe 24 decembrie.

Zilele cu dezlegare la pește din decembrie sunt: 3, 5, 6, 7, 12, 13 și 19 decembrie.

Obiceiuri importante din perioada Postului Paștelui 2026

Postul Paștelui este cunoscut și drept Postul Mare. Este cea mai lungă și mai exigentă perioadă de post din calendarul ortodox. În această perioadă, credincioșii se pregătesc pentru Învierea Domnului.

Este o perioadă care presupune abținerea de la carne, ouă, lactate și alte produse de origine animală, dar limitează și consumul de mâncăruri grase. Pentru mulți credincioși, este o adevărată încercare spirituală și fizică.

Rugăciunea și spovedania sunt esențiale în timpul postului. Acesta este un post care îi pregătește pe creștinii ortodocși pentru bucuria Paștelui.