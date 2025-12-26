Mesaje de „La mulți ani” de Sfântul Ștefan 2025: Urări creștine și felicitări cu imagini pentru sărbătoriții zilei

De Sfântul Ștefan, surprinde-i pe cei dragi cu mesaje de „La mulți ani”, urări creștine și felicitări cu imagini. Idei perfecte de trimis pe WhatsApp și Facebook, pe 27 decembrie.

Indiferent dacă sunt trimise printr-un mesaj, un telefon sau o postare online, felicitările de Sfântul Ștefan aduc bucurie și dau sens acestei zile cu profundă semnificație spirituală. | Shutterstock

Sfântul Ștefan este sărbătorit în fiecare an pe 27 decembrie, fiind una dintre cele mai importante zile din calendarul creștin-ortodox. Imediat după Crăciun, această sărbătoare aduce în prim-plan credința, sacrificiul și puterea de a ierta, dar și bucuria onomasticii pentru sute de mii de români care poartă numele Ștefan, Ștefania, Fane, Stefana sau derivate ale acestuia.

În această zi, mesajele și felicitările de Sfântul Ștefan sunt un mod simplu, dar profund, de a transmite gânduri bune, sănătate și împliniri celor dragi.

Cine a fost Sfântul Ștefan și ce semnificație are sărbătoarea

Sfântul Ștefan a fost unul dintre cei șapte diaconi aleși de Sfinții Apostoli pentru a ajuta la organizarea comunităților creștine. Este considerat primul martir al creștinătății, fiind ucis cu pietre pentru credința sa în Hristos.

Numele Ștefan provine din limba greacă – Stephanos – și înseamnă „coroană”, simbol al biruinței, al sfințeniei și al vieții veșnice. Înainte de a muri, Sfântul Ștefan s-a rugat pentru cei care îl prigoneau, devenind un exemplu suprem de iertare și dragoste față de semeni.

Cele mai frumoase felicitări pentru Sfântul Ștefan 2025 cu urări „La mulți ani”

Dacă vrei să transmiți urări frumoase celor care își serbează onomastica, ți-am pregătit peste 20 de mesaje de Sfântul Ștefan 2025, potrivite pentru familie, prieteni sau colegi:

La mulți ani de Sfântul Ștefan! Să ai parte de sănătate, bucurii și împliniri în fiecare zi.

Fie ca Sfântul Ștefan să te ocrotească și să-ți lumineze drumul în tot ceea ce faci.

La mulți ani cu pace în suflet, credință și oameni frumoși alături!

Cu ocazia zilei tale onomastice, îți doresc sănătate, noroc și multă fericire.

Sfântul Ștefan să-ți fie mereu protector și sprijin în momentele grele.

La mulți ani! Să ai o viață plină de reușite și împliniri alături de cei dragi.

Fie ca această zi sfântă să-ți aducă liniște, speranță și gânduri bune.

Îți doresc ca fiecare vis să prindă contur și fiecare zi să-ți aducă motive de bucurie.

La mulți ani tuturor celor care poartă numele Sfântului Ștefan!

Să fii mereu înconjurat de iubire, sănătate și oameni care te apreciază.

De Sfântul Ștefan, îți doresc un an plin de realizări și momente fericite.

Sfântul care îți poartă numele să-ți fie călăuză în fiecare pas.

La mulți ani! Să nu-ți lipsească niciodată zâmbetul și speranța.

Cu ocazia onomasticii, îți transmit cele mai sincere urări de bine și prosperitate.

Fie ca binecuvântarea Sfântului Ștefan să fie mereu asupra ta și a familiei tale.

La mulți ani cu sănătate, liniște sufletească și împliniri profesionale.

Să ai parte de un drum senin și de oameni sinceri alături.

De ziua numelui, îți doresc credință, curaj și puterea de a merge înainte.

La mulți ani! Fiecare zi să-ți fie o nouă șansă la fericire.

Sfântul Ștefan să-ți aducă pace în inimă și lumină în gânduri.

Îți doresc ca această zi specială să marcheze un nou început plin de speranță.

La mulți ani! Să fii mereu binecuvântat și protejat.

Mesaje religioase de Sfântul Ștefan 2025

Urările de Sfântul Ștefan 2025 nu sunt doar o tradiție, ci un mod de a întări legăturile dintre oameni. Indiferent dacă sunt trimise printr-un mesaj, un telefon sau o postare online, felicitările de Sfântul Ștefan aduc bucurie și dau sens acestei zile cu profundă semnificație spirituală.

La mulți ani binecuvântați! Sfântul Ștefan să te ocrotească, să-ți întărească credința și să-ți dăruiască pace sufletească.

Fie ca rugăciunile Sfântului Ștefan să te însoțească mereu și să-ți lumineze calea în toate încercările vieții.

De ziua numelui tău, roagă-te cu încredere, iar Dumnezeu, prin mijlocirea Sfântului Ștefan, să-ți aducă liniște și speranță.

Sfântul Arhidiacon Ștefan să-ți fie exemplu de credință, curaj și iubire față de semeni. La mulți ani!

Fie ca harul lui Dumnezeu și binecuvântarea Sfântului Ștefan să se reverse asupra ta și a familiei tale.

La mulți ani cu sănătate și credință! Sfântul Ștefan să te apere de tot răul și să te călăuzească spre fapte bune.

În această zi sfântă, îți doresc ca Dumnezeu să-ți întărească sufletul și să-ți dăruiască bucuria mântuirii.

Sfântul Ștefan, primul martir creștin, să mijlocească pentru tine înaintea Domnului și să-ți aducă pace în inimă.

La mulți ani! Să ai parte de lumină divină, răbdare și puterea de a ierta, așa cum ne-a învățat Sfântul Ștefan.

Dumnezeu să te binecuvânteze, iar Sfântul Ștefan să-ți fie pavăză și sprijin în fiecare zi a vieții tale

Ce nume se se sărbătoresc de Sfântul Ștefan 2025. Trimite-le o urare specială sărbătoriților de pe 27 decembrie 2025

De Sfântul Ștefan, 27 decembrie 2025, își sărbătoresc onomastica toate persoanele care poartă nume derivate din Ștefan, atât masculin, cât și feminin. Iată lista celor mai frecvente:

Nume bărbătești sărbătorite de Sfântul Ștefan: Ștefan, Ștefănel, Fane, Fănel, Istvan.

Nume feminine sărbătorite de Sfântul Ștefan: Ștefania, Fana, Stefana, Fănica, Stefani.