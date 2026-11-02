Părintele Pimen Vlad și-a obișnuit enoriașii să lase câte un mesaj în mediul online în fiecare zi. Ce cuvinte a ținut să transmită acum, la început de săptămână.

Părintele Pimen Vlad, mesaj de suflet la început de săptămână. Ce îi îndeamnă pe români: „Omul are mai multă putere decât crede” | captura instagram/facebook

Părintele Pimen Vlad le-a transmis credincioșilor un mesaj de suflet la începutul unei noi săptămâni, îndemnându-i să privească zilele care urmează cu mai multă încredere, răbdare și nădejde în Dumnezeu.

Părintele Pimen Vlad, mesaj de suflet la început de săptămână

Într-o perioadă în care grijile cotidiene și problemele personale pot apăsa sufletul, părintele le reamintește oamenilor că fiecare zi reprezintă o nouă șansă de a îndrepta lucrurile și de a găsi liniștea interioară.

Mesajul său pune accent pe puterea credinței, pe răbdare și pe importanța de a nu ne lăsa copleșiți de dificultățile care apar în viață. În loc să pornim la drum cu teamă și cu gândul că nu vom reuși să facem față provocărilor, părintele ne îndeamnă să luăm lucrurile pas cu pas și să ne facem partea cu responsabilitate.

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„Dragilor, uite că începe o nouă săptămână și, odată cu ea, Dumnezeu ne mai dă prilejul să punem câte ceva în rânduială”, a transmis părintele Pimen Vlad.

Părintele Pimen Vlad, îndemn la credință, răbdare și nădejde în Dumnezeu

Unul dintre cele mai importante gânduri transmise de părintele este legat de puterea pe care fiecare om o are, chiar și atunci când trece prin momente dificile. De multe ori, grijile și teama de necunoscut ne fac să credem că nu vom găsi soluții, însă credința ne poate ajuta să privim situațiile cu mai mult curaj.

„Omul are mai multă putere decât crede, mai ales când nu uită să ceară ajutorul lui Dumnezeu”, a subliniat acesta.

Părintele îi îndeamnă pe credincioși să nu se lase copleșiți încă de la primele ore ale dimineții de toate responsabilitățile și problemele pe care le au de rezolvat. Este important să facem ceea ce ține de noi, cu cinste și răbdare, fără să încercăm să controlăm fiecare lucru care se întâmplă.

„Facem ce ține de noi, cu răbdare, cu cinste, iar celelalte le încredințăm Domnului”, este unul dintre îndemnurile sale.

Mesajul părintelui Pimen Vlad vorbește și despre bunătatea față de cei din jur. Uneori, un gest simplu, o vorbă bună sau câteva clipe de atenție pot aduce alinare unei persoane care trece printr-o perioadă grea.

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„Și dacă astăzi reușim măcar să aducem puțină liniște în sufletul cuiva, tot am făcut ceva frumos”, a mai transmis părintele.

La final, acesta le dorește tuturor o săptămână cu sănătate, liniște și nădejde, amintindu-le să își păstreze credința și să ceară ajutorul Maicii Domnului în tot ceea ce fac. Mesajul său este un îndemn la echilibru sufletesc, răbdare și încrederea că fiecare zi poate aduce un nou început.